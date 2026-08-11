Las mipymes de la frontera dominicana crecieron 18.8% desde 2021

Una mano sostiene billetes de pesos dominicanos de diversas denominaciones en una calle urbana, con personas y edificios de colores pastel desenfocados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mipymes de la zona fronteriza de la República Dominicana crecieron 18.8% entre 2021 y 2024, pero siguen concentradas en actividades de baja productividad y con acceso limitado al crédito. El comercio reúne el 37.9% de estas empresas y el financiamiento al segmento representa apenas el 1.4% del total nacional.

El peso de ese tejido empresarial dentro de la economía nacional sigue siendo reducido. De acuerdo con el ministerio, la zona fronteriza registró 2,033 empresas en 2024, equivalentes al 1.7% del total de la República Dominicana, y el 98.8% de ellas corresponde a mipymes.

La estructura también muestra un predominio de unidades de menor escala. El 83.2% son microempresas, aunque ese volumen no se traduce en una participación proporcional en ingresos tributarios: en 2024 aportaron 29.5% de la recaudación generada por las mipymes de la región, mientras las pequeñas y medianas concentraron más de dos terceras partes.

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El comercio domina la actividad empresarial en la frontera

Según el informe del Ministerio de Hacienda y Economía, el 37.9% de las mipymes fronterizas se dedica al comercio y la reparación de vehículos de motor y motocicletas.

En movilidad, el diagnóstico oficial muestra un rasgo de la región. El documento Caracterización del Parque Vehicular en la Zona Fronteriza a mayo de 2026, elaborado con datos de la Dirección General de Impuestos Internos, indica que las motocicletas representan el 81.2% del parque vehicular fronterizo, por encima del promedio nacional de 57.9%.

En 2025, el parque vehicular nacional alcanzó 6.640.871 unidades y 261,710 correspondían a la zona fronteriza, equivalentes al 3.9% del total. Según el documento, esa alta participación de motocicletas plantea desafíos de movilidad, acceso al transporte colectivo e infraestructura vial.

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La Semana Santa 2026 en República Dominicana registró un récord histórico con 891,601 vehículos cruzando los peajes del país en tres días. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Detrás de ese sector aparecen las actividades de alojamiento y servicios de comida, con 11.7%, y la agricultura, ganadería y pesca, con 10.8%.

El propio estudio sostiene que esa composición limita la generación de valor agregado y la capacidad de formar encadenamientos productivos más complejos. Durante el período analizado se sumaron 95 nuevas unidades en comercio y reparación de vehículos y 41 en agricultura.

La distribución territorial también es desigual. La frontera norte concentra el 76.9% de las mipymes y Monte Cristi reúne por sí sola el 38% de todas las empresas registradas en el territorio fronterizo.

En expansión empresarial, Pedernales y Monte Cristi encabezaron el período 2021-2024 con aumentos de 41% y 24.9%, de acuerdo con las autoridades. Esa concentración, según el informe, está asociada a mejores condiciones de infraestructura, conectividad y acceso a mercados.

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El crédito llega en montos bajos y con mayor morosidad

El acceso al financiamiento aparece como uno de los principales límites para el crecimiento de estas empresas. Según otro informe oficial citado por el medio dominicano elDinero, en 2024 la cartera de crédito dirigida a mipymes de la frontera ascendió a RD$ 8,237.2 millones, repartidos en 23,886 operaciones.

Aunque esas empresas concentraron el 3.1% de las operaciones crediticias de mipymes en la República Dominicana, solo captaron el 1.4% del saldo total financiado a ese segmento. El saldo promedio por préstamo fue de RD$ 344,900, menos de la mitad del promedio nacional, estimado en RD$ 773,400.

Clientes y vendedores interactúan en el vibrante Mercado La Sirena, un centro neurálgico para la compra de alimentos frescos en la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concentración geográfica del crédito repite el patrón empresarial. Monte Cristi acumula el 31% del saldo adeudado por las mipymes de la región y Dajabón el 19.3%; entre ambas provincias reúnen el 50.3% de toda la cartera crediticia destinada al sector.

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El análisis por tamaño revela otra brecha. Las microempresas concentran el 70.9% de las operaciones, equivalentes a 16,934 préstamos, pero reciben solo el 36.1% del saldo total financiado; las pequeñas empresas, con 28.9% de las operaciones, absorben 50.4% de los recursos.

De acuerdo con el informe, esa diferencia confirma que gran parte de los créditos a microempresas corresponde a montos reducidos, orientados sobre todo a liquidez y capital de trabajo. La estructura del financiamiento se dirige más a actividades comerciales, de consumo y sostenimiento operativo que a inversiones productivas de largo plazo.

La calidad de la cartera también muestra presión. La tasa de morosidad de los préstamos a mipymes en la zona fronteriza llegó a 2.4% en 2024, por encima del 1.4% registrado en el resto de la República Dominicana para este segmento, con Monte Cristi en 3.9% y Dajabón en 2.9%.

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La frontera aporta poco a la recaudación

El informe del ministerio agrega que la zona fronteriza apenas contribuyó con 0.6% de la recaudación tributaria nacional en 2024. Monte Cristi y Santiago Rodríguez concentraron la mayor parte de esos ingresos, con participaciones de 32.8% y 23.7%, mientras Independencia registró el menor aporte, con 3.6%.