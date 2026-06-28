Identificaron el cuerpo de uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La familia reconoció a Sebastián Romegialli, uno de los pescadores desaparecidos (Fuente: 0221)

En el marco de la desaparición de 5 pescadores, la aparición de un cuerpo flotando en el Río de la Plata reavivó la preocupación en torno a los hombres de los que no se supo nada más. Un buque mercante divisó los restos flotando del lado de Uruguay, a unos 60 kilómetros de Atalaya, en el partido de Magdalena.

Se trata de Sebastía Semegialli, de 52 años y era uno de los hombres que se encontraban en la lancha que zarpó desde la costa de Hudson, en Berazategui, hace más de diez días. El hombre era uno de los tripulantes de la lancha “Chamigo-Ho”, embarcación que zarpó el 14 de junio -cuyo paradero se desconoce desde entonces-.

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El hallazgo se produjo cuando la tripulación de un buque mercante detectó restos humanos flotando en aguas jurisdiccionales de Uruguay, a unos 60 kilómetros de Atalaya, partido de Magdalena. La familia de Romegialli logró identificarlo tras ser notificada por las autoridades y trasladarse al lugar para el reconocimiento. Este hecho marca el primer avance concreto en una búsqueda que mantiene en vilo a toda la comunidad local.

La desaparición ocurrió en el marco de una jornada de pesca deportiva. Junto a Romegialli, se encontraban a bordo Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu. La alarma se disparó cuando la embarcación no regresó al punto de partida y los familiares perdieron contacto con los ocupantes, sin respuestas a los llamados telefónicos ni señales emitidas por radio.

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La Prefectura Naval Argentina mantiene el operativo para hallar a cuatro hombres (Fuente: 0221)

Desde el inicio de la investigación, la Prefectura Naval Argentina organizó un despliegue que involucró a bomberos voluntarios, Defensa Civil y fuerzas municipales de Ensenada, sumando patrullajes tanto por agua como por tierra. El operativo incorporó tecnología y recursos específicos: la lancha contaba con chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas, lo que en principio brindaba garantías respecto a la seguridad de los tripulantes.

A medida que pasaron los días sin novedades, la búsqueda se focalizó en distintos sectores del río y la costa bonaerense, especialmente en la zona de Atalaya y en el tramo comprendido entre el Puerto de Ensenada y Boca Cerrada. En el transcurso de los rastrillajes, se hallaron objetos personales que pertenecían a los pescadores, como una mochila y un tanque de combustible, elementos que fueron reconocidos por sus familiares y sumados a la causa.

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Personal de la Prefectura Naval Argentina durante los rastrillajes en el Río de la Plata, en la búsqueda de los pescadores desaparecidos

La fiscal Silvina Borrone, titular de la UFI N°4 de Berazategui, quedó a cargo de la investigación judicial. Ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Romegialli para esclarecer la causa de muerte y recabar indicios que permitan reconstruir las circunstancias en las que se produjo el naufragio. La hipótesis principal apunta a un posible desperfecto mecánico o un hundimiento repentino de la embarcación, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

En los días previos al hallazgo, pescadores de la zona reportaron la presencia de cuerpos en el río. Los familiares y allegados de los desaparecidos manifestaron su malestar ante lo que consideraron una reacción tardía por parte de la Prefectura tras recibir estos avisos. Según relataron, la búsqueda posterior a las denuncias no arrojó resultados inmediatos, lo que aumentó la angustia e incertidumbre.

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En paralelo a los operativos oficiales, la comunidad de Berazategui y alrededores se movilizó para acompañar a las familias y exigir respuestas. Hasta el momento, el destino de los otros cuatro tripulantes sigue siendo una incógnita.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los operativos en diferentes puntos del Río de la Plata y solicitan la colaboración de quienes puedan aportar información. La aparición del cuerpo de Romegialli representa un indicio relevante, aunque todavía persisten muchas preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido con la lancha “Chamigo-Ho” y el resto de sus ocupantes.

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