Crimen y Justicia
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Fue atacado a golpes por dos hombres en plena calle y quedó detenido: tenía tres pedidos de captura vigentes

La Policía acudió al barrio Lavalle tras una denuncia vecinal y, al identificar a los tres involucrados, detectó que sobre la persona atacada pesaban requerimientos judiciales pendientes

La víctima de la agresión tenía tres pedidos de captura vigentes y fue detenido
La víctima de la agresión tenía tres pedidos de captura vigentes y fue detenido
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Una pelea callejera en Viedma, provincia de Río Negro, movilizó a efectivos de la Comisaría 38ª y abrió un procedimiento que cambió de dirección pocos minutos después. A medida que avanzó la investigación, la dirección del caso cambió y lograron establecer que el principal agredido tenía tres pedidos de captura vigentes.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 13:30, en el barrio Lavalle en la zona de las calles 15 y 24. El caso se dio a conocer cuando un vecino de la zona se presentó a la dependencia policial y alertó lo que estaba ocurriendo.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, cuando los efectivos acudieron al lugar, encontraron a dos hombres que golpeaban a un tercero. Ese escenario abrió una actuación policial en principio ligada a una riña o agresión callejera, aunque el procedimiento tomó otro rumbo cuando los uniformados avanzaron con la identificación de los involucrados.

La persona que aparecía como víctima del ataque resultó ser un hombre de 28 años. Una vez trasladado junto con los otros dos participantes a la dependencia policial para su identificación y atención, los agentes consultaron sus datos en el sistema y detectaron que sobre él pesaban tres pedidos de captura vigentes. Esa verificación cambió el eje del operativo y derivó en su aprehensión formal.

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Tras la constatación de esos requerimientos judiciales, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso la detención del hombre y ordenó una serie de medidas complementarias. Entre las diligencias mencionadas figuran la constatación de domicilio, el examen médico y la solicitud de antecedentes, pasos habituales cuando una persona queda a disposición de la Justicia por la existencia de órdenes pendientes.

El hombre de 28 años fue trasladado a la Comisaría 38ª de Viedma, donde se constató que tenía tres pedidos de captura vigentes
El hombre de 28 años fue trasladado a la Comisaría 38ª de Viedma, donde se constató que tenía tres pedidos de captura vigentes

Los otros dos hombres involucrados en la agresión no quedaron detenidos. En su caso, las autoridades iniciaron actuaciones contravencionales y dieron intervención al Juzgado de Paz, organismo que luego de analizar el caso, resolvió no ordenar la detención para ninguno de ellos. Tras las actuaciones correspondientes, ambos quedaron en libertad, mientras el foco judicial quedó puesto en el hombre que registraba los pedidos de captura.

Uno de los aspectos que hasta el momento no fue precisado de manera oficial es cuáles eran las causas por las que se habían emitido los pedidos de captura. En términos procesales, un pedido de captura vigente implica que una autoridad judicial ordenó la localización y detención de una persona para que comparezca ante la Justicia. Puede responder desde una citación incumplida hasta una causa penal en trámite. La información conocida hasta ahora se limita a la confirmación de que las órdenes seguían vigentes.

Investigan la muerte de un hombre que fue atacado con un arma blanca

Hace tan solo unos días, un hombre de 30 años perdió la vida luego de recibir una herida de arma blanca en plena vía pública del barrio Cooperativa Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso de 29 años que también presentaba lesiones.

El episodio se registró en la calle Miguel de Mármol al 4100. La víctima habría participado de una riña con otro hombre en la vía pública. Vecinos del lugar advirtieron la situación y alertaron a las autoridades: al llegar, los efectivos encontraron al herido tendido en el suelo con una lesión de arma cortopunzante en el torso. Fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, pero los médicos ya lo recibieron sin vida.

El presunto autor fue detenido en las inmediaciones de su casa. Al momento de la aprehensión presentaba una herida cortante en la parte trasera del cuello, aunque según informaron las autoridades, la lesión no comprometía su vida. Fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica en calidad de detenido.

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