Autos de alta gama, motos y hasta un avión: cómo son los remates de los bienes incautados al delito en Santa Fe

Más de 1.500 personas de 17 provincias se inscribieron para participar, según informó la provincia

El gobierno de Santa Fe puso en marcha la quinta subasta pública para rematar los bienes incautados al delito en procedimientos policiales y judiciales. De esa forma, saldrán a remate más de 150 lotes que incluyen autos de alta gama, motos, cuatriciclos y, por primera vez desde que existe el sistema, un avión. En los primeros días de convocatoria, ya se anotaron para participar de la subasta más de 1.500 personas provenientes de 17 provincias.

Según el comunicado oficial, “la subasta se va a realizar el 16 de abril en el salón Metropolitano de Rosario, en un acto público y presencial”. La inscripción es obligatoria a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/subasta hasta el 7 del mismo mes. El evento está organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y cuenta con la participación de la Justicia.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, detalló la composición del remate: “Se subastarán 72 automóviles, 74 motocicletas, dos cuatriciclos y un avión de seis plazas. Es la primera vez en la provincia que se remata una aeronave en una subasta pública, además de otros bienes decomisados en un comercio de Rosario”.

El gobierno de Santa Fe, a través de APRAD, subasta este avión Cessna 402A Serie N°402 A0095, con un valor inicial de $50.000.000, como parte de los bienes recuperados del delito.

Antes del comienzo de la subasta se realiza un control previo de los participantes para garantizar la transparencia del proceso, explicó el funcionario. Además, como en ediciones anteriores, los vehículos adjudicados recibirán una nueva patente para evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.

El gobierno de Santa Fe también subrayó que la subasta cuenta con la intervención de la Justicia, que fiscaliza y autoriza cada operación, y el destino de los fondos obtenidos se asigna a políticas de seguridad, prevención y fortalecimiento institucional.

El proceso de inscripción generó un amplio interés. El comunicado detalló que “en los primeros días de la convocatoria, ya se anotaron para participar de la subasta más de 1.500 personas provenientes de 17 provincias”. La inscripción se realiza a través del portal oficial de la provincia, con la obligación de presentar la documentación solicitada.

El gobierno de Santa Fe subasta un Audi A7 Sportback 2018, vehículo recuperado del delito, con un valor inicial de $16.000.000.

El gobierno santafesino destacó su objetivo es generar la posibilidad de “acceder a bienes a precios competitivos, sumado a la confianza en el mecanismo, lo que posiciona a estas subastas como una herramienta innovadora y efectiva dentro de una estrategia más amplia que busca debilitar las economías del delito”.

La exhibición de los bienes se realizó en predios ubicados en Rosario y Santo Tomé, con acceso libre para quienes hayan completado la inscripción. El cronograma y la información detallada de cada lote están publicados en el portal oficial. Allí también se detalla el precio de base para el remate de cada uno de los bienes.

La provincia remarcó que “la subasta pública es una herramienta que permite transparentar el destino de los bienes incautados y asegurar que los fondos se reinviertan en políticas de seguridad y prevención”.

El sistema de subastas realizadas hasta el momento le permitió a Santa Fe recaudar más de $3.500 millones. “Estos fondos se reinvierten en políticas públicas, en el resarcimiento de víctimas y en el funcionamiento de la propia Agencia. Es dinero recuperado del delito que vuelve a la sociedad en forma de orden y reparación”, concluyó el comunicado oficial.

Un Mercedes Benz C200 CGI Blue Efficiency gris, recuperado del delito, se ofrece en la subasta del gobierno de Santa Fe por un valor inicial de $2.700.000.

El acto público se va a realizar el 16 de abril en el salón Metropolitano de Rosario. La lista definitiva de inscriptos se publicó en el sitio oficial junto a las fotografías y descripciones de los bienes.

El gobierno de Santa Fe remarcó la importancia de avanzar sobre los recursos económicos del delito: “No solo se actúa sobre los niveles bajos e intermedios, sino también sobre los denominados delincuentes de guante blanco. La estrategia es integral: controlar el territorio, el sistema penitenciario y, al mismo tiempo, quitarles el dinero para impedir que continúen operando”.