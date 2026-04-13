Crimen y Justicia

La desmayó a golpes, la ahogó en un río e hizo pasar todo como un accidente: condenaron a perpetua al femicida de Magalí Vera

Javier Cerfoglio fue hallado culpable por homicidio cuádruplemente agravado por el femicidio de su pareja. La investigación determinó que la víctima murió por asfixia por sumersión tras recibir decenas de golpes en la vía pública

Guardar
Javier Cerfoglio escuchó la condena desde la Unidad Penal 44 de Batán, permanece detenido desde diciembre de 2024
Javier Cerfoglio escuchó la condena desde la Unidad Penal 44 de Batán, permanece detenido desde diciembre de 2024

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea dictó este lunes la reclusión perpetua para Javier Cerfoglio por el asesinato de Magalí Vera. El fallo declaró culpable a Cerfoglio por el crimen ocurrido en diciembre de 2024, tras una investigación que desmontó la versión inicial de accidente y expuso una agresión con decenas de golpes y una muerte en las aguas del río Quequén.

La sentencia se conoció en una sala judicial presidida por la jueza Luciana Irigoyen Testa, acompañada por Ernesto Juliano y Diego Mónaco, en el edificio donde funcionó el Hotel Argentino, cerca de la playa de Necochea.

El tribunal transmitió el fallo a perpetua por el canal de la Suprema Corte bonaerense, la decisión fue unánime
El tribunal transmitió el fallo a perpetua por el canal de la Suprema Corte bonaerense, la decisión fue unánime

El fallo fue transmitido por el canal de la Suprema Corte bonaerense y seguido de cerca por familiares y allegados de la víctima, quienes aguardaron la resolución fuera del tribunal.

Durante el proceso judicial, la fiscalía y la querella solicitaron la pena máxima de reclusión perpetua, bajo la figura de homicidio cuádruplemente agravado: por vínculo, alevosía, ensañamiento y violencia de género. Por su parte, el defensor Javier Mengoechea intentó una reducción a 20 años, calificando el hecho como tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, una estrategia rechazada por el tribunal.

En la última audiencia, transmitida por la Suprema Corte bonaerense, Cerfoglio habló por primera vez desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanece alojado. Ante el tribunal, expresó: “Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”.

Magalí Vera y Javier Cerfoglio, en el casamiento previo a la tragedia
Magalí Vera y Javier Cerfoglio, en el casamiento previo a la tragedia

Magalí, oriunda de Santo Tomé, Santa Fe, trabajaba en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Necochea y tenía un emprendimiento de pastelería.

El fallo del TOC N°1 de Necochea se dio de manera unánime, consolidando la calificación propuesta por la fiscalía y rechazando los planteos de la defensa. La sentencia de reclusión perpetua contra Cerfoglio representa el desenlace judicial de un caso que impactó a la comunidad local y que renovó los reclamos de justicia en contextos de violencia de género.

El fiscal que investigó el caso acusó a Cerfoglio del delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género.

El caso

Tragedia en Necochea: murió una mujer tras caer con un auto en el río Quequén
La autopsia reveló lesiones y fracturas en el cuerpo de Magalí Vera, las pericias determinaron la verdadera causa de muerte

El 1 de diciembre de 2024, Magalí Vera y Javier Cerfoglio abandonaron abruptamente una fiesta de casamiento después de una discusión, según reconstruyó Infobae a partir de testimonios y fuentes judiciales. De acuerdo con la investigación, una cámara de seguridad captó el momento en que Cerfoglio golpeó a Vera de manera reiterada en la vía pública. El fiscal Marcos Bendersky y el querellante Juan Manuel Iovine sostuvieron que la víctima recibió al menos 30 patadas y más de 40 golpes, quedando inconsciente en la calle.

Tras la golpiza, Cerfoglio subió el cuerpo de Vera al baúl de un Honda Fit rojo y condujo hasta la orilla del Río Quequén Grande, en las inmediaciones del Club Necopesca y la terminal de ómnibus. Las cámaras registraron que, pasados 28 minutos, el acusado retiró a Vera del baúl y la dejó en el interior del automóvil antes de arrojar el vehículo al agua. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras la víctima aún estaba con vida cuando el auto fue hundido.

