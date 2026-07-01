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River Plate presentó una experiencia inmersiva para sus hinchas: “Se puede vivir cómo es salir al campo de juego”

El Millonario ofrece a sus simpatizantes una propuesta innovadora y única en Latinoamérica

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River Inmersivo, una propuesta tecnológica e innovadora para sus hinchas (Prensa River Plate)
River Inmersivo, una propuesta tecnológica e innovadora para sus hinchas (Prensa River Plate)

River Plate lanzó una experiencia inmersiva interactiva en el museo del club que propone recorrer la historia y la identidad del Millonario con tecnología y recursos multisensoriales, con el hincha como protagonista del trayecto.

La innovadora propuesta incluye la posibilidad de simular la salida al campo como jugador, poner a prueba aptitudes futbolísticas en una actividad de penales y entrenamiento, y realizar un vuelo digital en 360° alrededor del estadio Monumental.

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La experiencia está pensada para todas las edades y se ofrece de lunes a domingo de 10 a 19 horas. Las entradas se compran a través de la plataforma RiverID o en las boleterías de Museo River, ubicado en la sede del club, sobre la Avenida Figueroa Alcorta 7509, en el barrio de Núñez, CABA.

De acuerdo con la información que publicó la institución, “se trata de una propuesta única e innovadora en Latinoamérica que invita a entrar al corazón de River y vivir su identidad desde una perspectiva completamente nueva”.

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River Plate lanzó una propuesta innovadora para sus hinchas

“A través de tecnología de vanguardia, recursos multisensoriales e intervenciones interactivas, la propuesta transforma al hincha en protagonista de un recorrido envolvente por la historia, los valores y la pasión que definen al Club. Cada espacio fue diseñado para generar emoción, conexión y sentido de pertenencia, poniendo en valor el legado que atraviesa generaciones”, continuó River en su texto de lanzamiento.

El comunicado concluyó: “Se podrá vivir cómo es salir al campo de juego siendo jugador de River, probar aptitudes futbolísticas en una experiencia lúdica de penales y entrenamiento, un vuelo digital en 360° alrededor del Estadio y muchas cosas más".

Las imágenes de River Inmersivo, la nueva propuesta del club

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River Inmesivo, la revolucionaria propuesta del Millonario que permite una experiencia única a los hinchas (Prensa River Plate)
River Inmesivo, la revolucionaria propuesta del Millonario que permite una experiencia única a los hinchas (Prensa River Plate)

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