“Lo torturaron y lo mataron”: el desgarrador testimonio del papá de Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia

En este video, Angel pide quedarse a vivir con su papá. Se lo ve llorando y expresando su deseo de no ser llevado a la casa de su mamá

La muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas un giro clave tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia y la detención de su madre y el padrastro. En ese contexto, su padre biológico, Luis López, aseguró que su hijo “fue golpeado y torturado” antes de morir y apuntó tanto contra los acusados como contra el sistema judicial.

Según confirmaron fuentes del caso, la autopsia determinó que el niño presentaba “traumatismos en la zona craneal” y lesiones previas compatibles con golpes sufridos al menos diez días antes de su muerte. A partir de estos elementos, la Policía de Chubut detuvo a la madre, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, quienes serán imputados por homicidio agravado por el vínculo.

Ángel había sido trasladado el 5 de abril al hospital local en estado crítico, luego de descompensarse en la vivienda materna, donde se encontraba en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia. Ingresó con un paro cardiorrespiratorio y falleció dos días después, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico.

Sin embargo, la versión inicial brindada por la madre -quien aseguró que el niño se descompensó mientras dormía- comenzó a desmoronarse cuando los médicos detectaron signos de lesiones internas. Un informe del hospital ya había advertido que existía un “antecedente de traumatismo previo”, lo que resultó determinante para avanzar en la investigación y las detenciones.

El papá de Angel aseguró que su hijo “fue golpeado y torturado” antes de morir y apuntó tanto contra los acusados como contra el sistema judicial.

“Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, aseguró Luis al ser entrevistado en Radio Mitre.

El hombre contó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años en un entorno que describió como estable y afectuoso. “Fueron cuatro hermosos y felices años”, recordó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre en el marco de un proceso de revinculación.

Según su testimonio, la madre había abandonado previamente al niño y luego inició acciones para recuperarlo. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, afirmó. A partir de ese momento, según relató, comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que calificó como “un horror”.

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo dirigido contra los organismos judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. López acusó directamente a la psicóloga que participó del proceso de revinculación, a quien responsabilizó por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia.

“Hizo una falsa nota para que me saquen al nene y se lo entreguen a la asesina y al asesino”, denunció. Además, aseguró que no fue convocado a audiencias clave ni tuvo acceso pleno al expediente: “No me dejaron participar, no me llamaron. Dudo hasta que hayan llevado a mi hijo a esa supuesta audiencia”.

Habló el procurador de Chubut sobre la muerte del nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia

El padre también relató situaciones que, según él, evidenciaban el deterioro en las condiciones de vida del niño una vez que quedó bajo el cuidado materno. “Lo mandaba sucio al jardín, con hambre. Yo lo vi, tengo fotos, videos. Nadie me hizo caso”, afirmó.

En ese sentido, aseguró haber presentado pruebas ante su abogado y otras autoridades, sin obtener respuestas. “Si hubieran hecho las cosas como corresponde, mi hijo estaría con vida”, sostuvo.

La causa judicial también incorporó recientemente una denuncia ampliada presentada por López, en la que no solo apunta contra el juez y la psicóloga como responsables directos, sino que también señala una presunta “corresponsabilidad estatal”. En ese escrito, acusa a jueces, asesores y funcionarios de haber ignorado señales de alerta y no haber actuado para proteger al niño.

López también expresó su indignación ante lo que considera una falta de respuestas institucionales. “Ahora todos se quieren lavar las manos, pero no. Se metieron con la familia equivocada”, advirtió.

Visiblemente afectado, el hombre reclamó justicia y pidió que todos los responsables enfrenten consecuencias penales. “Todos tienen que ir presos. Nada de fianza, nada de beneficios”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje que refleja el nivel de tensión que rodea el caso: “Si esta gente no va presa, la gente va a hacer justicia por mano propia”.

Angel había vivido con su padre hasta los 4 años. Luego, su madre inició una presentación judicial para llevarlo con ella

En paralelo, surgieron testimonios que podrían complicar aún más la situación de los detenidos. Según consta en la investigación, en una discusión, la madre habría recriminado a su pareja por agresiones contra el niño, lo que para la querella constituye un indicio de que conocía la violencia que sufría su hijo.

La situación judicial de ambos detenidos se definirá en los próximos días, cuando el fiscal de la causa avance con la imputación formal.