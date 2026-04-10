Crimen y Justicia

El segundo detenido por el crimen de San Cristóbal permanecerá 90 días en prisión preventiva

Fue imputado como partícipe secundario. La decisión se tomó para que la investigación no corra riesgo, así como para asegurar la integridad del adolescente

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Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
El adolescente N.C. fue imputado como partícipe secundario del homicidio agravado ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 (Leo Galletto)

El adolescente imputado como partícipe secundario del homicidio agravado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal permanecerá alojado en un instituto de puertas cerradas durante 90 días, tras la decisión adoptada en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad.

La jueza Laura Lencina resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba la prisión preventiva a efectos de resguardar la investigación y proteger a las víctimas, según informaron fuentes judiciales presentes en el procedimiento.

La medida recae sobre el joven de 16 años, quien fue arrestado días después del tiroteo acontecido el lunes 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40. El adolescente había sido inicialmente acusado de encubrimiento, pero las pruebas reunidas en la causa condujeron a una nueva imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dos tentativas de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, bajo la figura de concurso real.

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal

La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), Carina Gerbaldo, y el fiscal de San Cristóbal, Mauricio Spinosa, encabezaron la presentación de cargos y fundamentaron la necesidad de la prisión preventiva.

La investigación avanzó gracias al peritaje del teléfono celular del autor material, lo que permitió identificar una relación directa entre el tirador y N.C. El jefe del Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) explicó que el análisis forense reveló una “estrecha vinculación” entre los adolescentes.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, y puntualmente a otro menor”, precisó el comisario a cargo de la pesquisa.

El arresto de N.C. se produjo tras un allanamiento coordinado entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Durante el procedimiento, el adolescente fue interceptado en la vía pública cuando salía de su domicilio acompañado por sus padres.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir

“Durante esta tarea, el menor egresa de la casa junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo", dijo.

Posteriormente, el fiscal dispuso un nuevo allanamiento en la vivienda del implicado, donde se incautaron aparatos electrónicos y elementos de simbología vinculados con la causa, en una operación que contó con la colaboración de la PFA.

“Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata”, cerró la explicación del comisario.

Durante la audiencia, el MPA sostuvo que el joven tenía conocimiento previo sobre el ataque y que su colaboración permitió que el autor material concretara su propósito delictivo. Sin embargo, los fiscales remarcaron que la ayuda prestada por N.C. no resultó esencial o determinante en la ejecución de los hechos, motivo por el cual la imputación recae como partícipe secundario.

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