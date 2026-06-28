Crimen y Justicia

Ataque en un hotel alojamiento en Chaco: un hombre entró a una habitación y baleó a un joven de 22 años

La irrupción quedó filmada por las cámaras del complejo. La principal hipótesis apunta a un conflicto de pareja. El tirador escapó y sigue prófugo

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El momento en que el atacante entró al hotel, buscó la habitación y luego se dio a la fuga

La calma habitual de un hotel alojamiento de Resistencia, Chaco, se vio interrumpida este sábado por la mañana cuando un hombre irrumpió en el lugar, ingresó a una de las habitaciones y baleó a un joven de 22 años que se encontraba allí junto a una mujer. Luego se dio a la fuga.

El episodio ocurrió cerca de las 10.30 en un establecimiento ubicado sobre la ruta Nicolás Avellaneda, a la altura del kilómetro 9. De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por Infobae, una de las principales hipótesis es que el ataque estuvo motivado por un conflicto sentimental y que el agresor habría encontrado a su pareja junto a otro hombre.

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Como se observa en el video que encabeza esta nota, el atacante llegó a las 10.31.41 a bordo de una motocicleta blanca. Vestía jean, una campera oscura y llevaba una capucha que ocultaba gran parte de su rostro. Tras descender del vehículo recorrió el complejo y revisó las cocheras de dos habitaciones antes de ingresar a una de ellas, donde ocurrió el ataque.

Chaco: entró a un hotel alojamiento, irrumpió en una habitación y baleó a un joven de 22 años
El momento en que el agresor escapó del hotel

Segundos después, a las 10.32.09, abrió la puerta del garaje de una de las habitaciones e ingresó. Permaneció allí 45 segundos: a las 10.32.54 volvió a salir, se subió a la moto apurando el paso y escapó.

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La cámara de seguridad registró su salida definitiva del hotel a las 10.33.18.

La secuencia —que quedó registrada por las cámaras de seguridad— es una de las principales pruebas con las que trabajan los investigadores. Si bien el agresor no fue directamente a la habitación, sí revisó algunas cocheras antes de encontrar la correcta, un movimiento que refuerza la sospecha de que sabía que el joven estaba en el hotel.

En cuanto al móvil, los investigadores manejan al menos dos hipótesis. La primera apunta a un conflicto sentimental: creen que el atacante habría encontrado a su pareja junto a la víctima. La otra línea de investigación no descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Por el momento, ambas continúan bajo análisis.

Cuatro hombres con uniforme policial azul y violeta en un exterior. Uno sostiene un portapapeles. Se encuentran frente a un garaje abierto
La policía de Chaco en el hotel

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la víctima sufrió una herida de arma de fuego en la pierna izquierda y fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Perrando, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

Ante los investigadores, el joven aseguró que quien le disparó era un conocido y adelantó que impulsará las acciones judiciales correspondientes.

“Creemos que tenía el dato porque fue directamente al sector de las habitaciones y empezó a buscar”, comentó en reserva una empleada del establecimiento consultada por Infobae.

Por el momento el agresor continúa prófugo. Efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas y de la División Delitos Contra las Personas analizan las cámaras de seguridad para identificarlo y reconstruir el móvil del ataque.

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