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“Por favor, cuídala”: nuevos detalles de los chats que complican a la estrella de Italia en la causa por prostitución de menores

La reconstrucción judicial revela cómo fue la secuencia de mensajes entre Alessandro Bastoni y el intermediario que organizó la cita con una adolescente de 17 años

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Alessandro Bastoni está siendo investigado por prostitución de menores (REUTERS/Claudia Greco)
Alessandro Bastoni está siendo investigado por prostitución de menores (REUTERS/Claudia Greco)

Mientras siguen las repercusiones en Italia por la investigación judicial contra Alessandro Bastoni, se conocieron nuevos detalles de los chats que forman parte del expediente que lo acusa de prostitución de menores. Los mensajes muestran el detrás de escena de la noche en la que el defensor del Inter de Milán se encontró con la presunta víctima, una adolescente de 17 años.

El caso gira en torno a una serie de intercambios entre Bastoni y Antonio Salamone, un empleado de la agencia Made, que según la fiscalía organizaba encuentros privados para futbolistas y empresarios.

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De acuerdo a la reconstrucción publicada por Corriere della Sera, todo comenzó el 9 de julio de 2020 después de un partido del Inter, que terminó empatado 2-2 en Verona. Bastoni volvía a Milán cuando empezó a intercambiar mensajes con Salamone, quien le adelantó que la menor estaba interesada en encontrarse con él.

En ese ida y vuelta, Salamone le indicó que, a su parecer, la adolescente tenía intenciones de pasar la noche con el futbolista. “Creo que quiere acostarse contigo. Me pregunta: ¿qué piensa Alessandro de mí?“, le escribió el intermediario, seguido de un comentario vulgar sobre el cuerpo de ella. Bastoni, por su parte, quería saber si la chica realmente tenía ganas de salir y cómo era su actitud, dejando en claro que buscaba evitar situaciones incómodas. “Creo que quiere divertirse”, fue la respuesta que recibió.

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Acordaron entonces una cena en un departamento gestionado por la agencia Made, con pocos invitados -entre ellos, dos amigos del futbolista y otras dos mujeres- y comida japonesa. La agencia se ocupó de todos los detalles: dispuso el departamento, coordinó el traslado de la adolescente en taxi y gestionó los otros gastos, que corrieron por cuenta de Bastoni.

El caso involucra a una joven que al momento de los hechos tenía 17 años (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El caso involucra a una joven que al momento de los hechos tenía 17 años (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El defensor, incluso, se mostró algo incómodo por los montos y discutió con Salamone sobre cuánto costaría el sushi y el taxi, a lo que el intermediario respondió con ironía y bromas sobre el cuidado en los gastos.

Amigo, ¿cómo va a costar un sushi 100 euros? Además, somos 8... si quieres, lo pides tú y decides, pero creo que serán 200 o 300 euros como mínimo“, le dijo el promotor a Bastoni, quien todavía sin convencerse le dijo: “Pero las chicas no comen nada…“.

En medio de la conversación, Bastoni consultó si el lugar ofrecía suficiente privacidad o si sería mejor trasladarse a otro sitio para tener mayor discreción. Salamone le aseguró que podían resolverlo, y en última instancia, la joven podía ir a la casa del futbolista.

Tras la cena, todos se fueron. El jugador y la chica lo hicieron juntos. Ya entrada la madrugada, Salamone volvió a contactarse para asegurarse de que todo estuviera bien y le ofreció a Bastoni su ayuda ante cualquier inconveniente. “Por favor, cuida a (nombre de la menor), amigo. Por favor”, le pidió a las 3:47 del 10 de julio. En paralelo, también le escribió a la joven para chequear que no hubiera ningún problema. “¿Todo bien? Cualquier problema, escribime”.

Ella le contestó cerca de media hora después, cuando confirmó que se encontraba en la casa del jugador y que iba a pasar la noche allí. “Sí, sí, todo bien. Estoy en su casa, voy a dormir acá”.

El representante del jugador negó la acusación (REUTERS/Matteo Ciambelli)
El representante del jugador negó la acusación (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El expediente judicial describe a la agencia Made como una estructura que organizaba fiestas, ponía departamentos a disposición y gestionaba la presencia de acompañantes para clientes de alto perfil.

A Salamone se lo señala como quien oficiaba de nexo. De hecho, además de coordinar el encuentro con la menor, en las conversaciones con Bastoni se ofrecía como intermediario habitual. Según las conversaciones divulgadas por la prensa, en un momento le propuso al jugador: “Cuando haya alguna chica, mándame los perfiles y yo las contacto”.

La investigación busca determinar si existió pago a la adolescente y la verdadera naturaleza del vínculo con Bastoni. La joven se expresó públicamente: negó haber recibido dinero o haber mantenido relaciones sexuales con el futbolista. “No soy escort”, aseguró.

El abogado de Bastoni, Salvatore Scuto, también rechazó los cargos: “Puedo descartar que mi cliente haya tenido relaciones a cambio de dinero, y mucho menos con menores”. El defensor de la selección italiana igualmente deberá prestar declaración ante la fiscalía el viernes.

Bastoni fue convocado a declarar el viernes (REUTERS/Daniele Mascolo)
Bastoni fue convocado a declarar el viernes (REUTERS/Daniele Mascolo)

El caso también salpicó a otros futbolistas, como Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, quienes aparecen mencionados en las escuchas y serán citados como testigos. Mientras tanto, la fiscalía de Milán continúa con el análisis de los chats y las llamadas.

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