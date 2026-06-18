Juicio por Loan: por qué se suspendió la audiencia y qué novedades se esperan para la semana próxima

El fiscal Carlos Schaefer, antes de ingresar a la sala de audiencias por el juicio de Loan Danilo Peña, el cual se postergó para el miércoles 24 (Juan Bracco)

El TOF tomó la decisión de suspender la audiencia del día siguiente y retomar el juicio con la apertura del debate el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. La razón es que uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se había presentado a la primera audiencia. Fue declarado en rebeldía y ordenada su detención.

Horas después reapareció con un nuevo abogado que tenía tantas condiciones para aceptar el patrocinio que fue descartado por el Tribunal. Ahora será defendido por Juliana Machado, abogada de la Defensoría Pública. A la letrada se le concedieron las 72 horas para que se ponga al corriente del caso que prevé la normativa.

PUBLICIDAD

El juzgado federal que interviene en la causa por la desaparición del menor tiene un problema material en su integración. Solo uno de sus miembros es de Corrientes. Se trata de su presidente Fermín Cerolini. Uno de los vocales, Eduardo Belforte, es de Formosa, y el restante, Simón Pedro Bracco, es de Río Negro. Además de este caso, tienen despacho que atender en sus jurisdicciones lo que se suma a que deben viajar.

Así luciría Loan a sus 6 años

Cuándo declararían los imputados y los testigos

El juicio se retomará el día 24 por la mañana. Con el debate abierto, deben resolverse primero temas formales. Luego, quedaría habilitada la posibilidad de que los imputados amplíen sus indagatorias.

PUBLICIDAD

Una de las declaraciones más esperadas es la de Laudelina Peña, la tía de Loan. Se sospecha que tuvo un rol importante en la desaparición del niño de 5 años aquella tarde del 13 de junio de 2024.

Su abogada, Mónica Chirivin, adelantó al diario correntino Época que su defendida “va a hablar y contestará preguntas”. “Ella no es responsable de la sustracción de Loan y va a hablar en el juicio”, agregó.

PUBLICIDAD

Al respecto, la Fiscalía tiene expectativas que estos dichos sirvan para acercarse al fondo de la cuestión: qué pasó con Loan. Si Laudelina y los demás acusados aceptan preguntas de las otras partes “entendemos que podremos indagar a fondo sobre qué pasó, cómo fue, qué hicieron y por qué. Eso puede llegar a tener una respuesta” dijo a Infobae el fiscal de la causa, Carlos Schaefer.

— ¿Alguno podría quebrarse? - preguntó este medio.

— Si responden las preguntas, tengo la esperanza, porque trabajo con esa idea, de que pueda ser así — respondió el titular de la acusación pública.

PUBLICIDAD

Se espera que el miércoles declare la tía de Loan, Laudelina (Infobae)

Quien no declarará es Mónica Millapi. Así lo anticipó en la segunda jornada de juicio su defensor Roberto Hanson. La mujer, que acompañó al menor al naranjal de donde nunca regresó, está en Neuquén con arresto domiciliario, usa tobillera electrónica y se conecta por videollamada con el TOF.

Una vez que se supere esa fase, comenzarán las testimoniales. Los primeros en declarar serán José Peña y María Noguera, los padres de Loan. La exposición de ambos no tiene fecha. La abogada querellante que los representa, María Russo Cornara, inquirió al Tribunal cuándo sería. El presidente del cuerpo no pudo responder, dado que antes deben cumplirse etapas formales. Los progenitores del niño están en la localidad de 9 de Julio, a 176 km de la capital provincial.

PUBLICIDAD

La intención es que puedan explayarse tranquilos y que cuenten la mayor cantidad de detalles posibles.

Luego será el turno de Mariano, hermano del chiquito desaparecido. Para más adelante, están listados los otros hermanos: Cristian Ramón; Alfredo Maximiliano; José Omar; César Iván y Fernando.

PUBLICIDAD

En una etapa posterior se sumarán las testimoniales de Camila Núñez (prima de Loan y la que desbarató las falsas pistas del botín y del accidente que intentó plantar Laudelina) y Macarena Peña (hija de Laudelina).

