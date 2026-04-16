Autos de alta gama, motos y un avión: el gobierno de Santa Fe remata 150 bienes incautados al delito

El avión que será subastado en el remate público

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevará adelante hoy la quinta subasta pública de bienes incautados al delito. En total son 150 lotes de vehículos, que incluyen autos de alta gama, motos y hasta un avión.

El remate, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tiene lugar en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario y cuenta con 5.411 personas inscriptas de todo el país. Según indicaron desde el gobierno de esa provincia, se trata del número de interesados más alto registrado hasta ahora.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “el nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad y que se ha demostrado en las cuatro ediciones anteriores de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”.

Una línea de vehículos y SUVs se exhiben públicamente antes del remate público

En ese sentido, añadió: “Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para todos los santafesinos”.

Desde el lunes pasado y hasta hoy al mediodía, los vehículos serán exhibidos en el Parque Alem de Rosario. El proceso permite a los inscriptos revisar personalmente el estado de los bienes.

Asistentes al anterior subasta de bienes decomisados organizada por el gobierno de Santa Fe

Según comunicaron oficialmente, el acceso al salón para la observación de los lotes estará habilitado hasta las 13. Los interesados deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y están autorizados a concurrir con un mecánico, quien también debe acreditar su identidad. Las inscripciones para poder participar de la subasta se realizaron ayer.

Un avión bimotor incautado, listo para ser subastado públicamente, fue expuesto al público desde el lunes

El funcionario subrayó que “desde el Gobierno Provincial impulsan estas iniciativas porque entienden que los bienes que provienen del delito deben transformarse en oportunidades para la comunidad, y eso es lo que lograron con cada subasta”.

La subasta pública contará con 150 lotes que incluyen motocicletas, automóviles, un avión y otros elementos.

Un Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency gris, recuperado del delito, se ofrece en la subasta del gobierno de Santa Fe por $2.700.000.

En relación con la utilización de los fondos recaudados, el secretario detalló que existen tres destinos principales: en primer lugar, el dinero se utiliza para el resarcimiento de víctimas en los casos pertinentes, quedando bajo resguardo judicial.

Un avión bimotor incautado, listo para ser subastado públicamente, fue expuesto al público desde el lunes

En 2025, se indemnizó a víctimas por más de 300 millones de pesos. En segundo lugar, la Aprad se autofinancia con los recursos obtenidos en las subastas, sin recurrir al presupuesto provincial. La tercera línea de destino consiste en la asignación de fondos a políticas públicas, entre las que se encuentran el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas.

Consultado sobre la disputa judicial en torno a uno de los bienes -un avión que será subastado-, Figueroa Escauriza indicó que la situación ya fue resuelta: “Se trata de personas condenadas que cuentan con recursos para intentar frenar estos procesos. Sin embargo, en una audiencia judicial se determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la ley provincial. No hay presión política, sino el cumplimiento estricto de una normativa vigente. Lo que hacemos es quitarles recursos a quienes cometieron delitos y causaron daño a la sociedad”.

El gobierno de Santa Fe, a través de APRAD, subasta este avión Cessna 402A Serie N°402 A0095, valorado en $50.000.000, como parte de los bienes recuperados del delito.

Por último, el funcionario subrayó que Santa Fe es la única provincia que lleva adelante este tipo de subastas, al contar con una ley de extinción de dominio. “Este modelo debería replicarse en otras jurisdicciones, porque de lo contrario los delincuentes trasladan sus bienes a otras provincias. Es necesario avanzar hacia una política federal que permita combatir el delito de manera integral en todo el país”, concluyó.