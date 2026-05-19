Crimen y Justicia

Caso Loan: la Justicia de Corrientes avanza con la inspección ocular en la zona de la desaparición

Fiscales, jueces, querellantes y familiares recorrieron la casa de la abuela del menor y la zona del naranjal. “Estamos acá, en la espera y en la lucha”, dijo José, el padre del menor, en medio del operativo. Qué otros lugares se revisarán durante el día de hoy

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“Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico”, dijo Catalina, la abuela del niño de 5 años
La abuela Catalina: su vivienda es el primer lugar en ser inspeccionado en la previa del juicio oral

A menos de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la Justicia realiza este martes una inspección ocular en los principales escenarios señalados en la investigación, con el fin de reconstruir los movimientos, recorridos y distancias antes del inicio del juicio oral, previsto para el 16 de junio.

La medida responde a la necesidad de obtener una perspectiva directa sobre los lugares y las circunstancias que rodearon uno de los casos policiales más resonantes a nivel nacional.

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Entre los espacios que fueron inspeccionados desde esta mañana, la Justicia comenzó por la vivienda de la abuela Catalina, el campo lindero y el naranjal, lugar donde el niño fue visto por última vez.

Jorge Monti, abogado que representa a Mónica Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Martínez, como así también a Benítez, tío de Loan, consideró que “lo que nos interesa con el doctor (Marcelo) Hanson (ex abogado del matrimonio), es precisamente la zona del naranjal, la zona cero“ y que ”lo que se refiere al hallazgo del lugar donde se halló el botín y al lugar del hotel a nosotros no nos interesa porque nuestros clientes no participaron en ninguno de esos hechos", indicó a TN acerca de los puntos a recorrer durante esta tarde.

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Con respecto a la pericia de esta mañana en la zona del naranjal, el letrado agregó que “el tribunal y nosotros hicimos algún tipo de referencia, pues llevábamos fotos que habíamos tomado nosotros, más las fotos que hay en el sumario. Permitieron, con un buen criterio del tribunal, de imponerse de la situación del lugar donde ocurrieron los hechos", agregó.

En cuanto al paso del tiempo, casi dos años desde que Loan desapareció, el abogado sostuvo que “cambió el acceso, hay más vegetación. Cuando vinimos la primera vez, lo había macheteado la policía, pero en lo que es la zona del naranjal, está igual

En la inspección participan jueces, fiscales, querellantes, defensores y representantes de todas las partes implicadas. Y también habló brevemente José, el padre de Loan: “Estamos bien, acá, en la espera y en la lucha, así que seguimos. vamos a seguir”, dijo José, el padre del menor, en medio del operativo.

Infografía detallando la inspección ocular en el caso Loan con ilustraciones de jueces, policía, la casa de la abuela, una zapatilla en un campo y un hotel.
Jueces, fiscales y abogados realizan una inspección ocular en Corrientes para conocer los lugares clave relacionados con la desaparición de Loan Danilo Peña antes del juicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis central que guía el proceso sostiene que el niño, de cinco años, habría sido apartado del grupo de adultos y menores tras un almuerzo familiar en la casa de la abuela, en el paraje Algarrobal, y ocultado posteriormente. La causa, que incorporó peritajes y declaraciones contradictorias durante casi dos años, mantiene sin esclarecer el paradero de Loan.

La investigación del caso descartó progresivamente un extravío accidental y, a partir de distintos indicios y hallazgos, pasó a orientarse hacia delitos más graves, como sustracción y ocultamiento de menor.

El expediente federal incluye hasta siete personas imputadas, entre quienes figuran familiares, allegados cercanos y un excomisario local, a quienes se les atribuyen delitos como abandono de persona, encubrimiento, falso testimonio y sustracción de menores en diversas etapas del proceso.

Así luciría Loan a sus 6 años
Así luciría Loan a sus 6 años

De esta forma, la inspección busca contrastar las versiones vertidas en testimonios y peritajes ya incorporados al expediente, así como reforzar las pruebas para el debate oral.

La revisión directa de la casa de la abuela y el naranjal próximo, es vista por los investigadores como clave para dotar de soporte empírico las reconstrucciones previas y las próximas exposiciones en el juicio.

Los primeros días tras la denuncia por desaparición, el 13 de junio de 2024, estuvieron marcados por amplios despliegues en áreas rurales de 9 de Julio, con rastrillajes a cargo de fuerzas de seguridad, perros y drones.

Entre los episodios que orientaron la investigación figura el hallazgo de una zapatilla atribuida a Loan, aunque pericias posteriores determinaron que el objeto pudo haber sido “plantado” para desviar el curso de la búsqueda. Otro elemento relevante correspondió a los análisis realizados en vehículos vinculados a un matrimonio detenido, donde se detectaron rastros odoríficos compatibles con el niño.

Loan Danilo Peña
Quién es quién en el caso Loan: los involucrados

El desarrollo del expediente llevó a la intervención del fuero federal debido a la sospecha de una posible red de trata de personas, lo que amplió la participación de organismos nacionales especializados en investigaciones complejas.

La causa, desde entonces, fue escenario de nuevas detenciones, cruce de declaraciones y reclamos familiares, sin que hasta la fecha se lograra determinar el destino de Loan.

Custodia y la función de los testigos durante el recorrido

La inspección ocular es de carácter estrictamente técnico y está dirigida únicamente a la visualización y apreciación de los lugares por parte de los jueces. En este sentido, si bien se ha convocado a los testigos que participaron de los hechos en cada sitio inspeccionado, ellos no pueden ser interrogados durante la recorrida.

“Su función será puramente la de orientar o asistir en la ubicación y descripción de los escenarios, posponiéndose sus declaraciones y eventuales indagaciones para las audiencias de debate oral y público”, aclararon.

Pantalla de videoconferencia con 12 recuadros mostrando participantes. Incluye vistas de salas de tribunal y personas conectadas individualmente desde sus ubicaciones
La audiencia preliminar del juicio por la desaparición de Loan Peña

Con el objetivo de asegurar la regularidad del acto y respetar la intimidad de los inmuebles inspeccionados, no podrán presenciar la diligencia ni público ni periodistas.

Asimismo, indicaron que la seguridad estará a cargo de Gendarmería Nacional, que custodiará los perímetros y garantizará que no haya acceso de personas ajenas al proceso.

En el caso específico del Hotel “Despertar del Iberá”, además de la custodia de Gendarmería, el Ministerio de Seguridad provincial coordinará con la policía local la realización de cortes de calles aledañas para impedir el tránsito vehicular y peatonal mientras se realiza la inspección.

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