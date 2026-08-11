Costa Rica reunirá a Gobierno, banca y empresarios para acelerar el crecimiento de las pymes

as pymes representan el 98% del parque empresarial costarricense y son uno de los principales motores de empleo y dinamismo económico. Crédito: seis80comunicacion

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Las pequeñas y medianas empresas tendrán un espacio de discusión y generación de negocios en ACELERA Costa Rica 2026, un encuentro que reunirá a representantes del Gobierno, la banca estatal y privada, grandes empresas y líderes empresariales para analizar los principales obstáculos que enfrenta este sector y buscar oportunidades para impulsar su crecimiento.

La actividad, organizada por BNI Costa Rica, se realizará el próximo 10 de setiembre en Santa Ana Country Club, con una agenda enfocada en temas como acceso al financiamiento, internacionalización, tecnología, inteligencia artificial, encadenamientos productivos y generación de nuevas oportunidades comerciales.

Las pymes representan actualmente el 98% del parque empresarial costarricense y constituyen uno de los principales motores de empleo y dinamismo económico. Sin embargo, el acceso al crédito, la capacidad para ingresar a mercados internacionales y la incorporación de nuevas tecnologías continúan siendo algunos de los retos que limitan su crecimiento.

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El encuentro pretende reunir en un mismo espacio a quienes participan de diferentes etapas del ecosistema empresarial, desde instituciones encargadas de diseñar políticas públicas y facilitar financiamiento hasta grandes compañías que pueden convertirse en clientes o socios estratégicos de las pymes.

Para Steven Carvajal Ruffley, director nacional de BNI Costa Rica, la iniciativa busca ir más allá de un evento tradicional de conferencias.

“El crecimiento de las pymes requiere de una visión compartida entre todos los actores que forman parte del ecosistema empresarial. Cuando esos actores se sientan en una misma mesa, se generan mejores condiciones para impulsar la inversión, la innovación, la generación de empleo y el desarrollo de nuevos negocios. Ese es el propósito que buscamos con ACELERA Costa Rica 2026”, afirmó.

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Economía, exportaciones y grandes empresas

Uno de los bloques estará dedicado al comportamiento de la economía nacional y las decisiones que deberán tomar las empresas para mantenerse competitivas.

La conferencia “La Economía a Dos Velocidades: Cómo Ganar en la Costa Rica del Futuro” estará a cargo de Javier Sancho, director de Estrategia de Grupo 823 y CEO de ALTICA.

Durante su intervención analizará los cambios que atraviesa la economía costarricense y los retos que plantea un entorno cada vez más dinámico para las empresas.

La internacionalización también será uno de los ejes principales del encuentro. En un conversatorio con Pedro Beirute, exgerente general de PROCOMER y socio de Vanquish Equity, se abordarán las posibilidades que tienen las empresas costarricenses para ingresar a nuevos mercados, desarrollar una visión exportadora y aprovechar las cadenas globales de valor.

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Otro de los espacios estará enfocado en una de las aspiraciones de muchas pequeñas empresas: convertirse en proveedoras de grandes compañías.

El panel “Grandes Empresas Costarricenses” contará con la participación de Luis Alberto Alfonso Monterroso, gerente general corporativo de Dos Pinos; Andrés Acuña, Site Director de Terumo Blood and Cell Technologies; y Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima. La conversación será moderada por Erick Guillén Miranda.

El objetivo será conocer cómo las grandes compañías identifican oportunidades de encadenamiento productivo, qué criterios utilizan para seleccionar proveedores y cuáles son las capacidades que actualmente demandan de las pymes.

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El encuentro ACELERA Costa Rica 2026 abordará temas como financiamiento, internacionalización, tecnología e inteligencia artificial. Crédito: seis80comunicacion

Gobierno y banca explicarán opciones para las pymes

El acceso al financiamiento tendrá también un espacio específico durante la jornada.

En el panel “Ser Pyme: El Gobierno como Socio”, representantes de DIGEPYME del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y FODEMIPYME del Banco Popular explicarán los programas e instrumentos disponibles para las pequeñas y medianas empresas.

La discusión estará orientada a mostrar las alternativas que tienen los empresarios para fortalecer su competitividad, acceder a recursos financieros y desarrollar nuevos proyectos.

Además, habrá una vocería especializada en encadenamientos productivos para explicar cómo una mayor coordinación entre las instituciones públicas y el sector privado puede abrir oportunidades para las empresas.

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El financiamiento será abordado nuevamente en el panel “Financiamiento para el Crecimiento”, que contará con representantes de la banca privada, la banca estatal y el sector mutual.

La intención será analizar las diferentes alternativas de crédito disponibles para las pymes y cómo pueden utilizarse esos recursos para fortalecer la estructura financiera de los negocios y acelerar sus procesos de expansión.

La tecnología también tendrá un papel central. La agenda contempla una conferencia magistral sobre tecnología e inteligencia artificial aplicada a las pymes, con énfasis en herramientas que permitan mejorar la productividad, automatizar procesos y aumentar la competitividad.

Las Mesas de Negociación permitirán a los participantes establecer reuniones con empresarios, instituciones y potenciales aliados comerciales. Crédito: seis80comunicacion

Uno de los principales componentes de ACELERA Costa Rica 2026 será la posibilidad de que los empresarios establezcan relaciones comerciales durante la actividad.

La organización habilitará Mesas de Negociación divididas por sectores productivos, en las que los participantes podrán sostener reuniones previamente estructuradas con otros empresarios, representantes institucionales y potenciales aliados.

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Estos espacios se complementarán con actividades de networking y una jornada de cierre destinada a fortalecer las relaciones comerciales.

Para Carvajal Ruffley, el propósito es que la participación en el evento se traduzca en oportunidades concretas y no únicamente en el intercambio de tarjetas o contactos.

“Queremos que quienes participen salgan con algo más que nuevas ideas. Nuestro objetivo es que establezcan relaciones que puedan convertirse en alianzas estratégicas, nuevos clientes, proveedores o proyectos conjuntos. Cuando un empresario logra conectarse con las personas indicadas, las posibilidades de crecimiento aumentan significativamente. Esa es la esencia de este encuentro y de la filosofía que promovemos desde BNI”, señaló.

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Con esta propuesta, ACELERA Costa Rica 2026 busca colocar sobre una misma mesa a los diferentes actores que pueden incidir en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, desde quienes facilitan financiamiento y diseñan políticas públicas hasta las grandes compañías que requieren nuevos proveedores.