Crimen y Justicia

Desmantelaron un búnker de drogas en Mar del Plata y rescataron a dos monos capuchinos en cautiverio

Junto con los monos, la Policía Federal encontró gallos criados para ser explotados en riñas. No obstante, confirmaron que siguen en búsqueda de la pareja acusada de vender estupefacientes

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Además de los monos capuchinos, también hallaron gallos de riña (Gentileza: QZ Noticias)
Además de los monos capuchinos, también hallaron gallos de riña (Gentileza: QZ Noticias)

Un operativo policial por narcomenudeo en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata derivó en el inesperado rescate de fauna silvestre. Durante un operativo, la Policía Federal halló dos monos capuchinos en cautiverio y varios gallos de riña, mientras buscaba a una pareja sospechada de estar detrás de la venta de estupefacientes.

La intervención fue solicitada por la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma, y autorizada por la jueza de Garantías, Rosa Frende. De esta manera, los efectivos de la División Investigaciones Especiales Mar del Plata realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios, ubicados sobre las calles Leguizamón al 2500 y Rawson al 9100.

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Ambos lugares estaban vinculados a una investigación sobre la presunta comercialización de drogas en una despensa y un domicilio particular. Fue así que, durante los procedimientos, los oficiales secuestraron una importante cantidad de cocaína y marihuana.

Sin embargo, al ingresar a las viviendas, además de los estupefacientes, se encontraron dos monos capuchinos en condiciones de cautiverio, junto a varios gallos de riña. De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, el hallazgo de animales exóticos en procedimientos por narcotráfico no es frecuente en la zona, lo que generó sorpresa entre los investigadores.

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Parte de la droga que los agentes encontraron en los procedimientos (Gentileza: 0223)
Parte de la droga que los agentes encontraron en los procedimientos (Gentileza: 0223)

A pesar de los esfuerzos, los principales sospechosos no se encontraban en el lugar al momento del ingreso policial. Por este motivo, las autoridades mantienen la reserva sobre la identidad de los implicados, aunque confirmaron que son intensamente buscados por personal policial. Los animales rescatados quedaron a disposición de las autoridades competentes, para su evaluación y traslado.

Megaoperativo en Mar del Plata: desarticulan banda narco y detienen a 17 personas

Un megaoperativo policial en Mar del Plata concluyó con la desarticulación de una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo, el secuestro de estupefacientes, armas y dinero, y la detención de 17 acusados, según fuentes policiales. El procedimiento tuvo lugar el jueves 23 de abril y comprendió 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad balnearia, con especial foco en Belisario Roldán y Monte Varela.

Las fuerzas de seguridad incautaron 771 gramos de cocaína fraccionada en 792 envoltorios, más de 43 kilos de marihuana entre plantas, ladrillos y porciones listas para la venta, así como 10 armas de fuego de distintos calibres, municiones, un arma casera tipo revólver, 386.650 pesos argentinos y 125 dólares en efectivo.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
Todavía quedarían tres personas prófugas

Entre los elementos de interés, se secuestraron otros 38 teléfonos celulares, cinco balanzas digitales y un inhibidor de señal, una cámara filmadora, una tablet, un vehículo Volkswagen Gol, prendas policiales, ocho bicicletas y autopartes, entre otros objetos.

Al finalizar el operativo, las autoridades aprehendieron a O. C., de 27 años, quien tenía una captura activa. Junto a ella, fueron detenidos M. Á. V. (63), L. E. T. (27), A. M. P. (24), I. S. A. (40), M. B. D. F. (30), D. A. I. (20), A. B. L. (36), M. T. A. (49), B. A. S. (29), A. E. L. (30), M. A. F. (40), R. G. (43), E. R. E. M. (40), S. H. S. (24), Y. C. (32) y M. R. M. (32).

En paralelo, una mujer de 50 años y tres hombres de 29, 28 y 21 años fueron notificados en la causa que tramita la UFI de Estupefacientes marplatense. Además, la policía confirmó que, pese a los resultados del megaoperativo, aún quedan tres sospechosos prófugos cuya búsqueda continúa.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
Las armas de fuego que fueron secuestradas durante el operativo

A todos los aprehendidos se los acusa de integrar una organización con estructura compleja, vinculada no solo al narcomenudeo, sino también a robos agravados, delitos con armas, robo y hurto de vehículos y desguace de autopartes. También señalaron que la banda utilizaba la violencia para amedrentar a los vecinos y dificultar el acceso policial a los barrios donde operaba.

La investigación reunió filmaciones, registros de llamadas al 911, interceptaciones a compradores y secuestro previo de estupefacientes. Además, la policía utilizó drones equipados con cámaras térmicas para vigilar los movimientos nocturnos de la banda y elaboró un mapa del delito a partir de estadísticas regionales, lo que permitió identificar los puntos de venta y acopio de drogas.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Juan Francisco Tapia, del Departamento Judicial de Mar del Plata. La coordinación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con participación de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería y equipos de comunicaciones que emplearon drones con cámaras térmicas para las tareas de vigilancia.

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