Magalí Vera
Magalí era mamá de un nene de 12 años y se dedicaba a la pastelería (Foto: Noticias de Necochea)

La noche de los hechos estuvo marcada por una intensa lluvia. Inicialmente, el evento fue presentado como un accidente vial, pero la investigación judicial y el informe forense descartaron esa hipótesis. El cuerpo de Vera fue hallado bajo el muelle del Club Necopesca, a unos 15 metros del auto sumergido. Las pericias revelaron fractura expuesta de tabique nasal, lesiones múltiples y una inflamación severa en la cabeza.

Cerfoglio fue detenido el 4 de diciembre de 2024, pocas horas después del hallazgo del cuerpo. Tras el hecho, llamó a su padre para informarle sobre el supuesto accidente. El testimonio del familiar permitió a la policía encontrar al acusado en la orilla del río. Cerfoglio relató a los agentes que la pareja había discutido al salir del casamiento y que Vera “le trabó el volante”. La investigación de la fiscalía, no obstante, determinó que la secuencia no se correspondía con un siniestro vial y que existían elementos que probaban una agresión letal y premeditada.

Temas Relacionados

Magali VeraFemicidiosNecocheaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron al principal sospechoso por el crimen del hombre escondido dentro de la pared de una obra en construcción

Se trata de Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, quien fue detenido por el presunto asesinato de quien sería el sereno de la edificación en la ciudad entreriana de Colón. El cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada y cubierto de cal

Detuvieron al principal sospechoso por el crimen del hombre escondido dentro de la pared de una obra en construcción

Encontraron una beba muerta dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de La Plata

La madre, un mujer de 32 años y nacionalidad chilena, fue detenida por la PFA tras el hallazgo. Esperan el resultado de la autopsia

Encontraron una beba muerta dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Tatuajes y deudas: quién es el sospechoso detrás del cuerpo hallado dentro de la pared de una obra en construcción en Entre Ríos

Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, fue detenido tras ser señalado por el crimen de un albañil en la costanera de Colón. El cuerpo estaba envuelto en una frazada y cubierto de cal

Tatuajes y deudas: quién es el sospechoso detrás del cuerpo hallado dentro de la pared de una obra en construcción en Entre Ríos

Video: la escalofriante confesión en redes sociales de un joven que mató a otro durante su fiesta de cumpleaños

El hecho ocurrió este domingo durante el festejo en la ciudad de Resistencia, Chaco. Horas antes de entregarse a la Policía, Enzo Damián Escalante, el asesino, reconoció la autoría del crimen en redes sociales

Video: la escalofriante confesión en redes sociales de un joven que mató a otro durante su fiesta de cumpleaños

Narco y preparador físico de un club: fue detenido en la previa de un partido de fútbol contra Nacho Scocco

Axel “Gordo” González fue detenido antes del inicio del encuentro entre Eduardo Hertz de Villa Mugueta y el Hughes FBC, encabezado por el ex delantero de River y Newell´s. Tenía pedido de captura desde 2024 por administrar búnkeres y gatilleros en Rosario. Así se ocultaba

Narco y preparador físico de un club: fue detenido en la previa de un partido de fútbol contra Nacho Scocco
DEPORTES
Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

El plan de Scaloni ante la lesión del Cuti Romero: para qué instancia del Mundial lo espera y los reemplazantes

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista

TELESHOW
Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

Maxi López contó cuándo vendrán su mujer Daniela Christiansson y sus hijos a vivir al país: “Todo en Argentina”

INFOBAE AMÉRICA

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Qué cambia en Europa tras la derrota de Orbán en Hungría: acceso a fondos y giro político

21 horas en Pakistán: el intento y fracaso de la paz entre Estados Unidos e Irán

La policía de Río halló un artefacto explosivo en Copacabana a semanas del concierto gratuito de Shakira

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump