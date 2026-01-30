Crimen y Justicia

Desfectaron a tres policías de la Fuerza Barrial de La Matanza por robar pertenencias de un auto recuperado

La decisión la tomó la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), tras una causa iniciada por la Justicia luego de la denuncia de las víctimas

Asuntos Internos desafectó a los tres policías involucrados

El seguimiento por GPS de un celular sustraido durante el robo de un vehículo culminó con tres integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza desafectados de la Policía Bonaerense: los acusan de haberse quedado con objetos personales del vehículo recuperado tras el asalto.

La desafectación se produjo este miércoles por decisión de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad Bonaerense, luego de que la víctima del robo identificara a los agentes como responsables de llevarse pertenencias del interior de su Peugeot 2008.

Según pudo saber este medio de fuentes del caso, se trata de Thiago Amodio, Franco Silva y Alexis Martínez, quienes también son investigados por la Justicia ordinaria de La Matanza, en una causa que lleva la fiscal Marina Fernanda Rolón.

El caso

Todo comenzó el 24 de enero pasado, cuando una mujer sufrió el robo de su auto: en el interior estaba la sille de su bebé, una mochila con pañales, dos celulares y documentación.

El Peugeot 2008 fue hallado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza y entregado en la Comisaría de San Alberto. Pero... En su interior no estaban ningunas de las pertenencias.

Ante esto, la víctima utilizó la función de geolocalización de uno de sus celulares y, para su asombro, el teléfono aún le marcaba una posición: fue en el Barrio El Tambo, ubicado en la localidad de Isidro Casanova.

Como suele pasar en estos caso, la víctima fue hasta el lugar donde le indicaba el GPS. Y allí estaba uno de los oficiales de la FBA que fue desafectado luego, quien reconoció haber sustraido pertenencias y, no sólo eso, sino que incluyó en la maniobra a dos de sus compañeros.

Todo quedó registrado en video, sí las víctimas le filmaron la confesión. Recuperaron sus pertenencias pero no la mochila con pañales y los documentos y las fuentes del caso creen que eso sí fue robado por quienes sustrajeron inicialmente el coche.

Con esto, la víctima radicó la denuncia y la fiscal ya citó al matrimonio para que declaren en la causa-

Tras la denuncia sobre los sucedido, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, y dispuso la desafectación de los tres efectivos. Al mismo tiempo, se inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de dos policías de la Comisaría de San Alberto, ya que se descubrieron irregularidades.

Un joven murió tras chocar con un patrullero durante una persecusión

Un joven de 22 años eludió un control de la División de Automotores de la Policía y murió tras chocar contra un patrullero

Un joven de 22 años murió este jueves al chocar contra un patrullero en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una persecución policial que se inició luego de que no se detuviera en un control vehicular.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Luro y Angelelli, cuando el motociclista, al llegar a un control efectuado por la División de Automotores, optó por eludirlo y continuar su marcha.

En ese momento, los agentes comenzaron a perseguirlo por varias cuadras, desplazándose por la principal arteria de la ciudad. Fue en ese trayecto y mientras la víctima transitaba el carril central sin divisorio, donde se produjo el choque fatal con el móvil policial.

A raíz del impacto, tanto el conductor de la moto como el vehículo salieron despedidos hacia la vereda norte. La motocicleta se incendió de inmediato.

Al lugar arribaron varios móviles de la Policía Bonaerense, una dotación de Bomberos del Cuartel Monolito y una ambulancia de SAME. Los médicos constataron el fallecimiento del motociclista y la existencia de lesiones en los agentes que ocupaban el patrullero involucrado en el choque.

