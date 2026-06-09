Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Dalma y dos de los siete imputados

La hija del Diez fue convocada por la fiscalía para dar su testimonio este martes. También ampliarán sus indagatorias Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga

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Juicio Maradona - 15 de abril
Dalma Maradona ya había declarado en abril de 2025 durante el juicio que luego fue declarado nulo (Foto/EFE)

El juicio por la muerte del Diez se reanuda este martes con una audiencia clave que comenzará con el testimonio de Gabriel Charovsky, jefe de auditoria de la prepaga y fundamental para la teoría acusatoria; y seguirá con el de Dalma Maradona, la hija mayor del Diez. Luego, los jueces escucharán a dos imputados que, hasta ahora, nunca habían declarado en el debate oral: Mariano Perroni, jefe de enfermos, y Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga.

Los acusados ya habían anticipado en la última audiencia que ampliarían sus indagatorias. Perroni adelantó que responderá preguntas de todas las partes, mientras que Forlini solo contestará las consultas de su defensor, Nicolás D’Albora. Sus exposiciones se realizarán una vez finalizados los testimonios convocados por la fiscalía.

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Ambos fueron mencionados en reiteradas oportunidades durante el último tramo del debate oral. El jefe de enfermeros, por un lado, se aferra a una prueba incorporada recientemente al debate y que confía en que lo favorece. Se trata de un audio en el que advertía a sus superiores que la internación domiciliaria de Maradona no contaba con los recursos necesarios para afrontar una eventual emergencia médica.

Forlini, en tanto, intentará precisar cuál fue su función como coordinadora de la prepaga, explicar mensajes exhibidos durante el juicio en los que aparece vinculada a cuestiones operativas de la casa de Tigre, referirse al acta de externación y sostener que tanto la familia de Maradona como sus médicos tratantes habían asumido el compromiso de conseguir un médico clínico para el seguimiento del paciente en el domicilio.

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Juicio Maradona - 15 de abril
El ingreso de Dalma al tribunal sanisidrense junto a su marido

Qué declaró Dalma en el juicio nulo

Dalma Maradona ya había declarado en abril de 2025 durante el juicio que luego fue declarado nulo. En aquella audiencia sostuvo que tanto ella como su hermana les habían transmitido a los profesionales que atendían a Diego su preocupación por el estado de salud del ex futbolista.

“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá”, afirmó ante el tribunal.

Durante su testimonio también relató cómo fueron los últimos contactos que mantuvo con su padre. Explicó que, debido a las restricciones de la pandemia y a que el psicólogo Carlos Díaz les había pedido a los familiares que evitaran visitarlo para no agobiarlo, las comunicaciones se realizaban por videollamada.

“El último tiempo ya no reconocí a mi papá porque ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado”, declaró.

Dalma Maradona en una de las primeras audiencias del segundo debate (Foto/Reuters/Cristina Sille)
Dalma Maradona en una de las primeras audiencias del segundo debate (Foto/Reuters/Cristina Sille)

Dalma señaló además que la última vez que vio a Maradona con vida fue después de la operación en la Clínica Olivos. Luego ya no volvió a encontrarse personalmente con él durante la internación domiciliaria en Tigre. La siguiente vez que lo vio fue el 25 de noviembre de 2020, tras su muerte.

Hacia el final de su declaración se quebró al referirse a las conversaciones y mensajes incorporados a la causa y sostuvo: “Nos seguimos enterando cosas al día de hoy. Pasados cuatro años, seguimos escuchando de la manera que se referían a mi papá tanto Luque, Cosachov y Díaz. Como hablaban de él, como se reían de él, como hacían el tratamiento y cómo terminó. Sigue siendo muy doloroso el maltrato que recibió y yo no sabía. En lo que a mí respecta lo extraño todos los días de mi vida y si ellos hubieran hecho su trabajo, esto se podría haber evitado”, reflexionó.

Y cerró: “Cuando nos dijeron que estuvo agonizando y que nadie le ofreció ayuda, fue muy doloroso. Tengo la tranquilidad de saber que hice todo lo que tenía a mi alcance. Nunca pensé que este fuera a ser el desenlace”.

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