Crimen y Justicia

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Uno de los siniestros ocurrió durante la noche el sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh. El otro, en la madrugada de este domingo en la localidad de Canals

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Uno de los siniestros ocurrió en la localidad de Canals, sobre la ruta provincial 3
Uno de los siniestros ocurrió en la localidad de Canals, sobre la ruta provincial 3

Dos siniestros viales ocurridos en las últimas horas en el sudeste de la provincia de Córdoba dejaron como saldo dos hombres muertos, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

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El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh, en el departamento Marcos Juárez. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y bomberos voluntarios tras ser alertados por un siniestro vial de consideración.

Por causas que aún no fueron establecidas, un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 89 años colisionó con un camión con acoplado marca Scania 111, conducido por un chofer de 34 años. El impacto motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia, que procedieron a asistir a los involucrados.

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El conductor del vehículo de menor porte fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital local por personal de bomberos voluntarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento minutos después de su ingreso al centro de salud. En tanto, el camionero no presentó lesiones de gravedad.

Las autoridades trabajan en la recolección de peritajes y testimonios para determinar la mecánica del accidente.

En un hecho separado pero de similares características, otro hombre perdió la vida en la localidad de Canals durante la madrugada de este domingo

El siniestro ocurrió en la intersección de la ruta provincial N° 3 y la calle San Juan, donde personal policial y un servicio de emergencias médicas acudieron tras recibir un llamado alertando sobre un choque.

Al arribar al lugar, constataron el deceso de un automovilista cuya identidad aún no había sido confirmada al cierre de esta edición. Según las primeras informaciones, la víctima se desplazaba en un automóvil Ford Ka y, por motivos que se investigan, impactó contra un camión marca Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del conductor del auto, sin que los equipos médicos pudieran hacer nada para salvarlo.

Choque, incendio y muerte en la autopista Córdoba-Rosario

Este sábado por la mañana, un choque fatal se produjo en la autopista Córdoba–Rosario, donde una colisión entre dos camiones derivó en un incendio y la muerte de uno de los conductores.

Imagen nocturna de un camión cisterna blanco volcado parcialmente en el césped junto a una autopista, con dos bomberos y luces brillantes visibles
El camionero fallecido transportaba gas licuado.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 660, en sentido hacia Córdoba y en cercanías de la ciudad de Pilar, donde dos camiones colisionaron por alcance.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, quienes lograron sofocar un incendio originado en la cabina de un camión marca Mercedes-Benz.

En ese vehículo, que transportaba gas licuado, se constató la muerte de su conductor, cuya identidad aún no fue establecida. En tanto, en el otro camión, un Iveco, viajaba un hombre de 37 años que fue asistido en el lugar.

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