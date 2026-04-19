Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén

Un allanamiento en el barrio Centenario expone estructura integral de producción de cannabis en Neuquén (Fuente: LM Neuquén)

La policía incautó 34 kilos de marihuana durante un operativo realizado el viernes por la tarde en Chos Malal, provincia de Neuquén. El secuestro, valuado en casi $700 millones, que equivale a 68 mil dosis, representa la mayor incautación de la sustancia desde el inicio de las investigaciones provinciales sobre narcotráfico.

La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana anónima canalizada mediante el Código QR difundido por el Ministerio Público Fiscal, según informó el medio LM Neuquén. La acción no solo permitió interceptar la droga, sino también desarticular un sistema de producción a escala doméstica, señalando un endurecimiento en la lucha contra el narcotráfico en el norte de la provincia.

Además de los 34 kilos de cannabis ya procesados, las autoridades incautaron 44 plantas de cannabis sativa, cuyo peso de hojas y cogollos alcanzó los 59.960 gramos, de los cuales unos 12.000 gramos estaban listos para su venta, según detalló el fiscal general José Gerez durante una conferencia de prensa conjunta realizada este sábado.

Por otro lado, el operativo también derivó en el secuestro de: alrededor de $1,5 millones en efectivo, una máquina contadora de dinero, semillas naturales y sintéticas, una balanza, sistemas portátiles de invernadero, iluminación LED, un extractor de aire, dos camionetas Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa, además de la detención del propietario de la vivienda.

La policía de Neuquén incauta récord de droga y desarticula invernadero en Chos Malal (Fuente: Rio Negro)

Se prevé que dentro de las próximas 48 horas, la Justicia solicite la audiencia de formulación de cargos. La vivienda allanada no solo servía de depósito para la droga procesada, sino que albergaba una estructura de invernadero en el patio trasero, equipada con todos los elementos para el cultivo intensivo de cannabis. Este hallazgo confirma la existencia de operaciones integrales de cultivo y elaboración dentro del propio territorio provincial.

El procedimiento, autorizado por un juez de garantías y solicitado por el Ministerio Público Fiscal, se realizó en el barrio Centenario de Chos Malal. Tras la denuncia anónima recibida vía Código QR, la División Antinarcóticos de Chos Malal desplegó tareas de observación y recolección de pruebas en la vivienda denunciada.

Esta modalidad de colaboración ciudadana resultó clave para avanzar rápidamente en la causa, una estrategia remarcada por Gerez: “Este es otro duro golpe al microtráfico de drogas en la provincia; estamos trabajando en equipo, con la Policía provincial y con el Ministerio de Seguridad, y estamos teniendo resultados extraordinarios”.

Qué dijo la Policía de Neuquén

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, subrayó la relevancia del esquema legal adoptado por la provincia tras la desfederalización de la investigación del microtráfico. Durante la rueda de prensa junto al fiscal general y al jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, Nicolini declaró: “Esto es una demostración clara de que la política de desfederalización impulsada por el gobernador Rolando Figueroa puso a Neuquén a la vanguardia en esta lucha”.

La rueda de prensa de la Policía de Neuquén tras el secuestro de los 34 kilos de marihuana (Fuente: LM Neuquén)

Por su parte, Díaz Pérez calificó la desfederalización como un punto de inflexión: “Acá hay un antes y un después, marcado por la desfederalización de las investigaciones por microtráfico”, y agradeció el apoyo brindado al personal policial durante los operativos. El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, sumó que la confianza social en la Justicia debe sostenerse incluso en hechos de esta magnitud, por lo que alentó a la comunidad a colaborar con la tarea judicial y policial.

Entre los funcionarios presentes en la conferencia de prensa, además de Gerez, Nicolini, Díaz Pérez y Albarracín, participaron el fiscal jefe Fernando Fuentes, encargado de la región Alto Neuquén, el fiscal del caso Víctor Salgado y la fiscal Natalia Rivera.

Este operativo, considerado el mayor de la historia provincial en términos de secuestro de cannabis, introduce una nueva escala en la respuesta estatal al fenómeno del microtráfico y resalta el rol que la participación ciudadana anónima puede desempeñar en el desmantelamiento de estas redes ilícitas.