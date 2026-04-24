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El embajador de Israel ante la ONU afirmó que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%”

“El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbollah, y este grupo está lanzando cohetes para intentar sabotear la tregua. Israel tiene que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, afirmó el diplomático Danny Danon

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El embajador de Israel ante la ONU afirmó que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%” (REUTERS)
El embajador de Israel ante la ONU afirmó que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%” (REUTERS)

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó el jueves por la noche que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%” y justificó las represalias israelíes frente a los ataques atribuidos a Hezbollah, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la prórroga de la tregua por tres semanas tras una ronda de negociaciones en la Casa Blanca.

En una entrevista con CNN, Danon sostuvo que “el gobierno libanés no tiene control sobre Hezbollah, y Hezbollah está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, en referencia a las excepciones aplicadas por Israel al acuerdo de cese de hostilidades.

La extensión de la tregua se conoció luego de las conversaciones celebradas este jueves en Washington entre representantes diplomáticos de Israel y Líbano, en un nuevo intento por consolidar la pausa en los enfrentamientos en la frontera común.

Según explicó Danon, el escenario actual muestra una mejora respecto de las semanas previas, aunque admitió que la situación todavía está lejos de ser estable. “Es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego”, señaló el diplomático israelí.

La prórroga del acuerdo fue anunciada por Trump tras una reunión en la Casa Blanca con los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, en el marco de las negociaciones impulsadas por Washington.

La prórroga del acuerdo fue anunciada por Trump tras una reunión en la Casa Blanca con los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, en el marco de las negociaciones impulsadas por Washington (REUTERS)
La prórroga del acuerdo fue anunciada por Trump tras una reunión en la Casa Blanca con los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, en el marco de las negociaciones impulsadas por Washington (REUTERS)

¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

Más tarde, durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz permanente entre ambos países. Sin ofrecer precisiones sobre el contenido de las conversaciones, respondió que “existe una gran posibilidad”. El presidente estadounidense también respaldó la posición israelí frente a eventuales ataques: “Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, declaró.

El alto el fuego original entró en vigor el 16 de abril a las 17:00, hora del Este, según estableció el Departamento de Estado. El acuerdo, que Washington describió como un gesto de buena voluntad del gobierno israelí, fijó una tregua de diez días destinada a abrir una instancia de negociación de fondo.

El texto firmado reconoció a las fuerzas de seguridad libanesas como las únicas con autoridad para garantizar la soberanía del país y comprometió a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados no estatales atacaran objetivos israelíes.

Las hostilidades se intensificaron en marzo de 2026, en el marco de la escalada regional vinculada al conflicto con Irán, y derivaron en bombardeos aéreos israelíes, operaciones terrestres y ataques con cohetes y drones de Hezbollah contra el norte de Israel. En ese contexto, el ejército israelí ocupa actualmente una franja de amortiguamiento de hasta diez kilómetros dentro del sur del Líbano.

El texto firmado reconoció a las fuerzas de seguridad libanesas como las únicas con autoridad para garantizar la soberanía del país y comprometió a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados no estatales atacaran objetivos israelíes (REUTERS)
El texto firmado reconoció a las fuerzas de seguridad libanesas como las únicas con autoridad para garantizar la soberanía del país y comprometió a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados no estatales atacaran objetivos israelíes (REUTERS)

La nueva extensión apunta a sostener el proceso de diálogo abierto entre ambas partes y evitar una reanudación inmediata de las hostilidades. En las negociaciones no participa Hezbollah, grupo aliado de Irán señalado como responsable de los ataques lanzados desde territorio libanés contra Israel. La exclusión de la organización marca uno de los principales límites del proceso diplomático en curso.

Por su parte, el Gobierno libanés rechazó que Irán negocie en su nombre en las conversaciones paralelas que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ratificó su decisión de sostener un canal directo de diálogo con Israel, una vía que Hezbollah rechaza.

(Con información de EP y EFE)

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