Violento ataque en una secundaria en La Plata: un exalumno golpeó a otros estudiantes y dejó herida a una preceptora

La violencia escolar en el Colegio Normal 2 de La Plata deja a una preceptora herida tras una pelea entre estudiantes y un exalumno

Un enfrentamiento entre estudiantes y la irrupción de un joven ajeno a la institución desataron un episodio de violencia en el Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, durante la mañana de este martes.

Las imágenes que circularon posteriormente muestran el momento exacto en que se produjo la agresión, registrando los movimientos bruscos de los alumnos y la intervención de una preceptora que terminó herida. El video, que encabeza la nota, muestra los golpes de puño y patadas que intercambiaron los alumnos del colegio platense contra el otro joven, ajeno a la institución.

El conflicto comenzó en el patio cerrado de la institución, cuando varios jóvenes pasaron rápidamente de una discusión a los golpes. Entre los involucrados se encontraba un alumno de sexto año y otro joven ya expulsado de la escuela, identificado por testigos como el que vestía campera blanca, según indicó el medio local 0221.

Según testimonios, este último intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado por otro joven de torso desnudo que lo abordó con violencia.

Una preceptora resultó herida en su frente tras intentar frenar la pelea

Testigos registraron cómo los golpes y empujones se propagaron entre varios alumnos. En medio del caos, una preceptora, vestida con una camisola marrón, trató de frenar el conflicto. A pesar de los intentos por separar a los estudiantes, sufrió un golpe cuando, al agarrar a uno de los jóvenes por el brazo, cayó al piso arrastrada por la fuerza del otro participante.

El impacto le provocó un corte visible en la frente, lo que encendió aún más la alarma entre el resto del personal y los estudiantes.

En una de las imágenes difundidas, la escena muestra a la preceptora recostada en el suelo, asistida por sus colegas y alumnos. Había sangre en su frente, reflejando la gravedad de la herida. Mientras el personal docente procuraba contener la situación, padres y miembros de la comunidad educativa expresaron su preocupación ante la reiteración de episodios violentos en el establecimiento.

El personal docente solicita protocolos de seguridad más estrictos y una respuesta institucional rápida ante los hechos de violencia escolar

Una madre de una estudiante relató su experiencia tras el incidente y sostuvo al medio citado anteriormente: “La violencia en el Normal 2 es cada vez peor”. Sumó que su hija teme asistir a clases y teme también posibles enfrentamientos que puedan desencadenarse a la salida del colegio.

La mujer reclamó medidas y la presencia permanente de fuerzas policiales en el ingreso y egreso de los estudiantes, así como la intervención activa de las autoridades. “Necesitamos presencia policial y que esto se haga público”, sentenció.

De acuerdo con el medio platense, la directora del establecimiento no dio aviso inmediato a la Policía Bonaerense, generando cuestionamientos entre los padres que exigen protocolos de seguridad más estrictos. El personal docente, ante la magnitud de los hechos, solicitó la presencia policial y pidió una rápida respuesta institucional. Según pudo saber Infobae, no se realizó una denuncia formal en la Policía sobre el conflicto.

“Hay chicos que sufren amenazas por parte de otros, es una locura, y lo único que hacen las autoridades en estos casos es justificar las faltas”, dijeron desde el colegio a El Día de La Plata.

Otro caso de violencia escolar

Un episodio de violencia escolar ocurrió la mañana del lunes en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús, en Neuquén, cuando el padre de un alumno ingresó a la institución y agredió físicamente a un joven de 17 años, compañero de su hijo. El detonante fue un video publicado por el adolescente en su cuenta de TikTok.

El hecho fue dado a conocer por Ariel, padre del joven agredido, quien narró lo sucedido a un medio local. Según su testimonio, todo comenzó cuando una pareja se acercó para conversar sobre un problema entre sus respectivos hijos.

En Neuquén, un padre ingresa al Colegio Santa Teresa de Jesús y agrede físicamente a un alumno tras un conflicto por un video en TikTok

La raíz del conflicto giraba en torno a un video tipo “Ping Pong”, un formato muy difundido entre adolescentes en redes sociales, donde se lanzan preguntas y respuestas rápidas. El hijo de la pareja se sintió ofendido por cómo aparecía en esa grabación y lo interpretó como un acto de burla.

Tras enterarse del malestar, los implicados eliminaron el video y ofrecieron disculpas. “El tema ya estaba resuelto”, afirmó Ariel en diálogo con LM Neuquén.

Pese a que los adultos habían acordado reunirse con autoridades del colegio para dialogar sobre la disputa, la situación se desbordó. Ariel explicó que al llegar a la institución, su hijo entró primero y los adultos esperaron en la mesa de entrada.

“Hoy (por el lunes) a las ocho de la mañana dejé a mi hijo menor en primaria y fui a buscar al mayor a la secundaria. En ese momento, se me acercó una pareja que me preguntó si era el padre de mi hijo y me plantearon que querían hablar sobre un problema que su hijo había tenido con el mío”, recordó.

Dispuesto a resolver el conflicto conversando, Ariel accedió a esperar junto a la dirección. En ese instante, el otro padre identificó a su hijo, le preguntó su nombre y lo golpeó en el abdomen, e intentó también alcanzarlo en la cara, aunque el estudiante logró protegerse con su mochila.

El ataque se produjo ante varios testigos, incluido personal de la escuela. Luego de la agresión, el hombre tomó un palo de origen desconocido y emitió amenazas antes de retirarse en su vehículo.

“No podemos sentirnos seguros. Un adulto entró, agredió a un chico y se fue sin consecuencias. Como padres, reclamamos que se investigue. Hoy fue mi hijo, mañana podría ser cualquier otro”, concluyó Ariel.