Conductor ebrio arrolló y arrastró varios metros a una motociclista y lo detuvieron en Ciudad de Guatemala

Una mujer de 40 años sufrió la amputación de un brazo y quedó en estado delicado después de que un automovilista presuntamente ebrio la arrolló y la arrastró varios metros en la zona 18 de Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil anunció la captura del conductor y el refuerzo de operativos de alcoholemia.

El hecho ocurrió en la entrada a la colonia Atlántida durante la noche del domingo 28 de junio, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó que el automovilista embistió a una pareja que se desplazaba en motocicleta y arrastró a la mujer tras el impacto.

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Según Soy 502, las víctimas fueron identificadas como Kevin Alexander J. A., de 30 años, quien conducía la motocicleta, y Nidia Renata B. G., de 40. Ambos fueron trasladados a la emergencia del hospital general de accidentes IGSS 7-19.

La institución habla de “irresponsabilidad” y adelanta controles en puntos estratégicos, mientras el informe recoge detalles de la presunta condición del automovilista, la marca del carro y una extraña inconsistencia en los registros oficiales.

El estado de las víctimas y la detención del conductor

Kevin sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda y quedó internado en observación, con diagnóstico emitido por el médico de turno. Nidia presentó atrición de mano izquierda, amputación de brazo, politraumatismo general y desfiguración en el rostro, por lo que fue ingresada en el área roja.

La víctima más grave fue Nidia, mientras que el señalado como responsable es Jorge David R. L., detenido y remitido a tribunales. Testigos que presenciaron lo ocurrido lograron detener al presunto conductor del automóvil y luego lo entregaron a la PNC, informó el diario.

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Citado por TV Azteca Guatemala, el reporte policial añadió que el hombre señalado conducía bajo efectos del alcohol. Esa versión indicó además que, tras el impacto inicial, habría intentado retirarse, volvió a poner en marcha el vehículo, pasó de nuevo sobre la víctima y escapó del área. En su comunicado, la Policía identificó al detenido como Jorge “N” y señaló que manejaba un automóvil Honda involucrado en el hecho vial. En el material difundido aparecen dos números de placa distintos: P 515JQ en el reporte recogido por el medio y P 551JSQ en el comunicado oficial.

Una guatemalteca perdió una extremidad y quedó grave cuando un automovilista señalado de ir bajo efectos del alcohol embistió una motocicleta en Ciudad de Guatemala y fue entregado por testigos.

Los operativos anunciados por la Policía

La Policía Nacional Civil calificó lo ocurrido como un “condenable hecho vial” y afirmó que “no habrá impunidad ante la flagrante irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de los guatemaltecos”.

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La institución también sostuvo: “El caso de hoy no es un accidente, es el resultado directo de una decisión irresponsable”. En el mismo mensaje, describió que un vehículo conducido por una persona bajo efectos del alcohol “se convierte en un arma letal”.

Como medida posterior al caso, la Policía informó que instruyó una mayor coordinación con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito para implementar más operativos de control y alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad capital y en las principales rutas del país. La prioridad, según el comunicado, estará en horarios nocturnos y de madrugada.

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La PNC también pidió a la población denunciar al número 110 cualquier conducta sospechosa o vehículos que pongan en riesgo la seguridad vial. El comunicado fue fechado en Guatemala el 29 de junio de 2026.