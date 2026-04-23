Juicio por Maradona: Leopoldo Luque declarará por tercera vez para contestarle a Gianinna

Gianinna Maradona y Leopoldo Luque

“Que no se vuelva algo sistemático, por favor”. Ese fue el pedido que le hizo Alberto Gaig, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, el último martes a Leopoldo Luque. Fue cuando el neurocirujano que está imputado por la muerte de Diego Armando Maradona pidió ampliar su indagatoria por segunda vez en tres días para responder a un audio polémico que reprodujo la fiscalía al comienzo de la audiencia.

Luque, como los otros seis imputados que tiene la causa, cuenta con el derecho de declarar las veces que quiera. Es una garantía de la defensa, regulada por el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que establece que el acusado “puede ser escuchado si así lo desea, o guardar silencio sin que esto sea valorado en su contra”.

Bajo este argumento centra su estrategia defensiva en el nuevo debate oral por la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino. Según adelantó él mismo y a través de sus abogados, declarará cuántas veces sean necesarias para aclarar cada acusación que se haga en su contra o prueba que lo comprometa.

Leopoldo Luque en el juicio por Maradona rodeado de custodia (Foto/RSFotos)

Su explicación se entiende: se enfrenta a una pena de prisión de entre 8 y 25 años, por el delito de homicidio simple con dolo eventual, y esta es la oportunidad que tiene para dar su versión de los hechos ante los jueces y evitar la cárcel.

Este jueves, en la cuarta audiencia del debate oral, Luque -que no habló nunca durante el proceso nulo anterior- ya adelantó que ampliará su indagatoria por tercera vez. Lo hará para responder a los dichos de Gianinna Maradona, la primera de las hijas de Diego en testificar.

Los jueces, sin embargo, le pidieron que sus declaraciones no se vuelvan sistemáticas para no obstaculizar la fluidez del debate. Es decir, que no pida declarar tras cada cosa que se diga de él.

Leopoldo Luque con sus abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín

La declaración de Gianinna Maradona sobre Luque

En su declaración, que tuvo lugar el martes y se extendió por más de cinco horas, Gianinna dijo que Luque era el médico de cabecera del Diez, que tuvo que haber dado un paso al costado y que la manipuló para llevar a su papá a la internación domiciliaria donde murió en noviembre de 2020.

“Con Luque venía hablando de la salud de mi papá. Con él empecé a hablar unos meses antes, bastante, de la muerte de mi papá. Él era su médico, la persona responsable. Él era el encargado de decirme a mí el parte médico cuando mi papá estuvo ingresado en Ipensa”, recordó en uno de los fragmentos de su testimonio.

Sobre los días previos al alta de Maradona de la Clínica Olivos, donde estuvo internado antes de morir por una operación de cabeza, dijo: “Luque nos dice que lo mejor era probar internación domiciliaria. Lo charlamos. Yo no me podía imaginar que había un trasfondo o que estaba tramando otra cosa”.

Y agregó: “Creímos realmente que la opción de Luque y Cosahov era la correcta y la mejor para él. Nosotras íbamos a acompañar porque queríamos que él viviera de la mejor manera posible. Confiamos, nos manipularon y aceptamos. Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria con aparatología”.

“La puede quedar”: el polémico audio de Leopoldo Luque que reprodujeron en el juicio por Maradona

Gianinna también se quebró al escuchar un audio de él. “Me da mucha bronca escucharlo. Escuché en la tele que él dijo que no era su médico. Y en este audio él no solo se hace cargo, sino que dice que se hacía responsable”, dijo tras un mensaje donde el neurocirujano imputado les comentaba a la familia sobre montar una ‘internación domiciliaria seria’ para Diego.

“Tengo una vida al lado de mi papá. Sé de los manejos, de la gente, sé que eso le cagó la vida”, subrayó.

Este jueves, Luque responderá a algunas de las declaraciones que hizo Gianinna en su extenso testimonio. Además, esta previsto que declare un comisario, el médico que firmó el acta de defunción de Maradona y el entonces jefe de la Policía Científica, que estuvo en la casa de Diego el día de su muerte.