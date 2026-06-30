El Salvador

Diputados avalan traslado de control eléctrico a la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas en El Salvador

Los ajustes buscan ordenar competencias. Habrá traspaso de registros, activos y trámites en curso, con un plazo máximo fijado. Los juicios seguirán en otra vía y el presupuesto deberá reacomodarse

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Comisión legislativa de El Salvador avala reformas del sector eléctrico y deja en suspenso el detalle más sensible del cambio (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Comisión legislativa de El Salvador avala reformas del sector eléctrico y deja en suspenso el detalle más sensible del cambio (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes dictámenes favorables a reformas que redistribuyen competencias en el sector eléctrico. Tras la exposición de Daniel Álvarez Campos, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGHM) y presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Lempa (CEL), la iniciativa traslada atribuciones energéticas.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Dania González, presentó los expedientes relativos a la ley de creación de la DGEHM y a la ley de creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Ambos buscan dar mayor claridad a las competencias estatales en el sector eléctrico y consolidar un marco institucional más integrado y ágil.

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Álvarez explicó que la reforma busca trasladar las atribuciones de la SIGET vinculadas con electricidad hacia la DGEHM, mediante cambios en los artículos uno y dos de la ley vigente. También detalló que se creará una comisión especial para coordinar la transición, con un plazo máximo de seis meses para trasladar expedientes, registros e información. “No se trata de centralizar el sector energético, sino de ordenarlo. El proceso permitirá dar mayor certeza jurídica a inversionistas y consolidar la diversificación de la matriz energética”, afirmó ante los diputados.

El plan contempla una instancia de coordinación que moverá archivos, activos y recursos hacia la dirección estatal competente, mientras los litigios seguirán en la entidad actual y Hacienda ajustará las partidas presupuestarias (Captura de pantalla de la transmisión en directo)
El plan contempla una instancia de coordinación que moverá archivos, activos y recursos hacia la dirección estatal competente, mientras los litigios seguirán en la entidad actual y Hacienda ajustará las partidas presupuestarias (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

Alcance de la transición institucional

El funcionario señaló que, aunque la DGEHM asumirá nuevas responsabilidades, los procesos judiciales en materia de electricidad permanecerán bajo la SIGET. En cambio, los procedimientos administrativos en trámite pasarán a la dirección a partir de la vigencia del decreto.

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Sobre la situación del personal, indicó que solo una parte será transferida, según las necesidades de la nueva estructura, y que la reforma prevé mecanismos para realizar esos cambios de forma ordenada. Las reformas también contemplan la transferencia de activos, archivos y recursos, así como la continuidad administrativa de los expedientes en trámite. El Ministerio de Hacienda deberá ajustar las asignaciones presupuestarias correspondientes.

Argumentos a favor y observaciones en comisión

Varios diputados respaldaron la iniciativa y plantearon la necesidad de adaptar las instituciones públicas y la regulación a los retos del sector energético. William Soriano, miembro de la comisión, sostuvo que la energía constituye la base del país y que la modernización y la claridad en las competencias estatales favorecen la inversión y el crecimiento económico. “Un sector de energía ordenado con reglas claras genera mayor certeza jurídica”, dijo.

El dictamen invoca la Constitución para sostener un marco más integrado y ágil. Diputados oficialistas apuntan a inversión y crecimiento con reglas más nítidas. El proyecto, aprobado por mayoría, ahora enfrenta la votación decisiva (Captura de pantalla de la transmisión en directo)
El dictamen invoca la Constitución para sostener un marco más integrado y ágil. Diputados oficialistas apuntan a inversión y crecimiento con reglas más nítidas. El proyecto, aprobado por mayoría, ahora enfrenta la votación decisiva (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

El dictamen leído durante la comisión señala que las reformas se fundamentan en los artículos 101 y 102 de la Constitución, que establecen la promoción del desarrollo económico y social y la defensa del interés de los consumidores. El documento plantea evitar superposiciones funcionales y fortalecer la seguridad jurídica mediante la eliminación de disposiciones que ya no corresponden a la estructura institucional.

La comisión también abordó observaciones sobre la dualidad de cargos de Álvarez, quien dirige tanto la DGEHM como la CEL. Claudia Ortiz, diputada opositora, advirtió que la concentración de funciones regulatorias y de generación en una misma persona podría plantear posibles conflictos de interés, por lo que sugirió a la Asamblea dar seguimiento a esa situación.

Cambios para la SIGET y trámite legislativo

El segundo dictamen aprobado corresponde a la reforma de la ley de creación de la SIGET, que delimita su ámbito de actuación exclusivamente al sector de telecomunicaciones y excluye las competencias en electricidad.

De la SIGET a la DGEHM, con juicios en curso y presupuesto en movimiento: el plan que promete continuidad jurídica y abre la puerta a traslados e indemnizaciones (Foto cortesía SIGET)
De la SIGET a la DGEHM, con juicios en curso y presupuesto en movimiento: el plan que promete continuidad jurídica y abre la puerta a traslados e indemnizaciones (Foto cortesía SIGET)

De ese modo, la SIGET se enfocará en la regulación de las telecomunicaciones, mientras la DGEHM quedará a cargo de las atribuciones en el sector eléctrico. Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría y pasarán a consideración del pleno legislativo para su ratificación.

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