Se hicieron pasar por pasajeros, amenzaron a un taxista y le robaron en San Cristóbal: el oscuro prontuario de los asaltantes

Los delincuentes cuentan con un amplio prontuario delictivo

Dos delincuentes con un amplio prontuario delictivo fueron detenidos este fin de semana en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de que ambos se hicieran pasar por pasajeros de un taxi y asaltaran al conductor con un cuchillo de cocina. A pesar de que escaparon con la recaudación del trabajador, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho, donde también recuperaron el dinero.

Tras haberlos atrapado, las autoridades pudieron confirmar que se trataba de dos individuos de 29 —identificado como I.A.D.— y 30 años —individualizado como L. A. B.— , con un importante historial delictivo que incluye robos, hurto agravado de vehículos, infracciones a la Ley de Drogas, lesiones y amenazas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a Infobae que uno de los acusados arrastraba causas por hurto agravado de vehículos y también por lesiones, mientras que el otro enfrentaba procesos por infracciones a la Ley de Drogas y por efectuar amenazas.

Parte del dinero incautado

Las autoridades remarcaron que ambos habían recuperado la libertad en los últimos meses y se encontraban bajo vigilancia por reincidencia.

La víctima, un hombre de 68 años de Lomas de Zamora, sufrió graves heridas de arma blanca, visibles al momento de hacer la denuncia el jueves de la semana pasada. De acuerdo con su relato ante las autoridades policiales, los ahora imputados simularon ser pasajeros para abordar un taxi en la zona de Pavón al 2400.

Cuando llegaron a destino, lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a entregar la recaudación. La intervención policial se activó tras la denuncia inmediata del taxista que detuvo a un móvil y relató lo acontecido con las dos personas de sexo masculino.

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 3B recibieron la alerta y desplegaron un operativo cerrojo en el área, utilizando las descripciones aportadas por el conductor para identificar a los sospechosos. Ambos fueron interceptados a pocas cuadras del hecho -dado que habían escapado a pie-, y reducidos sin que opusieran resistencia significativa.

El arma utilizada en el robo

Los imputados fueron identificados y detenidos. Así, pudieron establecer que se trata de hombres en situación de calle. Al momento de la detención, se hallaron entre sus pertenencias el dinero sustraído y un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que habría sido utilizado en el asalto.

Inmediatamente, el personal policial procedió a secuestrar los elementos involucrados en el ataque. De esta manera, iniciaron las medidas de rigor correspondientes para la investigación del hecho.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de la Dra. Karina Zucconi, con intervención de la Secretaría N°146 del Dr. Patricio Iuzzolino. Se labraron actuaciones bajo la carátula de “robo con arma blanca y lesiones”, mientras los imputados permanecen detenidos a disposición de la Justicia. Los investigadores evalúan posibles conexiones con otros hechos recientes bajo una modalidad similar en la Ciudad de Buenos Aires.

A principio de mes, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada a asaltar a choferes de aplicaciones en el partido de Lomas de Zamora. La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del fiscal Pablo Rossi y con intervención de los Juzgados de Garantías N°4 y N°5, se inició tras denuncias por al menos tres robos ocurridos entre el 7 de octubre y el 12 de noviembre del año pasado.

Según fuentes policiales, el grupo contactaba a los conductores a través de identidades falsas en las plataformas digitales y los citaba en distintos puntos de Lomas de Zamora. Al llegar al lugar, los choferes eran interceptados por varios asaltantes armados, quienes les robaban los vehículos y objetos personales.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 21 años, señalado como uno de los principales autores de los asaltos. También quedaron aprehendidos una mujer de 47, un hombre de la misma edad y otro de 37, encargados de solicitar los viajes que culminaban en los robos.

Los operativos de detención fueron realizados por el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Durante los allanamientos, se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.