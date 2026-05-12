Crimen y Justicia

Video: quiso evitar el robo de su auto, se subió al capot y los ladrones la arrastraron 50 metros

El episodio ocurrió en Ramos Mejía. La víctima sufrió la fractura de una pierna y lesiones en el cuero cabelludo

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El episodio ocurrió en Ramos Mejía.

Un violento robo se registró en las últimas horas en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde una mujer fue arrastrada unos 50 metros sobre su propio auto por un grupo de delincuentes.

El episodio ocurrió este lunes cerca de las 15 en la calle Rosales al 1150, cuando la víctima fue sorprendida por tres delincuentes que intentaron robarle el vehículo. Tras un breve forcejeo, los asaltantes lograron subir al Fiat Mobi y escapar.

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En un intento desesperado por evitar el robo, la mujer se aferró al capot del auto mientras los delincuentes aceleraban. Según las primeras reconstrucciones, recorrieron unos 50 metros a velocidad con la víctima encima del vehículo, hasta que finalmente cayó al asfalto.

La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, tal como se observa en el video que acompaña esta nota.

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La víctima fue identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años y vecina de la zona. Como consecuencia del hecho, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una pierna.

Tras el episodio, efectivos policiales y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la mujer a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica. Se encuentra fuera de peligro, pese a las lesiones.

Por el momento, los delincuentes permanecen prófugos y no hubo detenciones. La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 de La Matanza, encabezada por el fiscal Matías Marando. En paralelo, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Ramos Mejía trabaja para identificar y localizar a los responsables.

El salvaje ataque ocurrió en Ramos Mejía

A fines de marzo, un episodio similar ocurrió en la misma localidad, en donde tres ladrones armados sorprendieron a una mujer y, tras golpearla y arrastrarla de los pelos por el asfalto, le robaron su vehículo.

El violento asalto ocurrió en la calle Cotagaita al 2100 y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra.

En las imágenes, que circularon en redes sociales y grupos de vecinos, se observa cómo un auto negro se detiene al lado de la víctima. Tres de los asaltantes -todos encapuchados- descienden y van directamente hacia la mujer, mientras un cuarto permanece al volante.

La secuencia muestra el primer reflejo de la víctima, que intenta escapar y sale corriendo, aunque los delincuentes la rodean, la tiran al piso y la golpean en la cabeza. En el piso, la tironean y la sujetan del cabello, arrastrándola sobre el pavimento.

Tras ello, los atacantes la dejan tendida y golpeada en medio de la calle, suben a su auto y huyen a toda velocidad.

La mujer logró ponerse de pie y fue hacia la vereda para resguardarse con la ayuda de su amiga. Fuera de peligro, luego fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por los golpes.

Luz, la amiga de la víctima, relató a Mediodía Noticias: “Tardé unos minutos en abrir la puerta. Cuando veo por la ventana que estaban agrediéndola, ahí abro, salgo con el perro para poder auxiliar. La habían golpeado, le dolía la cabeza, le habían pegado con la culata”.

Tras el robo, los delincuentes dejaron abandonado el coche con el que habían llegado, que terminó impactando contra otro vehículo tras quedar sin conductor.

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