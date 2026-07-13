Economía

Mercados: caen los bonos soberanos y las acciones argentinas no definen un rumbo tras el recrudecimiento del conflicto en Ormuz

Los índices de Nueva York caen hasta 1,1%, mientras que el petróleo avanza más de 3% por el renovado conflicto bélico. El S&P Merval cede 0,2% y el riesgo país sube a 405 puntos básicos

Guardar
Google icon
Imagen JLKA27XX6FH4RAHCBT5VVPV46A

Las acciones argentinas sesionan dispares este lunes, con avance de los títulos ligados a la energía, dado el salto de más de 3% del petróleo, aunque también se suceden bajas accionarias por las bajas en los índices de Wall Street, donde el panel tecnológico Nasdaq resigna un 1,1 por ciento.

A las 12 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 0,2% en pesos, en los 3.270.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones argentinas que son negociadas en dólares en Nueva York hay dispersión de precios. Globant (+4,6%), YPF (+3%) y Vista Energy (+3%) encabezan las alzas.

PUBLICIDAD

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

Los precios del petróleo se dispararon el lunes después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos “tomaría el control” del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, subieron aproximadamente un 3,5% y cotizaron justo por debajo de los USD 79 por barril. El crudo WTI ​​de referencia estadounidense, aumentó un 3,3% y se situó cerca de los 74 dólares.

PUBLICIDAD

“Nos estamos apoderando del Estrecho de Ormuz”, dijo el presidente de los EEUU Donald Trump por la mañana en Fox News. “No tienen nada”, subrayó.

Las declaraciones del presidente norteamericano se produjeron después de que la última ola de escalada posterior al acuerdo haya demostrado ser más grave y duradera. Durante el fin de semana, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques contra aproximadamente 140 objetivos, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

Irán tomó represalias al atacar bases militares e infraestructura estadounidenses en otros países del Golfo Pérsico, según informaron medios estatales. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní también interceptó dos embarcaciones en el Estrecho de Ormuz que utilizaban una ruta ilegal.

“El regreso de la tensión en Medio Oriente impulsó al petróleo y volvió a presionar las tasas, mientras la tecnología sostuvo a las acciones cerca de máximos históricos”, sintetizó Cohen Aliados Financieros.

Por otro lado, tras el pago de capital e intereses de Bonares y Globales, los bonos soberanos en dólares retroceden en promedio un 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende dos enteros para la Argentina, en los 405 puntos básicos.

Este lunes -sujeto a los tiempos de Caja de Valores- se acreditán los pagos de renta y amortización de Bonares y Globales. “El miércoles abre la licitación del bono (AO29) con amortización mensual y una tasa interna de retorno estimada entre 7,5% y 8%. Este título no cuenta con el tope de emisión de USD 200 millones pero respeta el límite máximo de USD 2.000 millones”, acotaron desde Rava.

“El pago de cupones y amortizaciones de Bonares y Globales abre una nueva instancia de reinversión. Con menor margen para capturar compresión adicional”, agregaron los analistas de Cohen.

“La atención de la semana, en materia de datos, estará en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de junio que difundirá el INDEC el día martes cuya previsión del REM es de 2%. Asimismo, el Tesoro Nacional llevará a cabo la primera licitación de julio el día miércoles. Por otro lado, el jueves se conocerá el resultado fiscal de junio y el INDEC publicará el Índice de Precios Mayoristas de junio el día viernes”, precisó Puente.

Vale recordar que el IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires) registró una suba de +1,8% en junio de 2026, por debajo del dato de mayo de +2,1%. De esta manera, la variación acumulada del IPCBA en el año es de +16%, mientras que la variación interanual llegó a +32,6 por ciento.

“La inflación está retomando una tendencia descendente a medida que se diluyen algunos ajustes puntuales, aunque persisten efectos de segunda ronda, impulsados en parte por los precios regulados, cuyos aumentos continúan actuando como un piso para la inflación“, evaluó Max Capital.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRApetróleo crudoWall StreetOriente Medioriesgo país Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántos millones de dólares va a recibir la AFA por la clasificación de la Argentina a la semifinal del Mundial 2026

El monto que percibirá la entidad nacional aumenta con cada nuevo triunfo en la competencia internacional, impulsado por la expansión del certamen y el récord de ingresos

Cuántos millones de dólares va a recibir la AFA por la clasificación de la Argentina a la semifinal del Mundial 2026

Plan para refinanciar deudas de consumo en mora: quiénes pueden pedir el beneficio, en qué bancos y con qué condiciones

El Gobierno porteño reglamentó la ley que apunta a ayudar a quienes acumulen atrasos en créditos o tarjetas en la Ciudad de Buenos Aires, con foco en aliviar la carga financiera de los hogares

Plan para refinanciar deudas de consumo en mora: quiénes pueden pedir el beneficio, en qué bancos y con qué condiciones

Menos recursos para las provincias: cayeron las transferencias automáticas en el primer semestre

Un informe privado detalló el impacto que tuvo en los fondos que reciben los distritos la caída de la recaudación nacional durante los primeros seis meses del año

Menos recursos para las provincias: cayeron las transferencias automáticas en el primer semestre

Los bonistas ya recibieron el pago de julio de los títulos soberanos: cuáles son las mejores opciones para invertir ese dinero

El pago de dólares por los vencimientos de capital e intereses de Bonares y Globales define las recomendaciones de agentes bursátiles, según el riesgo y la rentabilidad esperados

Los bonistas ya recibieron el pago de julio de los títulos soberanos: cuáles son las mejores opciones para invertir ese dinero

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de julio

El billete al público es negociado sin variantes a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El blue también es ofrecido a $1.510

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de julio

DEPORTES

El cruce entre Andrés D’Alessandro y Felipe Melo por el supuesto favoritismo de Argentina en el Mundial

El cruce entre Andrés D’Alessandro y Felipe Melo por el supuesto favoritismo de Argentina en el Mundial

Cuántos millones de dólares va a recibir la AFA por la clasificación de la Argentina a la semifinal del Mundial 2026

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

Fin de la ilusión en Boca Juniors: Paulo Dybala firmó su nuevo contrato con la Roma

La teoría de un ex futbolista sobre cómo frenar a Messi en la previa de Argentina-Inglaterra: “Pasa mucho tiempo caminando”

TELESHOW

El mensaje de Liam Gallagher que encendió las redes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El mensaje de Liam Gallagher que encendió las redes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El emotivo posteo de Stephanie Demner a su hija, Ariana por sus 4 años: “Llegaste para cambiarme la vida”

Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

INFOBAE AMÉRICA

Huesos y dientes de bebés neandertales de 75.000 años revelan cómo crecían antes de nacer

Huesos y dientes de bebés neandertales de 75.000 años revelan cómo crecían antes de nacer

En Honduras ¿Vale la pena reclamar? Psicóloga advierte cómo una discusión de tránsito puede terminar en tragedia

Gobierno de Honduras y organismo internacional impulsan proyecto para prevenir embarazos en adolescentes

De hogar familiar a búnker narco en Hatillo, el éxodo de “Javier” y la abuela que no pudieron despedir por miedo a represalias en Costa Rica

Trump anunció que se reinstalará el bloqueo a Irán y fijó el precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho de Ormuz