Alerta en el juicio de Loan por un pedido que podría provocar nulidad: “No queremos un nuevo caso Maradona”

Loan Danilo Peña está desaparecido desde junio de 2024

En solo dos audiencias, el juicio por Loan Peña se empantanó. Este miércoles, al comienzo de la segunda jornada, la sala del Escuadrón 48 de la Gendarmería de Corrientes quedó inmerso en un clima de tensión por el planteo de una abogada para postergar el debate una semana: se trata de la defensora oficial asignada para el acusado que faltó al primer día. Para la acusación, sin embargo, esto podría provocar una nulidad. “Que no pase lo mismo que en Maradona”, advirtieron entre los gritos de todos.

La situación que generó trabas fue la ausencia y reincorporación al debate de Ernesto Rossi Colombo, el psicólogo acusado que no asistió al debate ayer y apareció por zoom tras ser declarado en rebeldía. Ahora participa de manera virtual y se le asignó una defensora oficial, Juliana Machado, quien dijo que necesita 72 horas para ponerse al corriente de la causa.

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El fiscal Carlos Schaefer, no obstante, reclamó la solicitud. A su turno, retomó los argumentos de la defensora oficial Machado y advirtió al Tribunal que “no le puede garantizar el derecho a la defensa”.

Luego, volvió sobre la decisión de los jueces de habilitar a Rossi Colombo a participar en este debate. Para eso, los magistrados tuvieron que dejar sin efecto la decisión que había tomado horas antes: su apartamiento (lo que implicaría repetir el juicio solo por él) y su detención por violar las condiciones de la excarcelación.

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“Esta resolución puede provocar una nulidad porque no se le impusieron los hechos completos”, señaló el fiscal. Es que durante las horas en las que Rossi Colombo no estuvo en el juicio se describió, casi en su totalidad, la requisitoria de elevación a juicio del primero de los dos expedientes del proceso. Se trata del que relata los hechos ocurridos en el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan, y las acusaciones a los siete imputados por la desaparición del menor.

El psicológo está en el otro tramo: el que ahonda en las responsabilidades de los integrantes del grupo que decía representar a la Fundación Dupuy. A ellos se les endilga haber desviado la investigación al influir en testigos. Y ninguno tiene prisión preventiva.

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“No son dos juicios. Es uno acumulado”, explicó el fiscal recordando la determinación del Tribunal de unificar ambos expedientes.

El tribunal a cargo del juicio por Loan

Así, Schaefer sentenció que Rossi Colombo “entró por la ventana”. “La unica salida es que él y su defensa digan que conocen los hechos. Pero me están diciendo que no”, dijo.

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Por último, reclamó: “No queremos que ocurra un nuevo caso Maradona. Este juicio no se puede caer”. La referencia es al juicio por la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino, que marcó un insólito precedente judicial cuando se anuló el primer debate oral por una irregularidad de la entonces jueza Julieta Makintach. Ahora atraviesa su segundo juicio.

Tras una serie de planteos de las defensas, fiscalía y la querella particular, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio de 40 minutos para decidir si otorga o no el plazo que solicitó la defensa de Rossi Colombo, lo que paralizaría el juicio hasta la semana próxima y anularía las testimoniales de los padres de Loan previstas para este miércoles.

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También hay pedido de la Fiscalía para que todos los imputados queden detenidos. La razón es evitar lo que pasó con el psicólogo tucumano y evitar las demoras que se vivieron hoy, cuando Alan Cañete dijo sentirse descompuesto y retrasó 40 minutos el comienzo de la audiencia.

El psicólogo forense acusado que no fue a la primera audiencia

Gritos y acusaciones cruzadas en la sala

El planteo de la abogada generó peleas, gritos y sobreposición de expresiones entre las defensas, la fiscalía y la querella particular.

En algún momento pareció que el juicio se le escapaba de las manos al juez Cerolini, presidente del tribunal. Incluso, en un momento, el juez Bracco tuvo que tomar el micrófono y ordenar a las partes que querían presentar objeciones y planteos.

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La tensión se trasladó a la bancada de las defensas cuando el defensor del comisario Maciel, Richard Vallejos, avaló el pedido de la Fiscalía de que se detengan a los integrantes del grupo Dupuy.

El abogado Rodolfo Baqué también cuestionó a fiscalía por reiterar planteos que ya habían sido rresueltos por el tribunal. “Estamos discutiendo el sexo de los ángeles”, lanzó.

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En otro tramo, tuvo un cruce directo con el fiscal Schaefer: el defensor cargó contra la fiscalía y el titular de la acusación pública le dijo al tribunal que estaba siendo agredido en forma personal.

Baqué bajó el tono y dijo que respetaba en lo profesional e intelectual al fiscal, y le aclaró que el tema no era personal, sino un asunto de debate entre dos partes.

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