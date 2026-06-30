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Actualizaron los salarios de los empleados públicos con regímenes especiales: de cuánto será y a quiénes alcanza

La medida engloba docentes, bedeles, personal del Servicio Exterior, entre otros, y se otorgará de manera escalonada

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Incrementos salariales para empleados públicos con regímenes especiales (REUTERS/Francisco Loureiro)
Incrementos salariales para empleados públicos con regímenes especiales (REUTERS/Francisco Loureiro)

El Ejecutivo dispuso aumentos de salarios y retribuciones para algunos sectores de la Administración Pública Nacional mediante el decreto 553/2026, que publicó en Boletín Oficial esta madrugada.

La medida traduce en valores concretos el acuerdo salarial alcanzado a mediados de mes por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (APN).

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Los incrementos serán escalonados y comenzarán a regir uno, el 1 de julio, y el otro, el 1 de agosto, para un sector que no está cubierto por el escalafón general de la APN, sino por regímenes y decretos específicos.

Uno de los ajustes alcanza al cargo de bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

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Para los docentes retribuidos por hora cátedra en las distintas jurisdicciones de la Administración Central y organismos adheridos, salvo el personal comprendido en la Ley N° 17.409 y en el convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075.

El texto también actualizó las retribuciones mensuales de los cargos de rector, regente y ayudante de trabajos prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. En el mismo sentido, se modificaron los adicionales remunerativos y bonificables de los cargos docentes y bedeles del ISER.

Otro de los conceptos ajustados es el adicional por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar, un monto que el próximo mes pasará a ser de $1.539.083 y de $1.568.326 desde agosto. El decreto actualizó además la tabla de viáticos aplicable al personal del Servicio Exterior de la Nación y a quienes ocupan cargos extraescalafonarios en la APN.

La norma también sustituye la planilla de remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense. Al mismo tiempo, uno de los textos oficiales modificó el Anexo I del Decreto N° 54/23, que estableció la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional para el personal permanente y no permanente del Tribunal Fiscal de la Nación que desarrolla funciones profesionales vinculadas a la elaboración de antecedentes jurisprudenciales en materia tributaria y aduanera.

Escuela Nacional de Bibliotecarios

El Gobierno acompañó el texto oficial con los respectivos Anexos que establecen las sumas que correrán a partir del mes que viene. Para los cargos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, las retribuciones quedarán de la siguiente manera.

ISER

Los adicionales remunerativos y bonificables para los cargos docentes y bedeles del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quedaron fijados de la siguiente manera. El adicional para docentes se fija en $7.502 desde julio y $7.644 desde agosto, mientras que el correspondiente al cargo de bedel asciende a $55.695 en julio y $56.754 en agosto.

Viáticos y cargos extraescalafonarios

La nueva tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior de la Nación y para quienes ocupan cargos extraescalafonarios en la Administración Pública Nacional, quedó diferenciada por zona geográfica.

Curia Castrense

Se fijaron las remuneraciones del Obispo Auxiliar o Vicario Castrense; Vicario General y Moderador de la Curia; Secretario General Castrense: Asesor eclesiástico, coordinador administrativo y el secretario o notario de Curia. En el caso del Obispo Castrense, se mantiene una retribución equivalente a la de subsecretario en ambos períodos.

Tribunal Fiscal de la Nación

Por último, se actualizaron los montos de la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional para el personal del Tribunal Fiscal de la Nación, con tres categorías según el nivel de responsabilidad. El personal con título de posgrado o especialización y responsabilidad directa en la producción de sentencias en materia tributaria y aduanera percibirá, por ejemplo, $890.556 desde julio y $907.476 desde agosto.

Los últimos ajustes se habían hecho en marzo pasado sobre los mismos empleados públicos, donde los montos también se otorgaron de manera escalonada. Además, la medida fue de carácter retroactivo debido a que abarcaba incrementos desde enero.

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