Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 19 años en Resistencia tras atacar a su hermana con un cuchillo

Un hombre de 19 años fue aprehendido por la Policía del Chaco tras agredir a su hermana durante una discusión. Al verificar sus antecedentes, los agentes hallaron que tenía una causa por supuesto encubrimiento

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Un joven de 19 años fue arrestado luego de agredir a su hermana (Fuente: Diario Chaco)
Un joven de 19 años fue arrestado luego de agredir a su hermana (Fuente: Diario Chaco)

Un joven de 19 años atacó con un arma blanca a su hermana y fue detenido por la Policía del Chaco por el violento episodio familiar en un domicilio de la calle Bosch al 800, en Resistencia. Las autoridades acudieron al lugar luego de recibir un llamado por un desorden doméstico y hallaron a una joven que denunció haber sido atacada.

De acuerdo con Diario Chaco, los agentes de la División Patrulla Preventiva entrevistaron a la víctima, quien relató que su hermano la agredió utilizando un cuchillo. Los efectivos procedieron a la detención del sospechoso, quien aún portaba el arma empleada en la agresión.

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La joven se trasladó a la Comisaría local para formalizar la denuncia. Por otro lado, el joven fue detenido y trasladado a la división Medicina Legal para los exámenes de rigor. Durante la verificación de antecedentes, la policía constató que el joven tenía un pedido de captura vigente por una causa de Supuesto Encubrimiento.

El detenido quedó notificado de las actuaciones legales y fue puesto a disposición de la justicia, alojado en la Comisaría Quinta por cuestiones de jurisdicción. Las autoridades investigan las circunstancias de la agresión y el vínculo entre los hechos recientes y la causa por la que estaba siendo buscado previamente.

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El arma blanca y la herida del cuchillazo tras el ataque en Resistencia (Fuente: Diario Chaco)
El arma blanca y la herida del cuchillazo tras el ataque en Resistencia (Fuente: Diario Chaco)

El procedimiento se completó sin incidentes adicionales y la víctima logró radicar la denuncia tras el ataque. La investigación judicial continúa para esclarecer el trasfondo del conflicto familiar y el estado procesal del acusado.

Un hombre atacó a tiros a su hermana en La Plata

El tenso episodio ocurrió durante la jornada del viernes 15 de junio en la intersección de las calles 80 y 3, en Villa Elvira. Un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana y otros familiares.

Cuando la víctima, una mujer de 33 años, quien se disponía a retirarse de una vivienda, vio a su hermano salir armado a la vereda y amenazarla antes de abrir fuego. El acusado efectuó al menos tres disparos contra el Fiat Punto en el que la mujer viajaba junto a otros familiares. Uno de los impactos destruyó una rueda trasera y otro alcanzó una de las puertas del vehículo.

El acusado, un hombre de 40 años fue detenido en La Plata después de disparar contra el auto en el que viajaba su hermana. El ataque no dejó heridos pero derivó en el secuestro de varias armas y municiones y junto a eso, se abrió una investigación judicial por un conflicto familiar.

La Justicia ordenó tareas investigativas que derivaron en un allanamiento sobre el domicilio del acusado. Cuando los efectivos ingresaron, localizaron al sospechoso dentro de la propiedad, aparentemente atrincherado tras el ataque. Durante la requisa, los agentes advirtieron que llevaba en la cintura el revólver calibre 22 cargado.

Tras el operativo, la Policía Bonaerense encontró en la vivienda: un revólver calibre 22 con ocho municiones, un pistolón marca Rexto, una escopeta doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta. Todo quedó secuestrado como evidencia.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, que ahora debe definir su situación procesal y los próximos pasos de la causa. Las fuentes consultadas señalaron además que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, una situación que, de acuerdo con esas fuentes, habría motivado el ataque.

Ambos hechos, ocurridos en contextos familiares diferentes pero con desenlaces similares, reflejan la gravedad de la violencia intrafamiliar. Tanto en Chaco como en La Plata, se abrieron las causas judiciales tras la intervención policial. Mientras tanto, las investigaciones judiciales avanzan en cada jurisdicción para reconstruir lo sucedido y establecer el desarrollo de los episodios.

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