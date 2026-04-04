Balearon a un menor y a una mujer en Rosario: investigan una represalia narco

El joven fue atendido por el personal médico del HECA y quedó en observación (X: @MuniRosario)

Dos personas resultaron heridas en dos tiroteos cometidos en las zonas calientes del oeste de Rosario durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Las víctimas fueron un adolescente de 17 años y una mujer de 63, quienes fueron hospitalizados, aunque ambos permanecen fuera de peligro.

El primer episodio se registró minutos después de las 23:00 horas del jueves, cuando Brandon V. ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) trasladado en moto por su padrastro. El joven presentaba un disparo en el tórax izquierdo que le provocó una fractura de omóplato y permanecía este sábado internado en observación, con pronóstico estable.

Según reconstruyeron las autoridades, el ataque ocurrió a la vuelta de su domicilio ubicado en Amenábar al 4000, en el barrio San Francisquito, específicamente en la zona de Lavalle y Gaboto. No obstante, el personal policial que acudió al lugar no halló elementos para preservar.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el sector oeste de barrio San Francisquito fue recientemente objeto de atención judicial, luego de que se formalizara la imputación de Maximiliano Daniel Acosta por presuntamente dirigir una banda de narcomenudeo desde el Complejo Federal VI de Luján de Cuyo, en Mendoza.

La zona donde fue baleado el menor y que se le adjudica a la banda que Acosta controlaría desde la cárcel

Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Hueso y Alejandro Ferlazzo, detallaron que el grupo delictivo opera en una zona de confluencia de tres pasillos, accesibles por Amenábar al 3900 y por Alsina y Lavalle al 2900. Además, indicaron que las operaciones de venta se extienden a sectores aledaños, incluyendo áreas próximas al Mercado de Concentración de 27 de Febrero y Castellanos.

Otro de los elementos destacados por los investigadores apuntaría a que la banda criminal contaría con información privilegiada proporcionada por integrantes de la fuerza policial, quienes habrían alertado sobre medidas de investigación en curso. Hasta el momento, un total de 18 personas quedaron en prisión preventiva por disposición de la jueza María de los Ángeles Granato.

El segundo hecho se registró pasadas las 5 de la madrugada del viernes, cuando una balacera sacudió la zona de Felipe Moré al 3800, cerca de Vía Honda. Según relataron los vecinos, se escucharon más de diez disparos que despertaron a todo el barrio.

El barrio donde ocurrió el tiroteo que dejó como víctima a la mujer de 63 años

En este ataque, Rosa, de 63 años, fue alcanzada por un proyectil en la pantorrilla izquierda y trasladada por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) al Sanatorio Plaza. En la escena, los peritos secuestraron más de una decena de vainas servidas, sin que hasta el momento haya datos concretos sobre los atacantes.

De esta manera, ambos episodios se suman a una serie de hechos violentos en sectores marcados por la presencia de bandas y la disputa por el territorio para la venta de drogas. Por este motivo, se barajaría la hipótesis de que las balaceras se hubieran desencadenado a modo de represalias por el avance de las causas judiciales.

Nueve personas fueron detenidas durante un operativo antinarco en Rosario

Una redada antidroga ejecutada en el barrio Godoy, zona oeste de Rosario, concluyó con nueve personas detenidas tras la realización de diez allanamientos simultáneos, informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal Argentina.

El operativo fue coordinado por el fiscal César Pierantoni, de la Unidad Especializada en Microtráfico, junto a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE). Además, explicaron que la intervención en el área fue prioridad por los elevados niveles de violencia, que se atribuyen a la disputa territorial por la comercialización de drogas.

La droga que fue incautada durante el operativo múltiple (Gentileza: Rosario3)

En línea con esto, indicaron que las acciones estuvieron dirigidas a desarticular puntos de venta y acopio de estupefacientes presuntamente vinculados con Claudio “Morocho” Mansilla, un preso de alto perfil señalado como jefe de una estructura narco que opera desde la cárcel. El procedimiento más relevante se desarrolló en la intersección de Saavedra y Campodónico, donde los investigadores localizaron un centro de fraccionamiento y acopio que abastecía a otros puntos de venta.

Allí, las autoridades secuestraron 4.355 dosis de cocaína (837 gramos), 2.579 dosis de marihuana (5,725 kilos), $1.798.000 en efectivo, una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y dos motocicletas (una de ellas, una Honda Twister 250 con pedido de secuestro por robo). Según fuentes policiales, estos elementos evidenciarían la magnitud de la operatoria ilegal.

En otro punto considerado “caliente”, en 27 de Febrero al 7800, tres hombres fueron detenidos mientras presuntamente comercializaban droga; en el lugar se incautaron 241 dosis de cocaína. Simultáneamente, en bulevar Seguí y Larralde, los agentes hallaron 362 envoltorios de cocaína (51,2 gramos), una piedra compacta de 46 gramos, $230.000 en efectivo y sustancias utilizadas para el estiramiento de la cocaína.

De la misma forma, en un domicilio de Uriarte al 7800, los procedimientos permitieron el secuestro de 669 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión y elementos destinados al fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado del operativo, las fuerzas intervinientes incautaron cerca de 980 gramos de cocaína y 6,738 kilogramos de marihuana, además de sumas de dinero en efectivo, vehículos, balanzas y otros objetos de interés para la investigación. Además, se secuestraron más de 30 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para detectar posibles vínculos con la red criminal.