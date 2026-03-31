Crimen y Justicia

Se hicieron pasar por pasajeros, amenzaron a un taxista y le robaron en San Cristóbal: el oscuro prontuario de los asaltantes

Ocurrió este fin de semana en el barrio porteño de San Cristóbal. Los dos delincuentes, de 29 y 30 años, cuentan con antecedentes penales por diversos delitos

Guardar
La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones con antecedentes que asaltaron a un taxista en San Cristóbal
Los delincuentes cuentan con un amplio prontuario delictivo

Dos delincuentes con un amplio prontuario delictivo fueron detenidos este fin de semana en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de que ambos se hicieran pasar por pasajeros de un taxi y asaltaran al conductor con un cuchillo de cocina. A pesar de que escaparon con la recaudación del trabajador, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho, donde también recuperaron el dinero.

Tras haberlos atrapado, las autoridades pudieron confirmar que se trataba de dos individuos de 29 —identificado como I.A.D.— y 30 años —individualizado como L. A. B.— , con un importante historial delictivo que incluye robos, hurto agravado de vehículos, infracciones a la Ley de Drogas, lesiones y amenazas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a Infobae que uno de los acusados arrastraba causas por hurto agravado de vehículos y también por lesiones, mientras que el otro enfrentaba procesos por infracciones a la Ley de Drogas y por efectuar amenazas.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones con antecedentes que asaltaron a un taxista en San Cristóbal
Parte del dinero incautado

Las autoridades remarcaron que ambos habían recuperado la libertad en los últimos meses y se encontraban bajo vigilancia por reincidencia.

La víctima, un hombre de 68 años de Lomas de Zamora, sufrió graves heridas de arma blanca, visibles al momento de hacer la denuncia el jueves de la semana pasada. De acuerdo con su relato ante las autoridades policiales, los ahora imputados simularon ser pasajeros para abordar un taxi en la zona de Pavón al 2400.

Cuando llegaron a destino, lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a entregar la recaudación. La intervención policial se activó tras la denuncia inmediata del taxista que detuvo a un móvil y relató lo acontecido con las dos personas de sexo masculino.

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 3B recibieron la alerta y desplegaron un operativo cerrojo en el área, utilizando las descripciones aportadas por el conductor para identificar a los sospechosos. Ambos fueron interceptados a pocas cuadras del hecho -dado que habían escapado a pie-, y reducidos sin que opusieran resistencia significativa.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones con antecedentes que asaltaron a un taxista en San Cristóbal
El arma utilizada en el robo

Los imputados fueron identificados y detenidos. Así, pudieron establecer que se trata de hombres en situación de calle. Al momento de la detención, se hallaron entre sus pertenencias el dinero sustraído y un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que habría sido utilizado en el asalto.

Inmediatamente, el personal policial procedió a secuestrar los elementos involucrados en el ataque. De esta manera, iniciaron las medidas de rigor correspondientes para la investigación del hecho.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de la Dra. Karina Zucconi, con intervención de la Secretaría N°146 del Dr. Patricio Iuzzolino. Se labraron actuaciones bajo la carátula de “robo con arma blanca y lesiones”, mientras los imputados permanecen detenidos a disposición de la Justicia. Los investigadores evalúan posibles conexiones con otros hechos recientes bajo una modalidad similar en la Ciudad de Buenos Aires.

A principio de mes, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada a asaltar a choferes de aplicaciones en el partido de Lomas de Zamora. La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del fiscal Pablo Rossi y con intervención de los Juzgados de Garantías N°4 y N°5, se inició tras denuncias por al menos tres robos ocurridos entre el 7 de octubre y el 12 de noviembre del año pasado.

Según fuentes policiales, el grupo contactaba a los conductores a través de identidades falsas en las plataformas digitales y los citaba en distintos puntos de Lomas de Zamora. Al llegar al lugar, los choferes eran interceptados por varios asaltantes armados, quienes les robaban los vehículos y objetos personales.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 21 años, señalado como uno de los principales autores de los asaltos. También quedaron aprehendidos una mujer de 47, un hombre de la misma edad y otro de 37, encargados de solicitar los viajes que culminaban en los robos.

Los operativos de detención fueron realizados por el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Durante los allanamientos, se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Temas Relacionados

RobosInseguridadCABASan CristóbalÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Me apuntó, pero no alcanzó a gatillar”: la palabra del portero que redujo al tirador de San Cristóbal

Fabio Barreto intervino en el ataque ocurrido este lunes en una localidad de Santa Fe, donde un menor de 13 falleció. El agresor tiene 15 y de acuerdo con el relato “estaba en shock”

“Me apuntó, pero no alcanzó a gatillar”: la palabra del portero que redujo al tirador de San Cristóbal

Tres delincuentes armados robaron en una carnicería en Mar del Plata y se llevaron $6 millones de pesos

Ocurrió en la intersección de Gandhi y Zeballos del barrio Fray Luis Beltrán. Hay un detenido con antecedentes penales

Tres delincuentes armados robaron en una carnicería en Mar del Plata y se llevaron $6 millones de pesos

Punto por punto, todo lo que se sabe del ataque en la escuela de Santa Fe donde murió un chico de 13 años

Ian Cabrera fue asesinado en el baño de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal por otro alumno. El tirador, de 15 años, también hirió a ocho estudiantes más y quedó alojado en un centro de la ciudad capital

Punto por punto, todo lo que se sabe del ataque en la escuela de Santa Fe donde murió un chico de 13 años

La Aduana secuestró mercadería por más de 500 mil dólares durante cinco operativos simultáneos

Los procedimientos incluyeron la incautación de ropa falsificada, artículos sin documentación, precursores químicos y exportaciones irregulares

La Aduana secuestró mercadería por más de 500 mil dólares durante cinco operativos simultáneos

Un anestesista ofrecía “viajes controlados”: la muerte de un residente por sobredosis dejó a un hospital bajo la lupa

El hallazgo de propofol y fentanilo en la casa del fallecido dirigió la mirada hacia un médico del Hospital Italiano. Las versiones hablan de fiestas sexuales y experiencias recreativas a partir del ofrecimiento de fármacos de uso sanitario

Un anestesista ofrecía “viajes controlados”: la muerte de un residente por sobredosis dejó a un hospital bajo la lupa
DEPORTES
Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

Los entretelones del tirón de orejas de Scaloni al plantel de Argentina antes del amistoso frente a Zambia

Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Así fue el conmovedor regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”

El apasionado beso de Nico Vázquez a Dai Fernández al ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El régimen de Irán afirmó que los ataques contra los países del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses

EN VIVO: El régimen de Irán afirmó que los ataques contra los países del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Bolivia reemplazó al presidente de YPFB y anunció medidas ante la crisis por combustible de baja calidad

El liderazgo fragmentado de Irán tiene dificultades para coordinarse

Arabia Saudita, Jordania y Qatar analizaron la evolución de la guerra en Irán y coordinaron respuestas conjuntas ante la escalada regional