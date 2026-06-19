Crimen y Justicia

Cayó una “falsa cuidadora” que era buscada desde hacía dos meses por un violento robo a una jubilada

El episodio ocurrió en una vivienda de Rosario. La agresora amordazó a la víctima de 77 años y escapó con el dinero de una caja fuerte. Quedó detenida e imputada

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La mujer fue identificada cuando salía del centro (Foto: PDI)
La mujer fue identificada cuando salía del centro (Foto: PDI)

Una mujer de 49 años, a la que buscaban desde hacía dos meses por un robo en la vivienda que trabajaba como cuidadora, fue descubierta en un centro para personas en situación de calle de la ciudad de Rosario. La víctima era una jubilada a la que atacó y amordazó para llevarse dinero y objetos de valor.

El episodio generó indignación en el barrio Ludueña al conocerse que la agresora encerró a la jubilada de 77 años en la vivienda antes de escapar con el botín. Las autoridades iniciaron un operativo y tras varios meses de investigación lograron localizarla en pleno centro de Rosario. Como consecuencia, quedó imputada y bajo prisión preventiva.

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La audiencia de formulación de cargos se celebró ante la jueza María de los Ángeles Granato en el Centro de Justicia Penal. La magistrada dio por formalizada la acusación presentada por la fiscal Guillermina Aiello y dispuso el pedido de detención por un plazo de 90 días. La acusada, identificada como María del Mar A., enfrentó los cargos de robo y privación ilegal de la libertad.

Según la reconstrucción fiscal, el episodio ocurrió el 17 de abril pasado, entre las 17 y las 18, en una vivienda ubicada en pasaje Sívori al 5400, en la intersección con San Lorenzo, donde reside la víctima. Se trata de un barrio ubicado en el noroeste de la ciudad, que rodea el cruce ferroviario de los ferrocarriles Mitre y Belgrano.

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Quedó imputada y detenida (Foto: @rlcnoticias)
Quedó imputada y detenida (Foto: @rlcnoticias)

De acuerdo con el portal Rosario 3, la imputada aprovechó su rol de cuidadora para abalanzarse sobre la víctima y colocarle cinta adhesiva en la boca para impedir que pidiera ayuda. Luego tomó 5.000 dólares, 50.000 pesos, una caja fuerte, varias alhajas de oro, un teléfono celular y prendas de vestir; tomó sus pertenencias personales y abandonó la casa, dejando a la jubilada encerrada.

La víctima, una artista plástica, perdió el conocimiento y, al recuperarse, advirtió que no podía salir de la vivienda lo que la obligó a pedir auxilio desde el interior. El personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar cerca de las 20.30 de ese mismo día. Ante los agentes, la mujer relató que su empleada la había inmovilizado y amordazado antes de escapar con el dinero y los objetos de valor. En su declaración inicial, la jubilada mencionó que le faltaban 30 mil dólares, una suma superior a la que la fiscalía le atribuyó a la imputada en la audiencia celebrada el martes.

Además, denunció que se había llevado joyas de oro, tarjetas, documentación y un celular. La víctima también precisó que había contratado a la cuidadora unos seis meses antes a través de un aviso publicado en un diario. Ante este panorama la Fiscalía emitió una orden de captura el 30 de abril.

La zona donde ocurrió el ataque y robo a la artista plástica (Google Maps)
La zona donde ocurrió el ataque y robo a la artista plástica (Google Maps)

Tras esto, durante semanas, la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) rastreó a la sospechosa en domicilios de familiares y conocidos, sin obtener resultados. El panorama cambió cuando los investigadores recibieron el dato de que la mujer podría encontrarse en el refugio Cáritas, ubicado en Balcarce al 1000, en pleno centro rosarino.

El 13 de junio por la mañana los efectivos de la PDI montaron una vigilancia discreta en los alrededores del lugar y actuaron cuando vieron salir a una mujer con características físicas coincidentes con las de la buscada. Al confirmar su identidad, concretaron la detención y la trasladaron a la sede de la Policía, donde quedó a disposición de la fiscal Aiello. Las autoridades deberán esclarecer el motivo por el cual la mujer se encontraba en el refugio pese al dinero robado.

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