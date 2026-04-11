Un alumno amenazó con matar a sus compañeros del colegio en Río Negro

Colegio Estación Limay de Cipolletti donde sucedió la amenaza (Google Maps)

Un adolescente de 14 años generó un momento de tensión en el Colegio Estación Limay de Cipolletti, Rio Negro, al amenazar con matar a sus compañeros durante una clase. El episodio desencadenó la intervención de la Policía, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el establecimiento se llenó de padres intentando retirar a sus hijos.

La comunidad educativa permanece en alerta y exige medidas de seguridad, mientras la dirección activó el protocolo institucional y pidió colaboración de organismos especializados para restablecer el bienestar y la convivencia, según informó el medio LM Cipolletti.

Por la gravedad del episodio, la Fiscalía local recibió la denuncia, pero el adolescente de segundo año, por su edad, quedó exento de responsabilidad penal. La Senaf fue notificada para coordinar junto a Educación y al propio colegio una intervención interdisciplinaria, centrada en la protección y el abordaje de la situación grupal. En el mientras tanto, el adolescente no retornó al colegio.

La alarma por la amenaza se vio intensificada debido al reciente ataque en San Cristóbal, provincia de Santa Fe donde un adolescente de 15 disparó una escopeta en el colegio y mató a un compañero de 13 años. El hecho de Río Negro ocurrió solo diez días después. Ante la inminencia de nuevas tragedias, muchos estudiantes advirtieron inmediatamente a sus padres y abandonaron las clases, mientras el colegio comunicaba la situación para evitar la proliferación de rumores.

La institución informó a los padres: “Nos comunicamos con ustedes para informar que, ante una situación ocurrida en el día de ayer en el Nivel Medio, se ha procedido a la activación del protocolo institucional de cuidado y resguardo". Además, remarcaron que habrá presencia policial para asegurar el bienestar de los estudiantes.

La policía y Senaf intervienen en una escuela de Río Negro tras una amenaza de un estudiante

El bullying como transfondo

El caso de Cipolletti expuso una problemática previa: la amenaza representó el desenlace de una relación conflictiva que se inició en 2025, cuando la camada comenzó primer año. El estudiante habría sido víctima de acoso escolar y discriminación, y su familia ya había reclamado intervención de las autoridades educativas.

La defensora oficial mantuvo una reunión con el joven, y tras la mención de situaciones de bullying, adelantó que pedirá a la institución un mayor acompañamiento para evitar estas situaciones. El acoso reiterado, no solo podría ser el motivo de la reacción violenta, sino que también constituye una constante en antecedentes de violencia escolar en la Argentina.

La psicopedaoga Belén Bosch dialogó con Bitácora sobre el bullying: “El 60 o 70% de la población estudiantil ha sido victima, victimaria o testigo de situaciones bullying”. Además, remarcó cómo tratar las situaciones: “No hay un protocolo univrsal para todas las situaciones de bullying. Las escuelas derberías organizar su propos protocolos. La evidencia internacional coincide en eso”.

El procedimiento dispuesto involucra a especialistas de Senaf, profesionales de Educación y autoridades escolares. Se prevé un trabajo interdisciplinario para recomponer la convivencia y atender tanto a la víctima de bullying como al grupo afectado por la amenaza. Mientras tanto, la sensación de inseguridad y la demanda de mayores garantías sigue presente en la comunidad.

Antecedentes de esta semana

El 10 de abril, un estudiante de 17 años fue retirado de la Escuela N°16 Teresa Cavero Tagle en Chilecito, La Rioja, después de que encontraran un cuchillo de cocina de 30 centímetros en su mochila. El procedimiento derivó en la intervención inmediata del Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia, que dispuso apoyo psicológico y medidas de resguardo especiales para el adolescente.

En la revisión realizada en presencia de testigos por disposición de la jueza subrogante María Florencia Alfonso del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1, los agentes hallaron: el cuchillo de cocina, un cúter, una pinza, una piedra tipo cuarzo, un tornillo y un envase con alcohol isopropílico. El adolescente ya había protagonizado episodios similares en días previos, incluyendo el presunto ingreso a la institución con lo que habría sido un revólver.

El cuchillo que encontró la policia en las pertenencias del alumno en La Rioja

Por otro lado, el 7 de abril, un estudiante de 17 años fue reducido en San Miguel de Tucumán tras ser hallado en plena clase portando un revólver cargado con seis balas. El incidente, ocurrido durante una lección de Biología, condujo a la activación inmediata de un operativo especial de seguridad en la zona y fortaleció la respuesta del gobierno provincial ante episodios recientes de violencia escolar.

La intervención policial se desencadenó luego de que un compañero del estudiante advirtiera la presencia del arma y notificara a los directivos del colegio. El personal escolar actuó sin demora, alertando al 911 y solicitando el apoyo de la Policía de Tucumán. Minutos después, efectivos motorizados arribaron a la institución, coordinaron el ingreso al aula y, sin que se registraran lesiones ni episodios de violencia, lograron reducir al adolescente.

El alumno acusado junto al revolver que llevó a la escuela en Tucumán