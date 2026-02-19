Con la maniobra del falso viaje, robaron a otro chofer de aplicación en Mendoza

Asaltaron a un chofer de una aplicación de viajes en Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado durante la madrugada del miércoles en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. La víctima escapó tras ser amenazado con un arma de fuego en un descampado de la zona.

El episodio, que involucró a varios atacantes y el uso de violencia, ocurrió en la zona de las calles Ruiz y Tropero Sosa, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el chofer, de 35 años, se encontraba a bordo de su vehículo Fiat Cronos.

Como es habitual en este tipo de maniobras, todo inició cuando el conductor recibió una solicitud de un presunto viaje desde la esquina mencionada y, al arribar al lugar solicitado, fue abordado por varios individuos que manifestaron su intención de trasladarse desde allí hasta el barrio 22 de Octubre. Sin embargo, la aparente normalidad del pedido se desvaneció minutos después.

Durante el trayecto y según informó el portal del diario Los Andes, los supuestos pasajeros intimidaron al conductor con un arma de fuego y lo despojaron de sus pertenencias entre las que se enumera una remera, un teléfono celular Samsung A16, una mochila con un par de botines negros, una billetera con documentación y 60.000 pesos en efectivo.

Toda la secuencia delictiva se agravó cuando los delincuentes ordenaron a la víctima que continuara el viaje hacia un descampado de la zona, incrementando el nivel de amenaza y peligro para el trabajador.

Los delincuentes huyeron a bordo del vehículo delconductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima relató a efectivos policiales que, una vez en el descampado, los asaltantes le ordenaron bajar del vehículo. Aprovechando un descuido, el chofer descendió del automóvil y logró huir corriendo hasta una zona habitada, desde donde solicitó ayuda a vecinos. Allí, los residentes asistieron al conductor y dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para iniciar la investigación.

El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la Jurisdicción, que tomó las primeras declaraciones y desplegó un operativo para localizar a los autores del asalto.

Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni recupero de los bienes sustraídos. De acuerdo con los voceros de la fuerza, se analizan cámaras de seguridad de la zona y se tomaron testimonios para intentar identificar a los responsables.

Más robos a choferes de aplicación de viajes en Mendoza

Dos semanas atrás y también en la provincia de Mendoza, una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto mientras trabajaba en la ciudad de Las Heras.

El ataque ocurrió en calle Pedro Pascual Segura, donde la mujer, identificada como B. F., de 28 años, fue abordada por un hombre armado con un cuchillo.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes de la investigación, el agresor amenazó a la conductora y le robó dos teléfonos celulares, las llaves del vehículo y una suma aproximada de 90 mil pesos en efectivo. Tras el asalto, el delincuente escapó rápidamente del lugar.

La víctima, aún conmocionada, fue atendida por personal policial de la Comisaría 16ª, que inició patrullajes en la zona con el objetivo de dar con el responsable.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que desde primeras horas coordina la investigación para identificar y detener al autor del robo.

Hasta el momento, no se registraron avances en la localización del sospechoso, aunque se reforzaron los operativos de control en áreas circundantes.

Por su parte, la conductora asaltada prestó declaración ante las autoridades y aportó detalles clave sobre el aspecto del agresor y la secuencia de los hechos.