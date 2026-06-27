Crimen y Justicia

Ernestina Pais tenía el registro de conducir inhabilitado por negarse a un test de alcoholemia

Las autoridades habían revocado su permiso el 8 de abril último. Se realizará una autopsia al cuerpo en las próximas horas. La Justicia ya tiene el video del accidente. Cómo identificaron sus restos

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El Honda City de Ernestina Pais tras el accidente
El Honda City de Ernestina Pais tras el accidente

La periodista y conductora Ernestina Pais, hallada muerta a bordo de su auto Honda City tras ser arrollada por una formación del Tren de la Costa a poca distancia de su domicilio, tenía el registro de conducir inhabilitado.

La decisión fue tomada por las autoridades el 8 de abril último, confirmaron fuentes oficiales a Infobae, luego de que chocara el 3 de marzo con un Alfa Romeo en la esquina de la Avenida Del Libertador y Las Heras, zona de Vicente López, con el mismo auto en el que perdió la vida. Pais se negó a que se le practicara un test de alcoholemia en esa ocasión. La inhabilitación, aseguraron las mismas fuentes, fue dictada por 468 días.

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En paralelo, la periodista acumulaba en la provincia de Buenos Aires casi dos millones de pesos de deuda en multas por seis casos de exceso de velocidad, en jurisdicciones como Vicente López y Exaltación de la Cruz, siempre a bordo de su Honda City. La última infracción corresponde al 25 de enero último.

Desencriptados con Ernestina Pais
Pais en febrero último, en una entrevista con Infobae (Gustavo Gavotti)

La Justicia ya tiene el video del accidente

Mientras tanto, la investigación de su muerte continúa, con un expediente a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, que comisionó la autopsia al cuerpo y se encontraba en la escena del accidente al momento del cierre de esta nota.

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La fiscal, aseguran investigadores, ya cuenta con el video que muestra la secuencia completa del accidente, filmada por cámaras de la Municipalidad de San Isidro y entregadas al expediente por el área de Seguridad local. “Se ve claramente que Ernestina pasa con la barrera baja”, asegura una fuente oficiales.

Por otra parte, fuentes policiales confirmaron que no se encontraron bebidas alcohólicas a bordo del auto.

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