–No soy una joyita, pero tampoco voy a permitir que me califiquen de asesino ni de violador. La verdad es que mientras estaba detenido por este caso me apareció misteriosamente un antecedente como partícipe secundario en un robo a un camión en Bariloche, ocurrido en 2004. Y como me estaban por dar la libertad por el crimen de Candela, en una de las veces que logré salir –aunque al poco tiempo me volvieron a detener– acepté un juicio abreviado en la causa por piratería, porque si no, no me iba. Luego fui sobreseído en ese expediente.