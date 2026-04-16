Misiones: secuestraron más de 24 kilos de cocaína valuados en casi $500 millones

El video muestra un operativo de aduana donde se incautan 27 paquetes de estupefacientes. Se observa un vehículo rojo con el capó abierto y el tablero parcialmente desmantelado. Los paquetes, que totalizan 24 kilos y 125 gramos de clorhidrato de cocaína, están exhibidos sobre una mesa frente al coche. Este procedimiento fue realizado por personal de la División Aduana Posadas en Misiones.

Un control de rutina en la frontera entre Argentina y Paraguay por parte de la División Aduana Posadas descubrió más de 24 kilos de cocaína valuados en casi $500 millones ocultos en un vehículo que ingresaba al país. El hallazgo, que tuvo lugar en el puesto de Resguardo Puerto Rico, derivó en la detención del conductor y la intervención de la justicia federal.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el operativo comenzó cuando agentes de la Aduana inspeccionaron un auto de patente argentina en el puesto de control de ingreso.

Al revisar el interior del rodado, los funcionarios detectaron 27 paquetes ocultos debajo del tablero, que en conjunto arrojaron un peso total de 24 kilos con 125 gramos.

Las pruebas químicas realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, sustancia cuyo valor en el mercado se calculó en $493.597.502,77.

El conductor quedó detenido tras confirmarse que transportaba clorhidrato de cocaína

Las fuentes consultadas por este medio detallaron que el conductor del vehículo había ingresado al país desde Paraguay, y que tras el hallazgo de la droga fue inmediatamente detenido e incomunicado.

La medida fue ordenada por el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Oberá, que dispusieron además el secuestro tanto del vehículo como del teléfono celular del imputado.

El procedimiento se realizó bajo los términos de la Ley 22.415, que regula los delitos de contrabando en la Argentina. Las actuaciones judiciales se formalizaron por el delito de contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa, según consta en la documentación oficial. Las autoridades judiciales ordenaron también la realización de las medidas procesales correspondientes para profundizar la investigación.

La intervención de la División Aduana Posadas y del Resguardo Puerto Rico, que involucra el tráfico internacional de estupefacientes, quedó ahora bajo investigación del juzgado federal.

Incautaron marihuana, cocaína y pastillas de disomnilan en micros con hinchas de Olimpia en Salta

Agentes de Aduana hallaron cocaína y marihuana en compartimentos ocultos dentro de micros con hinchas paraguayos

Un operativo de la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de ARCA, permitió incautar más de 3 kilogramos de pasta base de cocaína en Salta y secuestrar droga en tres micros de larga distancia que transportaban hinchas del club Olimpia de Paraguay en su paso por Formosa. Las acciones se desarrollaron durante controles de rutina y arrojaron resultados relevantes tanto por la cantidad de estupefacientes detectados como por los métodos empleados para el ocultamiento.

El paso fronterizo internacional Clorinda–Puerto José Falcón, en Formosa, fue escenario de un procedimiento que involucró a tres ómnibus de larga distancia, todos con simpatizantes del club Olimpia de Paraguay en tránsito hacia Chile.

El operativo de Aduana se planificó a partir de un análisis de riesgo que calificó el movimiento como sensible, ya que los micros transportaban hinchas rumbo al partido entre Olimpia y Audax Italiano por la Copa Sudamericana que se disputará esta noche a las 21.

El despliegue incluyó el uso de escáneres para vehículos y equipaje, además de canes entrenados para la detección de estupefacientes. Según lo informado por fuentes vinculadas al caso, se incautaron 253 gramos de cocaína, 190 gramos de marihuana y 13 unidades del psicotrópico Disomnilan, todos acondicionados en dosis de un gramo y ocultos en diferentes compartimentos de los micros, como parlantes, asientos, equipos de aire acondicionado y baños. El valor de la mercadería secuestrada asciende a $5,9 millones.

La intervención contó con la participación de la Unidad Fiscal Formosa y el Juzgado Criminal y Correccional de Clorinda, que ya iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Los simpatizantes quedaron supeditados a la causa, mientras se avanza en la identificación de posibles responsables del intento de ingreso de drogas al país.

Fuentes del caso remarcaron que “la droga había sido acondicionada en pequeñas dosis y distribuida en distintos puntos de los vehículos”. El despliegue de controles reforzados respondió a la magnitud del evento deportivo y a informes previos que señalaban la posibilidad de intentos de contrabando durante el traslado de simpatizantes extranjeros a través del territorio argentino.