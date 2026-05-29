Crimen y Justicia

Detuvieron en Neuquén a un hombre que fue filmado abusando sexualmente de dos niñas

La fiscalía ya intervino y allanaron la casa del acusado. Vecinos del barrio intentaron quemar la casa luego de la difusión de un video en redes sociales

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La fiscal Eugenia Titanti encabezó el allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos clave para la causa
La fiscal Eugenia Titanti encabezó el allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos clave para la causa

Un hombre identificado como A.L. quedó detenido este jueves en Añelo, localidad de la provincia de Neuquén, tras la difusión de un video en el que abusaba sexualmente de dos niñas. El caso conmocionó a los vecinos del barrio El Mirador y derivó en una concentración frente al domicilio del sospechoso con amenazas de incendiar la vivienda.

La investigación fue iniciada por la fiscal Eugenia Titanti. La causa fue habilitada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien autorizó el allanamiento de la vivienda, donde se secuestraron dispositivos electrónicos.

La investigación tomó forma el miércoles por la noche, cuando las imágenes comenzaron a circular sin control por grupos de compra-venta de Facebook y otras plataformas digitales. Fue un familiar de las víctimas quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía tras ver el material, informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

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Las imágenes, que se replicaron con rapidez, muestran a un hombre mayor de edad realizando conductas de connotación sexual contra una niña en distintos sectores de una vivienda. Lo que agrava aún más el cuadro es el rol de la otra menor: fue ella quien sostuvo el teléfono y registró la escena, siguiendo al hombre por la casa mientras narraba lo que ocurría, según indicó LM Neuquén.

El audio del video recoge un fragmento que la fiscalía y los investigadores toman como prueba: la niña que filma describe la situación con palabras que remiten a la muerte. “Estamos haciendo un video. Acá están los chicos. Acá está Leo sacando cigarrillos”, se escucha, según consignó el medio local.

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Luego, la menor apunta la cámara hacia la otra niña y dice: “Acá está la muerta, un cadáver”. El hombre aparece en casi todo momento del registro y, de acuerdo con lo que se desprende de las imágenes, tiene plena conciencia de que está siendo filmado.

La fiscal Titanti, quien desde el 8 de mayo está a cargo de las investigaciones fiscales en la región de Vaca Muerta Sur, ordenó el allanamiento con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Tras la denuncia de un familiar, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén activó la investigación por abuso sexual infantil
Tras la denuncia de un familiar, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén activó la investigación por abuso sexual infantil

Tras la diligencia, dispuso la detención de A.L. y anunció que en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos, dentro de los plazos que establece el Código Procesal Penal, que no pueden superar las 48 horas, indicó el MPF neuquino.

Mientras la Justicia avanzaba, la tensión en las calles de Añelo escalaba. Una multitud se congregó frente a la vivienda del sospechoso con la intención de increparlo y, según las publicaciones que circulaban en redes, de “quemar” el lugar. Personal policial desplegó varios patrulleros tanto en el domicilio del hombre como en la casa de la familia de las menores para evitar episodios de violencia, informó LM Neuquén.

La situación continuó siendo tensa durante la madrugada del jueves y las autoridades reforzaron la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad para garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales.

En paralelo a la investigación judicial, el área de Desarrollo de la municipalidad de Añelo intervino en el marco de la Ley 2302, que regula la protección integral del niño y del adolescente. También tomó actuación la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente provincial.

La difusión del material, lejos de contribuir a la investigación, generó un daño adicional: la revictimización de al menos una de las menores. El video circuló sin ningún tipo de resguardo de la identidad de las víctimas, y desde perfiles anónimos comenzaron a difundirse acusaciones contra familiares de las niñas, lo que encendió alarmas sobre posibles represalias.

La causa quedó en manos de la fiscal Titanti, con la audiencia de formulación de cargos prevista para las próximas horas como el paso inmediato en el proceso judicial.

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