Autorizaron a un hombre condenado por abuso sexual contra una menor a viajar a Brasil por trabajo

La Justicia resolvió acceder a la solicitud, luego de que contemplaran que no pesaba una prohibición para salir del país en su contra

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata autorizó el viaje de un hombre, condenado por abuso sexual agravado, a Brasil por motivos laborales, tras revocar una resolución previa que había rechazado el pedido. De esta manera, podrá permanecer dos semanas afuera del país, según la autorización emitida por el tribunal.

De acuerdo con el expediente, el imputado fue sentenciado en agosto de 2025 a tres años de prisión de ejecución condicional por hechos ocurridos entre 2019 y 2020 en perjuicio de una menor de edad. Como parte de la condena, le habían impuesto varias reglas de conducta por tres años, entre ellas, fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires, someterse al control del Patronato de Liberados y mantener la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima y su entorno.

En este contexto, la defensa había solicitado una autorización para viajar a Río de Janeiro entre el 25 de abril y el 3 de mayo de 2026, alegando razones laborales. Frente a esto, el Juzgado de Ejecución Penal N° 1, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, rechazó inicialmente el pedido.

Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, el magistrado consideró que el viaje implicaba un incumplimiento, específicamente, de la condición de fijar residencia en la provincia. Ante esta decisión, la defensa apeló y argumentó que la negativa vulneraba principios como la legalidad y la razonabilidad, ya que la sentencia original no incluía prohibición de salida del país.

El acusado fue autorizado a trabajar por dos semanas en el exterior (EFE)

Al analizar el recurso, la Cámara determinó que el juez de Ejecución cometió un error al asimilar los términos “domicilio” y “residencia” y al interpretar que toda salida temporal de la provincia constituía una infracción de las reglas impuestas. Así, los magistrados subrayaron que un viaje temporal por cuestiones laborales no representa un cambio de domicilio ni viola las condiciones fijadas en la condena.

En su fallo,el tribunal enfatizó que las condiciones establecidas en la sentencia tienen carácter firme y no pueden ser modificadas en la etapa de ejecución, salvo circunstancias excepcionales que no se daban en este caso. De este modo, entendieron que la autorización para salir del país no estaba prohibida por la condena, siempre que se mantuvieran las restricciones de contacto y ubicación.

En línea con esto, los jueces señalaron que también existían contradicciones en la postura del Ministerio Público Fiscal, debido a que en instancias previas habían respaldado un pedido similar del condenado, lo que reforzó la posición de la defensa ante la apelación.

Luego de que la Cámara de Apelación y Garantías autorizara el viaje, se estableció que el tiempo que el condenado permanezca fuera de la provincia o del país no será computado para el cumplimiento del plazo de las reglas de conducta, que vencen en agosto de 2028. Asimismo, advirtieron que la reiteración de este tipo de solicitudes podría desnaturalizar el régimen de condiciones impuesto en la sentencia.

Una nena descubrió a su padrastro mientras abusaba de su hermana y lo denunció ante la Policía

El acusado fue trasladado hacia la Unidad Penal N.° 44 de Batán (Gentileza: 0223)

Una denuncia por abuso sexual intrafamiliar fue presentada en Mar del Plata por una nena de 11 años, que acusó a su padrastro de haber abusado sexualmente de su hermana de 14 años. El acusado, de 29 años, fue detenido y las autoridades locales iniciaron las primeras diligencias investigativas.

Los hechos salieron a la luz cuando la menor acudió a una dependencia policial y relató que su padrastro estaba abusando de su hermana mayor. La denuncia activó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de minoridad del partido de Mar Chiquita, según informaron fuentes oficiales.

El caso fue asignado al fiscal Ramiro Anchou, quien dispuso la detención urgente del sospechoso. El hombre fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la comisaría para cumplir con las diligencias de rigor en el marco del delito denunciado. Según reportó el medio local 0223, la Policía Científica realizó peritajes en la vivienda familiar y secuestró prendas de vestir para su análisis.

De la misma manera, el investigador ordenó que el acusado fuera trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.

En paralelo, el Servicio Social del municipio recabó testimonios y el personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes. También intervinieron equipos especializados en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia, prestando asistencia y contención a la familia de las víctimas.