El impresionante arsenal de armas blancas en medio de una ranchada en Parque Chacabuco: hay 4 detenidos

Así fue el operativo contra ranchadas en el barrio porteño de Parque Chacabuco

Agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana descubrieron un impresionante arsenal de armas blancas oculto en medio de una ranchada, en el barrio porteño Parque Chacabuco. Durante el procedimiento, cuatro hombres fueron detenidos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se realizó tras denuncias de vecinos sobre la presencia de ranchadas que ocupaban el espacio público y asaltaban a los automovilistas.

Los cuatro hombres detenidos luego del operativo contra ranchadas en Parque Chacabuco

Las denuncias recibidas señalaban que personas en situación de calle instalaban ranchadas y abordaban a los detenidos en los semáforos para cometer robos. De acuerdo con los testigos, usaban armas blancas para amenazar a las víctimas.

Ante la situación, la Policía organizó un procedimiento en la avenida Riestra al 1800, donde se identificó a los ocupantes de las ranchadas y se recuperó el espacio para luego limpiarlo.

Durante el operativo, los agentes hallaron una masa, dos navajas, siete cuchillos, tres lanzas tumberas y un cortafierro.

La Policía de la Ciudad desmanteló una ranchada en Parque Chacabuco, donde detuvo a cuatro personas y secuestró un arsenal de armas blancas.

“Los denunciantes describieron la existencia de ranchadas que albergaban a personas en situación de calle y aprovechaban el corte de los semáforos para asaltar automovilistas, amenazándolos con armas blancas”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

En ese sentido señalaron que se trata de “un procedimiento de orden público contra ranchadas tras varias denuncias” de los vecinos. El objetivo primordial es recuperar el espacio público, aunque no se sospechaba de la impresionante cantidad de armas blancas con la que se iban a encontrar.

Todos los elementos incautados por la Policía de la Ciudad

Pero no fue lo único que encontraron en el procedimiento. Los agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que participaron del operativo junto al personal del Ministerio, secuestraron también 30 celulares, 22 billeteras, una tablet, un parlante, una balanza de precisión, un detector de billetes, 15 pastillas de ansiolíticos y diversa documentación de valor para la investigación.

“Se individualizó e identificó a los habitantes de estas ranchadas. Luego, se liberó el espacio público y se procedió a la limpieza correspondiente”, añadieron las fuentes consultadas por Infobae.

Personal de Higiene Urbana participó del operativo

Tras dar aviso al Juzgado Criminal y Correccional N° 36, ante la Secretaría N° 123, la autoridad dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados y la detención de los cuatro implicados. En el hallazgo participaron agentes que se desempeñan en la Comisaría Vecinal 7-B de la Policía de la Ciudad.