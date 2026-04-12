Crimen y Justicia

Madrugada sangrienta en Chaco: hubo tres homicidios con armas de fuego y detuvieron a varios sospechosos

Fueron hechos aislados, en presuntas peleas entre particulares. Todos los supuestos tiradores están bajo arresto

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Uno de los detenidos por la Policía de Chaco
Uno de los detenidos por la Policía de Chaco

Tres homicidios ocurrieron durante la madrugada del domingo en el Gran Resistencia, provincia de Chaco. Las autoridades policiales detuvieron a varios sospechosos, incluyendo a un menor de edad señalado como autor de uno de los disparos fatales.

Aunque todo parece indicar que se trataron de casos aislados, todos los crímenes compartieron una característica: los fallecidos fueron víctimas de ataques a balazos. Actualmente, la Policía de Chaco y la Justicia provincial investigan qué pasó con cada crimen.

El primer hecho sucedió cerca de las 3 sobre calle Montevideo al 1600, según se desprende de fuentes policiales. Allí, un tirador disparó contra un joven que tenía 20 años y le provocó lesiones severas.

Un grupo de personas que estaba en el lugar lo trasladó en un automóvil particular hacia el hospital Perrando, pero el joven ingresó al establecimiento sanitario sin signos vitales.

Como resultado de las primeras medidas de investigación, la Policía de Chaco capturó a un hombre de 37 años, presunto autor del crimen. Permanece detenido a la espera del avance de la causa.

Tan solo una hora después, se registró otro asesinato en la localidad de Fontana. En la esquina que une la avenida San Martín con el pasaje Salta, se originó un altercado en el cual participaron varias personas.

La batalla campal culminó cuando un hombre de 47 años recibió disparos. Familiares socorrieron a la víctima llevándola hacia el hospital Luis Fleitas, donde los profesionales confirmaron su deceso justo al momento del ingreso.

Manchas de sangre que quedaron en una de las escenas del crimen
Manchas de sangre que quedaron en una de las escenas del crimen

Uniformados pertenecientes a la Comisaría 2ᵃ acudieron al lugar de los hechos y lograron retener a dos participantes implicados en la pelea, e incautaron además un revólver presumiblemente empleado para cometer este crimen.

Testimonios recabados por la fuerza indicaron que el tirador habría sido un menor de 17 años. Ante esta situación, la Justicia ordenó encarcelar al presunto cómplice, quien tiene 29 años. Asimismo, dispusieron alojar al adolescente en el centro La Aldea Tres Horquetas, un espacio convivencial donde se alojan jóvenes en conflicto con la ley.

Fuentes del caso indicaron que el traslado del menor sucederá únicamente luego de que reciba el alta médica, ya que está internado por diversas contusiones. Lo habrían golpeado después de disparar.

Finalmente, alrededor de las 6 de la madrugada se produjo un tercer homicidio sobre la avenida Chaco al 3200, nuevamente en Resistencia.

San Martín y Salta, lugar de uno de los crímenes, en Fontana
San Martín y Salta, lugar de uno de los crímenes, en Fontana

Efectivos de la comisaría 5ᵃ tomaron conocimiento respecto a un ciudadano de 30 años herido a balazos durante otro episodio de disturbios a la salida de una fiesta.

Nuevamente, la víctima fue trasladada directamente hacia el hospital Perrando. Poco tiempo después de su arribo, médicos de guardia corroboraron la muerte del paciente.

La Policía de Chaco logró identificar a un presunto autor material del asesinato. La Fiscalía de Investigación Penal N.° 2, bajo la conducción de Ana González de Pacce, asumió las instrucciones sumariales correspondientes.

Para avanzar con diligencias pertinentes, la magistrada instruyó la participación activa del Departamento de Investigaciones Complejas junto al Gabinete Científico. Estos equipos buscaron recolectar evidencia física y testimonial que permita reconstruir detalladamente cada altercado.

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