Crimen y Justicia

Santiago del Estero: una joven abogada se suicidió luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos

El caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos oficiales de protección y la atención recibida tras haber denunciado la viralización no consentida de material digital íntimo

Guardar
Primer plano de Shadya Altamirano, mujer joven con cabello castaño, sonriendo sutilmente, fondo borroso con estructuras de madera
Shadya Altamirano era abogada

La muerte de Shadya Altamirano, ocurrida el sábado 11 de abril en la localidad santiagueña de Pinto, sacudió a toda su comunidad y reavivó el debate sobre la respuesta estatal ante casos de violencia de género y exposición digital. La joven abogada y bailarina había denunciado cuarenta días antes a su exnovio por haber viralizado fotos y videos íntimos y, según su familia, no soportó la humillación y el acoso posterior, lo que la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida.

Ante su fallecimiento, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero aseguró que brindó todas las herramientas legales disponibles para su protección, mientras que la familia denunció la falta de respuestas.

La investigación judicial se centra en los hechos desencadenados desde el 1 de marzo, fecha en la que Altamirano, de 29 años, acudió a la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto para denunciar a su ex pareja por los delitos de amenazas y difusión no consentida de material sexual.

La fiscalía detalló en un comunicado que, tras la denuncia, ofreció a la joven protección inmediata mediante un botón antipánico, recurso que ella rechazó y dejó constancia firmando el acta respectiva. Del mismo modo, la fiscalía dictó restricciones judiciales para el acusado, un hombre de 43 años, y no se recibieron posteriores denuncias de incumplimiento de estas medidas, según consignó El Liberal.

Viralización, crisis y tragedia

En la denuncia formal, Shadya Altamirano dejó constancia de haber sido víctima de una relación abusiva de nueve años, con episodios de maltrato psicológico, violencia sexual y física. La relación había finalizado el 26 de febrero, pocos días antes de la difusión de los videos por WhatsApp, episodio que desató en la joven una fuerte crisis emocional, de acuerdo al testimonio de su madre, María Verónica Rodríguez, docente de nivel primario, brindado a El Liberal. La madre calificó la relación que mantuvo Altamirano con su expareja: “Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía”.

En la semana previa al fallecimiento, la madre de Shadya acudió a la Comisaría 15 del Menor y la Familia para dejar constancia del estado de salud mental de su hija. Según el acta policial, la joven “estuvo en tratamiento psiquiátrico por trastorno obsesivo compulsivo, nunca concluyó el tratamiento, tuvo varios intentos de autolesión y no se dejaba ayudar”.

La madre insistió al medio El Liberal en que la denuncia no prosperó y que la familia nunca recibió contención psicológica ni protección efectiva: “Ella no tuvo contención más que la denuncia. Es más, le dijeron que esa persona (su exnovio) tenía respaldo y que eso (su denuncia) terminaría en la nada”.

A raíz del fallecimiento, la fiscalía ordenó la autopsia del cuerpo y el secuestro del teléfono celular de la víctima, así como un blíster de pastillas hallado junto a ella. “Se han tomado todas las medidas tendientes al esclarecimiento del caso, con la realización de autopsia, secuestro del teléfono celular y de un blíster de pastillas que se encontraba en su poder”, comunicó oficialmente la Fiscalía de Añatuya.

Una mujer sonriente de cabello castaño rojizo, vestida con blusa rayada, sostiene un diploma verde de la Universidad Empresarial Siglo 21 frente a un árbol
Altamirano había denunciado previamente a su expareja

Denuncia de abandono ante ¿un hijo del poder?

Uno de los puntos de conflicto en la investigación radica en los presuntos vínculos familiares del acusado. María Verónica Rodríguez denunció que el hombre que viralizó las imágenes es familiar de María Emilia Ganem, fiscal general de la circunscripción de Añatuya, y que él solía decir: “‘a mí nadie me va a hacer nada’”.

Por su parte, dos juezas de Control y Garantías, Ana María Gonzalez Ruiz y Gladys Alami, afirmaron a Clarín que “no consta ingreso de petición de medidas de protección” para la víctima tras la denuncia, sugiriendo un vacío entre la denuncia y la aplicación de medidas efectivas.

La familia sostiene que la falta de contención y eficacia en la respuesta estatal fue un factor determinante en el desenlace. La madre de Shadya relató que recién fue citada para declarar después de que la noticia tomara relevancia mediática y reclamó: “Nos dejaron solos”.

El Centro de Asistencia al Suicida (CAS) y diversas líneas gratuitas de ayuda, como el 135 y el 0800-345-1435, se encuentran disponibles para quienes atraviesen una crisis emocional, así como hospitales con servicios de salud mental en Ciudad y Gran Buenos Aires.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSantiago del EsteroSuicidioSextorsión

Últimas Noticias

Video: así operaba “Colorado El 32”, la financiera ligada al narco “Mameluco” Villalba

Se trata de un histórico kiosco de la organización del capo narco de San Martín que ya fue allanado en el pasado. La sombra de “El Yanki”

Video: así operaba “Colorado El 32”, la financiera ligada al narco “Mameluco” Villalba

Autos de alta gama, motos y un avión: el gobierno de Santa Fe remata 150 bienes incautados al delito

La subasta pública se llevará a cabo hoy en el Salón Metropolitano, de la ciudad de Rosario. Hay más de 5.400 inscriptos de todo el país

Autos de alta gama, motos y un avión: el gobierno de Santa Fe remata 150 bienes incautados al delito

Cayó “Iara”, una joven que lideraba una banda que robaba camionetas de alta gama en La Matanza

La acusada tiene 23 años. Cinco de sus cómplices también fueron detenidos. Les secuestraron tres vehículos y celulares

Cayó “Iara”, una joven que lideraba una banda que robaba camionetas de alta gama en La Matanza

A dos meses del juicio por Loan: cómo será, quiénes son los 17 imputados y qué hizo cada uno según la acusación

El debate oral comenzará el 16 de junio en Corrientes. Cuál es la teoría que buscarán probar los fiscales sobre la desaparición del menor

A dos meses del juicio por Loan: cómo será, quiénes son los 17 imputados y qué hizo cada uno según la acusación

Un hombre denunció que fue drogado y abusado sexualmente por otro en La Plata

La policía investiga el caso y analiza imágenes de las cámaras de seguridad. La víctima contó que el agresor le ofreció una botella de agua y perdió la conciencia

Un hombre denunció que fue drogado y abusado sexualmente por otro en La Plata
DEPORTES
Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

TELESHOW
Ámbar de Benedictis sorprendió a Juana Viale en su cumpleaños: fotos inéditas y un amor incondicional

Ámbar de Benedictis sorprendió a Juana Viale en su cumpleaños: fotos inéditas y un amor incondicional

Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

Tensión entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano por una polémica frase sobre Andrea del Boca

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

INFOBAE AMÉRICA

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Riesgo de tornados y granizo gigante mantiene en alerta a más de 50 millones de pers en Estados Unidos

Caso Moisés: impulsan indulto para joven que mató a su padre tras abusos y familiares se reunieron con Orsi

Quién es el jefe del ejército de Pakistán, figura central en la mediación entre Estados Unidos e Irán

Ecuador aprobó una ley que obliga a incorporar educación financiera desde la escuela hasta la universidad