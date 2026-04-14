Un hombre con prisión domiciliaria se fugó, quiso tirarse al río para no ser detenido y agredió a un policía

El hombre fue alcanzado en cercanías de avenida Costanera y calle 16 de Septiembre

Un hombre de 29 años quedó bajo investigación judicial tras protagonizar una fuga con tobillera electrónica, saltar al río para intentar escapar y agredir a una agente policial en la ciudad de Salta. El episodio se desencadenó este ultimo domingo, cuando el sistema de monitoreo electrónico detectó la ausencia del sospechoso fuera del domicilio en el que debía cumplir arresto domiciliario, ubicado en calle Catamarca al 1300.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics, imputó al acusado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por tratarse de un funcionario policial, en concurso real, y solicitó su prisión preventiva. La causa que originó la medida de arresto domiciliario está vinculada a un hecho de robo, de acuerdo con el reporte oficial.

La alerta se activó cuando la tobillera electrónica marcó que el joven se había retirado sin autorización y fuera del horario permitido. Ante esta situación, la fuerza policial desplegó un operativo para dar con su paradero, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Horas después, el individuo fue localizado en las inmediaciones de Villa San Antonio. Al notar la presencia de los efectivos, emprendió la huida a pie, lo que derivó en una persecución por varias calles de la zona.

Durante el operativo, un grupo de personas intervino arrojando elementos contundentes hacia los uniformados, con la intención aparente de obstaculizar la detención y favorecer la evasión del hombre, según detalló el informe de la Fiscalía. La persecución terminó en cercanías de la avenida Costanera y calle 16 de Septiembre, donde el acusado se arrojó desde un paredón al interior del río, en un intento desesperado por evitar la captura.

Finalmente, los agentes lograron reducirlo y proceder a su demora. Al momento de ser interceptado, el hombre opuso resistencia y atacó con golpes de puño y patadas a los integrantes de la fuerza policial. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, una agente resultó lesionada y debió recibir asistencia médica, con diagnóstico de traumatismos en el brazo y hombro izquierdo, además de lesiones en una de sus manos.

El imputado fue asistido por un defensor particular y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. El caso continúa bajo la órbita del fiscal Federico Jovanovics, quien formalizó la acusación y solicitó que el sospechoso permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Un árbitro dirigió con tobillera electrónica y protagonizó una pelea en el futbol amateur de Chubut

Un árbitro con tobillera electrónica fue acusado de golpear a un policía en pleno torneo. Pese al incidente, la jornada continuó “como si nada hubiera pasado”.

Un episodio inesperado alteró un campeonato de fútbol amateur en Trelew. Un árbitro identificado como Gustavo Monsalve, quien dirigía portando una tobillera electrónica, terminó involucrado en un incidente que incluyó a un policia en el complejo de canchas conocido como “Marquitos”. Pese a la pelea, el desarrollo de los partidos no se detuvo.

Según informó ADN Sur, Monsalve protagonizó un altercado físico con un miembro de la fuerza policial mientras dirigía uno de los encuentros del torneo barrial. Tras ese cruce, el árbitro se dirigió hacia un automóvil que, de acuerdo con testigos, no le pertenecía y permaneció varios minutos en el interior, generando incertidumbre entre quienes se encontraban en el predio. La situación se resolvió sin que se produjeran nuevos enfrentamientos.

Entre los presentes circuló la versión de que Monsalve se encuentra bajo una medida judicial que lo obliga a utilizar tobillera electrónica, presuntamente por una causa de violencia de género. La versión, no obstante, no fue corroborada por autoridades oficiales.

A pesar del incidente, los organizadores del torneo optaron por no suspender la programación y los partidos continuaron con normalidad. La decisión buscó evitar que el conflicto interfiriera en el desarrollo general de la jornada, aunque el ambiente en las canchas quedó alterado.

El hecho se produjo en un contexto de recientes operativos policiales en el mismo predio deportivo. Apenas un día antes, la policía había realizado un procedimiento en el lugar, que incluyó el secuestro de 13 vehículos, entre motocicletas y automóviles, y la detención de un hombre por presunta desobediencia.

La organización del torneo todavía no emitió un comunicado formal sobre lo sucedido ni acerca de la continuidad de Monsalve como árbitro en futuras fechas.