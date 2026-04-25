Crimen y Justicia

“Tengo que pagar, soy el responsable”: el acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras pidió perdón a sus hijos

Tras reconocer su responsabilidad, José Figueroa manifestó su deseo de que sus hijos puedan sanar el dolor que el crimen les provocó. “Todos los días rezo por ellos”, aseguró

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El acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras pidió perdón a sus hijos y familiares (Fuente: La Gaceta)
El acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras pidió perdón a sus hijos y familiares (Fuente: La Gaceta)

El principal y único acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras, José Eduardo Figueroa, se dirigió al tribunal este viernes durante la jornada del juicio oral en la ciudad judicial de Salta. Tras la ronda de testigos, el acusado pidió la palabra para transmitir un mensaje personal, no una declaración formal, según aclaró ante los jueces.

Con visible emoción, Figueroa inició su intervención con un pedido de disculpas a sus hijos. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, expresó, y continuó: “Por más que escuché muchas cosas, son mis hijitos. Todos los días los extraño”.

“Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó el acusado durante el tramo final de la audiencia. Sin embargo, también expresó un pedido de disculpas a la familia Kvedaras y a quienes asumieron el cuidado de sus hijos tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, indicó,

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el imputado manifestó confusión acerca de su situación actual al asegurar: “No puedo entender lo que estoy viviendo”. No obstante, se negó a hablar sobre el día del crimen, tras hacer referencia a que la declaración que brindó sobre los hechos “es lo que pasó”, y que no repetiría el relato.

Pese al brutal desenlace, Figueroa aseguró que su relación con la víctima tuvo muchos momentos lindos (El Tribuno)
Pese al brutal desenlace, Figueroa aseguró que su relación con la víctima tuvo muchos momentos lindos (El Tribuno)

Sobre la relación con la víctima, Figueroa describió: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”. Y continuó: “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”.

A pesar de esto, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal: “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”.

Al cierre de su exposición, Figueroa expresó su deseo de paz entre ambas familias: “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”. Luego de agradecer al tribunal, el imputado rompió en llanto.

Finalmente, los jueces dispusieron un cuarto intermedio. Así, se espera que el juicio continúe en los próximos días con la declaración de nuevos testigos y la presentación de pruebas en la causa que investiga el femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en el barrio privado El Tipal.

Los detalles del brutal femicidio

La mañana del 4 de agosto de 2023, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Mercedes Kvedaras y a su esposo, José Figueroa, lesionado en el auto familiar. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

La víctima y su agresor fueron localizados dentro del barrio privado donde vivían (El Tipal)
La víctima y su agresor fueron localizados dentro del barrio privado donde vivían (El Tipal)

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hallazgo se produjo cuando un amigo del propietario del automóvil acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que este confesaba: “No podía con esto”. La intervención del allegado y la rápida acción de las autoridades permitieron encontrar el vehículo y a ambos ocupantes.

Mientras que la mujer ya no presentaba signos vitales, el hombre presentaba algunos cortes que les hicieron sospechar que había atentado contra su vida. Por este motivo, el acusado fue trasladado de urgencia a un hospital local, en donde permaneció internado un día tras comprobarse que las heridas no eran de gravedad.

En contraposición, las autoridades establecieron que la muerte de Mercedes Kvedaras fue considerada violenta, en tanto la secuencia de lesiones y el contexto en que fue encontrada descartaron tanto el accidente como el uso de un arma blanca como causa principal. El informe oficial sostiene que el golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de la víctima, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

Además, la autopsia detalló que la víctima presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos elementos, sumados a un golpe brutal en el rostro y la cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó en el ahorcamiento.

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