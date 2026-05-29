Crimen y Justicia

Una joven de Entre Ríos denunció que fue abusada por cuatro hombres y entre los imputados hay un policía

Los sospechosos permanecerán en prisión por 60 días mientras se investigan los hechos que involucran a una joven de 19 años

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Imputaron a un policía y otras tres personas por abuso sexual
Imputaron a un policía y otras tres personas por abuso sexual

Cuatro hombres, entre ellos un policía, quedaron bajo prisión preventiva por un presunto caso de abuso sexual grupal denunciado por una joven de 19 años en la ciudad de San José de Feliciano, Entre Ríos.

Los cuatro imputados, identificados por sus iniciales como M.R., M.A.G., E.D.B. y J.A.C., fueron trasladados a la Unidad Penal N°1 de Paraná tras la resolución judicial y deberán cumplir con la medida tomada por la Justicia de Garantías por un lapso de 60 días.

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Durante la audiencia llevada a cabo este jueves, las partes debatieron sobre los riesgos procesales de los imputados, lo que llevó al juez de Garantías a determinar la cantidad de días en prisión, a pesar de que la fiscal María Soledad Bordoy había solicitado tres meses. Las defensas de los imputados se opusieron a la decisión tomada y, una vez dictada la resolución, presentaron un recurso de apelación en el mismo acto. El hecho habría ocurrido el domingo pasado y entre los acusados figura un efectivo policial.

De acuerdo al portal El Once uno de los abogados defensores, Ricardo Temporetti, confirmó que el recurso de apelación fue admitido por el juez y que la cuestión deberá resolverse ante el juez de Apelaciones en Paraná.

El defensor subrayó además el estado de las actuaciones. “Esto es incipiente. La investigación lleva menos de una semana”, afirmó.

El portal Federal al día hizo referencia a un comunicado publicado el martes por la Unidad Fiscal a cargo de la doctora María Soledad Bordoy en donde mencionaron “al grave hecho denunciado en las últimas horas relativas a un delito contra la integridad sexual”.

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En el escrito, afirmaron que “inmediatamente tomado conocimiento del hecho, se dio intervención a las autoridades correspondientes, como a autoridades policiales competentes. Actualmente, la Fiscalía se encuentra coordinando todas las medidas de prueba urgentes, peritajes y diligencias de rigor para el total esclarecimiento de lo sucedido”.

“Todo el esfuerzo humano y técnico está volcado a cooperar con los tiempos de la investigación penal preparatoria, en estas horas tempranas, que son determinantes para la recolección de evidencia”, escribieron, “bregando por un tratamiento responsable de la información y evitar la difusión de rumores o datos que puedan entorpecer la investigación judicial o afectar la intimidad de la víctima y su entorno”.

Detuvieron a un falso policía por abuso sexual

Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín detuvo el lunes a Diego Martín Durán, de 45 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 29 años. El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Córdoba al 1000 de la ciudad bonaerense, donde los efectivos también secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y un par de botas negras pertenecientes a la denunciante.

La causa se inició ese mismo día, pasadas las 10 de la mañana, cuando la víctima radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Junín. Allí relató haber sido abusada en la casa de un hombre al que identificó como “Diego” y describió la presencia de varias armas de fuego en el interior de la vivienda: dos armas cortas en la parte superior de un placard y otras dos armas cortas junto a un rifle en la parte inferior.

Falso policía detenido Junín abuso

La investigación quedó a cargo de la UFI N°4 de Junín y del Juzgado de Garantías N°1. En tanto, la fiscalía ordenó que la joven fuera sometida a una evaluación médica bajo protocolo de abuso sexual y solicitó la colaboración de la DDI para avanzar con las pesquisas. A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y de testimonios, los investigadores lograron identificar al sospechoso y obtener una orden de allanamiento de urgencia.

Al momento de su detención, Durán afirmó ser miembro de la Policía Bonaerense con la jerarquía de subcomisario. Cuando los agentes le solicitaron el número de legajo, se negó a proporcionarlo. Una consulta posterior en los sistemas informáticos de la fuerza confirmó que el acusado “en ningún momento fue miembro” de la institución, según consta en el parte oficial del procedimiento.

Durán quedó alojado en la sede central de la DDI Junín en calidad de aprehendido. Estaba previsto que el martes fuera trasladado al Ministerio Público Fiscal para ser indagado por el fiscal Pedernera.

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