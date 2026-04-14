Crimen y Justicia

Delincuentes hicieron un boquete a través de una cochera y robaron en una joyería de Córdoba

Los delincuentes sustrajeron una caja fuerte con varias alhajas y dinero en efectivo. De acuerdo con la investigación, llevaron a cabo un trabajo minucioso

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Vista frontal de una calle urbana con una joyería gris a la derecha y una cochera de dos pisos, con puerta de metal oxidado y grafitis, a la izquierda
Vista exterior de la joyería y la cochera contigua utilizada para el robo con boquete en Córdoba, mostrando la fachada de los edificios y la entrada al estacionamiento (Google Maps)

Un grupo de delincuentes logró acceder a una joyería del centro de Córdoba a través de un boquete que hicieron desde una cochera lindera.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió durante el fin de semana en un local ubicado en calle Tucumán al 300. Los ladrones sustrajeron una caja fuerte de aproximadamente una tonelada de peso la cual contenía una importante cantidad de joyas y dinero en efectivo.

Según lo informado por el portal El Doce.tv, la modalidad del delito fue confirmada desde la joyería, quienes indicaron que “el fin de semana estuvieron trabajando desde una cochera colindante a una joyería ubicada en la calle Tucumán al 300”. Esta estrategia permitió a los delincuentes evitar los sistemas de alarma y vigilancia convencionales.

El caso quedó bajo investigación judicial, en tanto la Policía analizaba las cámaras de seguridad del sector y recababa los testimonios para identificar a los autores. Hasta el momento, no hay detenidos.

Dos boquetes visibles en paredes: uno grande en una pared blanca que da a un garaje con coches, y otro más pequeño en una pared áspera junto a un balde rojo
Imágen que muestra los dos boquetes realizados por delincuentes para acceder a una joyería de Córdoba durante un robo (El Doce.tv)

A principios del mes de febrero, capturaron a dos hombres que habían intentado robar una joyería también en la provincia de Córdoba.

El escenario fue en la ciudad de Villa Allende, donde un un operativo policial concluyó con la detención de dos individuos adultos tras el intento de robo a una joyería en un centro comercial. El hecho generó caos en la zona debido a la intervención de las fuerzas de seguridad en una de las zonas más transitadas del municipio.

Según informó el portal local El Doce.tv, el episodio se registró en la intersección de las calles Goycochea e Irigoyen, donde los operadores del sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad identificaron movimientos inusuales cerca de una joyería. Las imágenes captadas por el circuito cerrado permitieron observar a los delincuentes tratando de forzar el acceso al local, lo que dio inicio a un rápido operativo y notificación a la Policía provincial.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los sospechosos intentaron vulnerar la reja de entrada de la joyería en plena madrugada. Ante la alerta emitida por el personal de vigilancia urbana, un grupo de efectivos policiales se desplazó hasta el lugar para interceptarlos. Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos se dieron a la fuga por distintas direcciones.

La Policía secuestró una mochila con herramientas para ejecutar el robo
La Policía secuestró una mochila con herramientas para ejecutar el robo

Uno de los detenidos, en un intento extremo por evitar ser capturado, optó por lanzarse al río que cruza parte de la ciudad. Las fuentes policiales consultadas por el portal local indicaron que los agentes lograron atraparlo poco después, evitando una situación de mayor riesgo para el propio sospechoso y para terceros. El segundo involucrado fue reducido en la vía pública, en las inmediaciones del local comercial, y ambos terminaron siendo trasladados a la sede policial.

Las autoridades informaron que los aprehendidos tienen 29 y 32 años. Durante el operativo, los efectivos secuestraron una mochila, un teléfono celular y un destornillador, elementos que, según la información oficial, habrían sido utilizados durante el intento de robo. Todos estos objetos quedaron bajo custodia judicial para el análisis correspondiente en el marco de la causa.

La intervención de la Policía de Córdoba y la eficiencia del sistema de cámaras fueron claves para impedir que los delincuentes concretaran el robo y para garantizar la seguridad en uno de los puntos más concurridos de Villa Allende.

A raíz del incidente, las autoridades reforzaron los patrullajes en el área y destacaron la importancia del monitoreo permanente y la actuación conjunta entre fuerzas de seguridad y organismos municipales.

La causa penal por tentativa de robo permanecía abierta para continuar con las tareas de investigación sobre la posible participación de los detenidos en otros episodios similares ocurridos en la mencionada localidad.

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