También lo harán Catalina Peña, la abuela que organizó el almuerzo en donde no se supo nada más del niño, y los tíos Alberto y Ceferina Noguera.

PUBLICIDAD

Así se vivió la primera jornada de juicio en Corrientes (Infobae)

Qué aspectos formales deben completarse antes

Para llegar a escuchar las indagatorias y testimoniales, el juicio deberá superar dos etapas previas.

Una es la identificación de los imputados, con sus datos personales completos. Para este paso, el Tribunal pidió que estén todos presentes en la sala. La excepción es Millapi, que además de la prisión preventiva y la tobillera electrónica que porta, es responsable de hijos menores. A ella se le permitirá asistir vía videoconferencia.

PUBLICIDAD

A la otra se la denomina «cuestiones preliminares».

Incluye planteos de nulidad de aspectos del proceso. Hay defensas que anticiparon “observaciones” a diferencias materiales entre el requerimiento formal de elevación a juicio que elaboró Fiscalía y la síntesis que se leyó en las audiencias.

También contempla reclamos de las partes, como la incorporación de pruebas que fueron rechazadas en instancias anteriores. La defensa de Laudelina anticipó que bregará por una testimonial que fue descartada durante la investigación.

Destrato y agravios de género

No todas las novedades que podrían aparecer en el caso están contenidas dentro del expediente.

Durante el duro y por momentos virulento debate se produjeron dos situaciones que podrían traer consecuencias formales y materiales.

El esquema de un juicio tiene dos bandos: la acusación, donde está la Fiscalía y la querella particular, y las defensas. Más allá de los intereses contrapuestos, las normas éticas de conducta de los abogados y el propio código ponen límites a la virulencia. El juego de partes contiene también la idea de desestabilizar al adversario y congraciarse con el Tribunal.

Durante la segunda jornada del juicio, el abogado jugó al fleje de la divisoria entre lo tolerable y no. Tuvo dos cruces fuertes con Fiscalía. Uno por la mañana y otro por la tarde. En ambos, la acusación pública pidió al TOF que intervenga ante lo que consideró agravio personal.

El menor desapareció en 2024 en Corrientes

El primer choque fue con el fiscal Schaefer. Al abrirse la jornada, cuestionó sus capacidades por “dilatar” el debate, la parte sustancial del juicio, y por decir una cosa ante los medios y otra en el recinto.

Al cierre fue más allá: lo trató de “asalariado”. La cuestión en debate era si los abogados defensores podían o no participar vía videoconferencia de las etapas que se vienen. Baqué dijo que a diferencia de Schaefer, que es empleado del Ministerio Público, los abogados privados deben participar en otros juicios. Y no solo en el que se desarrolla en Corrientes.

Pero el punto más oscuro de sus intervenciones no fue ese.

Durante la mañana, la fiscal Tamara Pourcel tomó el micrófono a fin de objetar algo que Baqué decía. Ella es una de las dos fiscales autorizadas por el TOF para intervenir en el juicio. Entonces, el defensor particular dijo desde el otro lado de la sala: ‘No sé quién es esta señora que me habla’. Con esa sentencia, minimizó a Pourcel y su papel en la causa. Ni siquiera la miró al pronunciar la frase. Su vista estaba clavada en el estrado del Tribunal.

La funcionaria judicial no entró en el juego y se presentó con nombre y apellido. Pero su contestación no tuvo eco. Cabe destacar que las partes están identificadas desde el primer momento en el proceso judicial. Por la tarde, la escena se repitió con las calificaciones de Baqué hacia los fiscales, Schaefer y Pourcel, e intentó pedir al Tribunal que intervenga. “No sé quién es esta señora que me habla”, reiteró obviando la información que constaba en la causa y lo que la fiscal le había contestado horas antes.

Ambas situaciones podrían ser causal de una acción por falta a la ética profesional prevista en el trato entre abogados. Esto no es solo algo que prevé la colegiación de los letrados, sino incluso el Código de procedimiento. Además, en el caso de Pourcel, podría sumarse un planteo por violencia de género.