“Se les morirá en la ambulancia, me importa un pedo”: indignación por un polémico audio de un médico de Río Gallegos

El audio del médico

La provincia de Santa Cruz se vio conmovida en los últimos días a raíz de un polémico audio enviado por el jefe de ginecología del hospital Regional de Río Gallegos a una colega de la ciudad de Gobernador Gregores, donde le afirma que, si efectuó el traslado de una paciente grave sin las autorizaciones previas, dejaría morir a la mujer en la ambulancia. “Me importa un pedo” , concluyó en el audio.

“Grisel, si hablaste con clínica médica o con terapia adultos, mandás la paciente. Si no, así como viene la paciente, se va a volver a ir a Gregores. Y se les morirá en la ambulancia, la verdad que me importa un pedo . Pero no mandes una cetoacidosis diabética de 21 semanas a gineco”, fueron las palabras vertidas por el médico Sergio Sesnic en un audio de whatsapp a su colega, Grisel Riquelme.

La historia ocurrió el último lunes, cuando una paciente con un embarazo de riesgo de Gobernador Gregores se acercó al hospital regional porque se sentía mal de salud. Llevaba 21 semanas de gestación.

“La paciente estaba óptima hasta que ingresa a guardia. Me llaman a las 5 de la mañana y todo parecía indicar que era una citoacidosis diabética, ella tenía una diabetes tipo 1”, explicó Riquelme al medio Infomedia24.

“En un primer momento responde al tratamiento y cuando ya empieza a no responder empezamos a pensar en el hospital que tenemos como referencia que es el Regional de Río Gallegos” , completó.

Finalmente, la paciente fue aceptada en el Hospital Regional de Río Gallegos

Ante la gravedad del cuadro, la doctora Riquelme inició el proceso de traslado de la paciente a la ciudad de Río Gallegos, ubicada nada menos que a unos 453 km de Gregores.

Al parecer, el reclamo del jefe de ginecología del hospital Regional de Río Gallegos fue que la doctora Riquelme no solicitó las autorizaciones necesarias por parte del centro de salud de destino para autorizar así el traslado. La ambulancia con la paciente salió hacia la capital santacruceña sin el Ok previo de los especialistas de Río Gallegos.

“Yo lo único que hice fue luchar para que mi paciente pudiera llegar a un hospital de alta complejidad y que la atiendan de su problema. No hice más que esto. Derivé a la paciente porque tenía riesgo de vida acá, este es un hospital precario”, aseguró Riquelme.

Fue entonces, y ya con la paciente a bordo de la ambulancia en la ruta, cuando Sesnic le envió el audio a Riquelme, con quien había compartido residencia y con quien, según la propia médica, llevaban ya 8 años de amistad.

“Vos sos consciente y responsable de tus palabras. Ahora dice que no sabe qué va a hacer, que su nombre quedó manchado, ocho años de amistad… Ahora él me amenaza y me dice que me prohibirá la entrada al hospital de Río Gallegos”, explicó la ginecóloga.

Grisel Riquelme, la médica que recibió el polémico audio de su colega

Finalmente, la paciente fue recibida en el Hospital de Río Gallegos y fue atendida por profesionales de apellidos Alonso, Ayala y Guzmán. A su vez, la médica de Gregores aseguró que, según el propio Sesnic, la paciente actualmente se encuentra recuperándose en el área de ginecología, la cual él conduce.

En las últimas semanas, el hospital de Río Gallegos padeció un incremento de internaciones, especialmente en el área de terapia intensiva, debido a la subida de casos de coronavirus.

Uno de los represenantes del área de cuidados inensivos de ese hosptital, llamado Rolando Nervi, aseguró en declaraciones al medio El Mediador: “ En las últimas semanas se ha visto un incremento importante de internaciones por COVID y también de ingresos a terapia intensiva de pacientes que requieren tratamiento secundario a la enfermedad”.

Es posible que el audio de Sesnic haya sido enviado en medio de una situación límite de internaciones. Así y todo, la colega Riquelme afirmó que cualquier profesional de la salud debe tener el grado de humanidad suficiente como para saber accionar sin recurrir a reacciones como las del polémico audio.

“Me parece que Sergio tiene muy poquita carrera. Tiene que levantar un poco más de alas. Él no es nadie para negarle la entrada al hospital a alguien. Yo me recluiría en mi familia y repensaría mi profesión”, subrayó la ginecóloga.

