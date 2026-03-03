Ernestina Pais tuvo un accidente con su auto en Vicente López y se negó a hacer el test de alcoholemia

Ernestina Pais, empresaria y periodista de 50 años (Candela Teicheira)

La empresaria y periodista Ernestina Pais protagonizó este martes un accidente de tránsito en el partido de Vicente López, pero cuando le quisieron hacer el test de alcoholemia se negó, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Pais, de 50 años, viajaba a bordo de su auto marca Honda City cuando chocó con un Alfa Romeo conducido por otra mujer en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, en el norte del conurbano bonaerense.

Fuentes del caso dijeron que en el lugar se presentaron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense, tras un llamado al 911 que daba cuenta de un accidente de tránsito.

Al llegar al lugar, los policías constataron que solo hubo daños materiales y que no registraban heridos. En ese contexto, personal del Municipio de Vicente López procedió a realizar los test de alcoholemia a las conductoras.

Fue entonces cuando Pais se negó a realizar el test, comentaron las fuentes del caso a este medio y dijeron que, por eso, se labró un acta de infracción de tránsito por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y se le secuestró el coche: fue llevado al playón municipal.

Noticia en desarrollo