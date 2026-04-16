Crimen y Justicia

Video: así operaba “Colorado El 32”, la financiera ligada al narco “Mameluco” Villalba

Se trata de un histórico kiosco de la organización del capo narco de San Martín que ya fue allanado en el pasado. La sombra de “El Yanki”

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El allanamiento a Colorado el 32, la cueva ligada al narco Mameluco Villalba

Probablemente, nada detenga a Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, el capo narco que una vez quiso ser intendente de San Martín, el traficante más célebre de la historia de la provincia de Buenos Aires.

En 2017, “Mameluco” fue condenado a 27 años de prisión como organizador y financista de su clan familiar que regentea hace más de dos décadas parte del comercio de la droga en los barrios del partido de la zona norte del conurbano, en un negocio en el que participaron sus hermanos, sus hijos y sus hijastros, una historia que terminó en el verano de 2022 con la cocaína contaminada con carfentanilo que mató a 24 consumidores.

Hoy, Villalba continúa detenido, con un diagnóstico de cáncer de próstata, controlado médicamente, vigilado en su celda del programa de detenidos de alto riesgo en el módulo 6 del penal de Ezeiza, donde se encuentra hace más de dos años. Sin embargo, su historia en el mundo del delito está lejos de terminar.

En las últimas horas, la Policía Bonaerense allanó otra vez su histórico kiosco, “Colorado El 32″, ubicado en la calle Caseros, zona de San Martín. Años atrás, posaba como kiosco, con carga de SUBE incluida. Ya había sido allanado, en una megainvestigación que apuntaba los movimientos de dinero de la banda, que supuestamente procesaba unos $22 millones diarios entre 2022 y 2023, que terminaban en una cueva regenteada sobre un supermercado chino, todo con Villalba preso.

Ahora, la banda de “Mameluco” ni siquiera disimula. “Colorado El 32″ se reconvirtió en una casa de cambio, literalmente llamada “Cambio San Martín”. Hasta operaba con su propia cuenta de Instagram, con un banner en el lugar. Sin embargo, todavía conservaba en el frente su viejo cartel.

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"Mameluco" Villalba, foto de 2024 (Adrián Escándar)

¿Dónde está “El Yanki”?

Esta vez, el Juzgado Federal N°2 de Alicia Vence, con el secretario Fernando Pascarela, envió a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos de la fuerza provincial de vuelta a “Colorado El 32″ bajo la sospecha de que en el lugar se cambiaban dólares y euros, así como criptomonedas como Bitcoin y USDT.

La clientela de “Colorado El 32″, sospecha la Justicia, sería el mundo narco de San Martín, fragmentado en diversas facciones. Una caja de seguridad y cinco máquinas de contar billetes se hallaron en el lugar, con 110 mil dólares

En la investigación, según las mismas fuentes, participan peritos contables del Banco Central de la Nación, con personal de la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas y Gerencia de Asuntos Judiciales en Lo Penal.

La causa contra las nuevas actividades de “Colorado El 32″ comenzó este año. Nueve sospechosos fueron aprehendidos en el lugar. Entre ellos hubo un detenido con pedido de captura, llamado Javier Horacio Debonis, de 34, registrado como empresario en la ex AFIP, que integra desde 2023 una firma dedicada al negocio de la publicidad, según el Boletín Oficial. En el pasado, había sido vinculado a otra financiera ligada al esquema de “Mameluco”, ubicada en la calle Mitre, así como a movimientos de dinero.

Sin embargo, quien sería el verdadero regente de la cueva-kiosco todavía se encuentra prófugo. Se trata de Nahuel Pellati, alias “El Yanki”, buscado en la causa investigada también por la jueza Vence con el secretario Hernán Roncaglia, que fue hallado junto a Alan Villalba, hijo de “Mameluco”, en un auto con 800 mil pesos. Para la Justicia, “El Yanki” está vinculado a transferencias millonarias realizadas a otros operadores del universo de “Mameluco”, un articulador.

Ocho personas, dos mujeres y seis hombres con los ojos censurados, posan para la cámara frente a un fondo con logos de cambio de divisas y billetes
Los sospechosos encontrados en el allanamiento a la financiera

La cueva sobre el supermercado chino, ubicada en la avenida Nazca al 2300, fue descubierta años atrás gracias a un interesante truco. Los detectives encontraron un Toyota Corolla de un hampón de “Mameluco” al que le implantaron un GPS. Ese GPS permitió seguir al auto hasta el lugar donde, se supone, el clan Villalba convertía la plata de adictos en dólares y criptomonedas. Allí, la banda fue filmada mientras descargaba bolsos con dinero. En el lugar, operado por una mujer, se encontraron seis máquinas de contar plata.

Pellati, por ejemplo, fue filmado por la Bonaerense mientras bajaba bolsos con dinero en la cueva. Un análisis de teléfonos demostró que se movió entre la financiera y una estación de servicio que usaba como aguantadero durante, al menos, 20 días.

En aquel expediente investigado en 2023, tras allanar las cárceles de Ezeiza y Magdalena, los investigadores del Juzgado Federal N°2 fueron por otro punto de movimiento de dinero: el kiosco en la calle Caseros, que se llamaba, en ese entonces, “Colorado El 32″.

El material secuestrado en "Colorado El 32"
El material secuestrado en "Colorado El 32"

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