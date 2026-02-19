Crimen y Justicia

Con la maniobra del falso viaje, robaron a otro chofer de aplicación en Mendoza

Sucedió el miércoles por la madrugada en la intersección de las calles Ruiz y Tropero Sosa de la localidad de Maipú. Fue liberado en un descampado, huyó y logró pedir ayuda

Guardar
Asaltaron a un chofer de
Asaltaron a un chofer de una aplicación de viajes en Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado durante la madrugada del miércoles en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. La víctima escapó tras ser amenazado con un arma de fuego en un descampado de la zona.

El episodio, que involucró a varios atacantes y el uso de violencia, ocurrió en la zona de las calles Ruiz y Tropero Sosa, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el chofer, de 35 años, se encontraba a bordo de su vehículo Fiat Cronos.

Como es habitual en este tipo de maniobras, todo inició cuando el conductor recibió una solicitud de un presunto viaje desde la esquina mencionada y, al arribar al lugar solicitado, fue abordado por varios individuos que manifestaron su intención de trasladarse desde allí hasta el barrio 22 de Octubre. Sin embargo, la aparente normalidad del pedido se desvaneció minutos después.

Durante el trayecto y según informó el portal del diario Los Andes, los supuestos pasajeros intimidaron al conductor con un arma de fuego y lo despojaron de sus pertenencias entre las que se enumera una remera, un teléfono celular Samsung A16, una mochila con un par de botines negros, una billetera con documentación y 60.000 pesos en efectivo.

Toda la secuencia delictiva se agravó cuando los delincuentes ordenaron a la víctima que continuara el viaje hacia un descampado de la zona, incrementando el nivel de amenaza y peligro para el trabajador.

Los delincuentes huyeron a bordo
Los delincuentes huyeron a bordo del vehículo delconductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima relató a efectivos policiales que, una vez en el descampado, los asaltantes le ordenaron bajar del vehículo. Aprovechando un descuido, el chofer descendió del automóvil y logró huir corriendo hasta una zona habitada, desde donde solicitó ayuda a vecinos. Allí, los residentes asistieron al conductor y dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para iniciar la investigación.

El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la Jurisdicción, que tomó las primeras declaraciones y desplegó un operativo para localizar a los autores del asalto.

Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni recupero de los bienes sustraídos. De acuerdo con los voceros de la fuerza, se analizan cámaras de seguridad de la zona y se tomaron testimonios para intentar identificar a los responsables.

Más robos a choferes de aplicación de viajes en Mendoza

Dos semanas atrás y también en la provincia de Mendoza, una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto mientras trabajaba en la ciudad de Las Heras.

El ataque ocurrió en calle Pedro Pascual Segura, donde la mujer, identificada como B. F., de 28 años, fue abordada por un hombre armado con un cuchillo.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes de la investigación, el agresor amenazó a la conductora y le robó dos teléfonos celulares, las llaves del vehículo y una suma aproximada de 90 mil pesos en efectivo. Tras el asalto, el delincuente escapó rápidamente del lugar.

La víctima, aún conmocionada, fue atendida por personal policial de la Comisaría 16ª, que inició patrullajes en la zona con el objetivo de dar con el responsable.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que desde primeras horas coordina la investigación para identificar y detener al autor del robo.

Hasta el momento, no se registraron avances en la localización del sospechoso, aunque se reforzaron los operativos de control en áreas circundantes.

Por su parte, la conductora asaltada prestó declaración ante las autoridades y aportó detalles clave sobre el aspecto del agresor y la secuencia de los hechos.

Temas Relacionados

asaltochoferaplicación de viajesMendoza

Últimas Noticias

Pablo Víctor Cuchán, el femicida que quemó a su novia en una parrilla, quedó en libertad

Estaba preso en una causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género contra su ex pareja de 2023 por la que había sido condenado. Antes había cumplido en 2021 los 17 años de cárcel por el crimen de Luciana Moretti (15)

Pablo Víctor Cuchán, el femicida

“Maté a mi hermana”, le confesó a un amigo y lo obligó a entregarse

Ocurrió en la localidad bonaerense de Las Flores. La víctima, de 37 años, había regresado a su ciudad natal tras ausentarse por seis años por un problema de violencia de género con el detenido

“Maté a mi hermana”, le

Robaron una hamburguesería en Moreno: en un minuto se llevaron $250.000 en efectivo y celulares

El grupo, compuesto por tres asaltantes, entró al local armado y redujo a los empleados

Robaron una hamburguesería en Moreno:

Video: así le robaron al vicepresidente de una reconocida marca de alfajores en Mar del Plata

A Néstor Hugo Basilotta, de vacaciones en esa ciudad balnearia, un motochorro le arrancó el reloj mientras la víctima charlaba en la vereda al lado de un hotel de Playa Grande

Video: así le robaron al

“Vení para áca”: el video de la captura de uno de los sospechosos del robo a un juez de La Matanza

Estaba escondido en los techos, detrás de una pared y en ropa interior. No cayó solo, también dieron con su hijo y otro acusado del asalto al magistrado en su casa de Ramos Mejía ocurrido en Nochebuena

“Vení para áca”: el video
DEPORTES
La historia del nigeriano Jonathan

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

La trama de reuniones clandestinas

La trama de reuniones clandestinas con un empresario chino que provocó la destitución del presidente peruano José Jerí

Gisèle Pelicot reveló públicamente y con valentía que había sido víctima de violación, pero su vida se derrumbó

Saludar a un judío, casarse con una ucraniana: la resistencia de la gente común bajo el régimen nazi

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica