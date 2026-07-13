Mercados: caen los bonos soberanos y las acciones argentinas no definen un rumbo tras el recrudecimiento del conflicto en Ormuz

Las acciones argentinas sesionan dispares este lunes, con avance de los títulos ligados a la energía, dado el salto de más de 3% del petróleo, aunque también se suceden bajas accionarias por las bajas en los índices de Wall Street, donde el panel tecnológico Nasdaq resigna un 1,1 por ciento.

A las 12 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 0,2% en pesos, en los 3.270.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones argentinas que son negociadas en dólares en Nueva York hay dispersión de precios. Globant (+4,6%), YPF (+3%) y Vista Energy (+3%) encabezan las alzas.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

Los precios del petróleo se dispararon el lunes después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos “tomaría el control” del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, subieron aproximadamente un 3,5% y cotizaron justo por debajo de los USD 79 por barril. El crudo WTI ​​de referencia estadounidense, aumentó un 3,3% y se situó cerca de los 74 dólares.

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“Nos estamos apoderando del Estrecho de Ormuz”, dijo el presidente de los EEUU Donald Trump por la mañana en Fox News. “No tienen nada”, subrayó.

Las declaraciones del presidente norteamericano se produjeron después de que la última ola de escalada posterior al acuerdo haya demostrado ser más grave y duradera. Durante el fin de semana, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques contra aproximadamente 140 objetivos, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

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Irán tomó represalias al atacar bases militares e infraestructura estadounidenses en otros países del Golfo Pérsico, según informaron medios estatales. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní también interceptó dos embarcaciones en el Estrecho de Ormuz que utilizaban una ruta ilegal.

“El regreso de la tensión en Medio Oriente impulsó al petróleo y volvió a presionar las tasas, mientras la tecnología sostuvo a las acciones cerca de máximos históricos”, sintetizó Cohen Aliados Financieros.

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Por otro lado, tras el pago de capital e intereses de Bonares y Globales, los bonos soberanos en dólares retroceden en promedio un 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende dos enteros para la Argentina, en los 405 puntos básicos.

Este lunes -sujeto a los tiempos de Caja de Valores- se acreditán los pagos de renta y amortización de Bonares y Globales. “El miércoles abre la licitación del bono (AO29) con amortización mensual y una tasa interna de retorno estimada entre 7,5% y 8%. Este título no cuenta con el tope de emisión de USD 200 millones pero respeta el límite máximo de USD 2.000 millones”, acotaron desde Rava.

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“El pago de cupones y amortizaciones de Bonares y Globales abre una nueva instancia de reinversión. Con menor margen para capturar compresión adicional”, agregaron los analistas de Cohen.

“La atención de la semana, en materia de datos, estará en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de junio que difundirá el INDEC el día martes cuya previsión del REM es de 2%. Asimismo, el Tesoro Nacional llevará a cabo la primera licitación de julio el día miércoles. Por otro lado, el jueves se conocerá el resultado fiscal de junio y el INDEC publicará el Índice de Precios Mayoristas de junio el día viernes”, precisó Puente.

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Vale recordar que el IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires) registró una suba de +1,8% en junio de 2026, por debajo del dato de mayo de +2,1%. De esta manera, la variación acumulada del IPCBA en el año es de +16%, mientras que la variación interanual llegó a +32,6 por ciento.

“La inflación está retomando una tendencia descendente a medida que se diluyen algunos ajustes puntuales, aunque persisten efectos de segunda ronda, impulsados en parte por los precios regulados, cuyos aumentos continúan actuando como un piso para la inflación“, evaluó Max Capital.

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