Crimen y Justicia

Autos de alta gama, motos y un avión: el gobierno de Santa Fe remata 150 bienes incautados al delito

La subasta pública se llevará a cabo hoy en el Salón Metropolitano, de la ciudad de Rosario. Hay más de 5.400 inscriptos de todo el país

Guardar
Un avión blanco y rojo sobre un camión de plataforma rojo es custodiado por oficiales de policía armados, con cielo azul y nubes al fondo
El avión que será subastado en el remate público

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevará adelante hoy la quinta subasta pública de bienes incautados al delito. En total son 150 lotes de vehículos, que incluyen autos de alta gama, motos y hasta un avión.

El remate, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tiene lugar en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario y cuenta con 5.411 personas inscriptas de todo el país. Según indicaron desde el gobierno de esa provincia, se trata del número de interesados más alto registrado hasta ahora.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “el nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad y que se ha demostrado en las cuatro ediciones anteriores de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”.

Vista frontal y lateral de varios vehículos decomisados, incluyendo SUVs y camionetas, estacionados en fila sobre asfalto frente a un parque con árboles y edificios
Una línea de vehículos y SUVs se exhiben públicamente antes del remate público

En ese sentido, añadió: “Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para todos los santafesinos”.

Desde el lunes pasado y hasta hoy al mediodía, los vehículos serán exhibidos en el Parque Alem de Rosario. El proceso permite a los inscriptos revisar personalmente el estado de los bienes.

Una mujer rubia levanta una paleta de subasta con el número 0526 y el logo de Santa Fe, rodeada por una multitud de asistentes
Asistentes al anterior subasta de bienes decomisados organizada por el gobierno de Santa Fe

Según comunicaron oficialmente, el acceso al salón para la observación de los lotes estará habilitado hasta las 13. Los interesados deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y están autorizados a concurrir con un mecánico, quien también debe acreditar su identidad. Las inscripciones para poder participar de la subasta se realizaron ayer.

Avión blanco y rojo sobre camión de plataforma, custodiado por seguridad, rodeado de periodistas en calle urbana
Un avión bimotor incautado, listo para ser subastado públicamente, fue expuesto al público desde el lunes

El funcionario subrayó que “desde el Gobierno Provincial impulsan estas iniciativas porque entienden que los bienes que provienen del delito deben transformarse en oportunidades para la comunidad, y eso es lo que lograron con cada subasta”.

La subasta pública contará con 150 lotes que incluyen motocicletas, automóviles, un avión y otros elementos.

Un Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency gris, año 2011, con información de subasta visible como precio, kilometraje y texto "Vehículo Recuperado del Delito"
Un Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency gris, recuperado del delito, se ofrece en la subasta del gobierno de Santa Fe por $2.700.000.

En relación con la utilización de los fondos recaudados, el secretario detalló que existen tres destinos principales: en primer lugar, el dinero se utiliza para el resarcimiento de víctimas en los casos pertinentes, quedando bajo resguardo judicial.

Avión blanco y rojo sobre camión de plataforma, custodiado por seguridad, rodeado de periodistas en calle urbana
Un avión bimotor incautado, listo para ser subastado públicamente, fue expuesto al público desde el lunes

En 2025, se indemnizó a víctimas por más de 300 millones de pesos. En segundo lugar, la Aprad se autofinancia con los recursos obtenidos en las subastas, sin recurrir al presupuesto provincial. La tercera línea de destino consiste en la asignación de fondos a políticas públicas, entre las que se encuentran el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas.

Consultado sobre la disputa judicial en torno a uno de los bienes -un avión que será subastado-, Figueroa Escauriza indicó que la situación ya fue resuelta: “Se trata de personas condenadas que cuentan con recursos para intentar frenar estos procesos. Sin embargo, en una audiencia judicial se determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la ley provincial. No hay presión política, sino el cumplimiento estricto de una normativa vigente. Lo que hacemos es quitarles recursos a quienes cometieron delitos y causaron daño a la sociedad”.

Avión Cessna blanco, rojo y azul con dos hélices, sobre césped. A la izquierda, ficha del lote 3 de la subasta del gobierno de Santa Fe con información y precio
El gobierno de Santa Fe, a través de APRAD, subasta este avión Cessna 402A Serie N°402 A0095, valorado en $50.000.000, como parte de los bienes recuperados del delito.

Por último, el funcionario subrayó que Santa Fe es la única provincia que lleva adelante este tipo de subastas, al contar con una ley de extinción de dominio. “Este modelo debería replicarse en otras jurisdicciones, porque de lo contrario los delincuentes trasladan sus bienes a otras provincias. Es necesario avanzar hacia una política federal que permita combatir el delito de manera integral en todo el país”, concluyó.

Temas Relacionados

NarcotráficoSubasta públicaSanta Feúltimas noticias

Últimas Noticias

Video: así operaba “Colorado El 32”, la financiera ligada al narco “Mameluco” Villalba

Se trata de un histórico kiosco de la organización del capo narco de San Martín que ya fue allanado en el pasado. La sombra de “El Yanki”

Video: así operaba “Colorado El 32”, la financiera ligada al narco “Mameluco” Villalba

Santiago del Estero: una joven abogada se suicidió luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos

El caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos oficiales de protección y la atención recibida tras haber denunciado la viralización no consentida de material digital íntimo

Santiago del Estero: una joven abogada se suicidió luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos

Cayó “Iara”, una joven que lideraba una banda que robaba camionetas de alta gama en La Matanza

La acusada tiene 23 años. Cinco de sus cómplices también fueron detenidos. Les secuestraron tres vehículos y celulares

Cayó “Iara”, una joven que lideraba una banda que robaba camionetas de alta gama en La Matanza

A dos meses del juicio por Loan: cómo será, quiénes son los 17 imputados y qué hizo cada uno según la acusación

El debate oral comenzará el 16 de junio en Corrientes. Cuál es la teoría que buscarán probar los fiscales sobre la desaparición del menor

A dos meses del juicio por Loan: cómo será, quiénes son los 17 imputados y qué hizo cada uno según la acusación

Un hombre denunció que fue drogado y abusado sexualmente por otro en La Plata

La policía investiga el caso y analiza imágenes de las cámaras de seguridad. La víctima contó que el agresor le ofreció una botella de agua y perdió la conciencia

Un hombre denunció que fue drogado y abusado sexualmente por otro en La Plata
DEPORTES
Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

TELESHOW
Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

Tensión entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano por una polémica frase sobre Andrea del Boca

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Riesgo de tornados y granizo gigante mantiene en alerta a más de 50 millones de pers en Estados Unidos

Caso Moisés: impulsan indulto para joven que mató a su padre tras abusos y familiares se reunieron con Orsi

Quién es el jefe del ejército de Pakistán, figura central en la mediación entre Estados Unidos e Irán

Ecuador aprobó una ley que obliga a incorporar educación financiera desde la escuela hasta la universidad