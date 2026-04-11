Crimen y Justicia

Embistió un control de Gendarmería en Misiones, huyó y abandonó su camioneta: llevaba 19.500 atados de cigarrillos de contrabando

Ocurrió en la Ruta Provincial N° 17. La mercadería ilegal estaba distribuida en 39 cajas. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo agravado en la provincia de Buenos Aires

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Un agente uniformado inspecciona cajas de cigarrillos apiladas en una cancha deportiva por la noche, con dos camionetas y postes de luz de fondo
La camioneta estaba cargada con 19.500 atados de cigarrillos de contrabando

Una vertiginosa persecución se desató en las últimas horas en la Ruta Provincial N° 17 de Misiones, luego de que el conductor de una camioneta embistiera a un control de Gendarmería Nacional y huyera a gran velocidad. Cuando los agentes lograron hallar el vehículo, el mismo había sido abandonado en una zona de monte, en un camino secundario. Estaba cargado con 19.500 atados de cigarrillos de contrabando.

En la noche del jueves, efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” se encontraban emplazados sobre la Ruta Provincial N° 17, en una zona rural. En medio del operativo, divisaron a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad y sin dominio. El conductor, lejos de detenerse, aceleró su marcha, atravesando el control de la fuerza de seguridad nacional.

Según informaron desde Gendarmería, a raíz del violento incidente, se inició un seguimiento controlado de la camioneta, que finalmente fue hallada abandonada a unos kilómetros, en la espesura del monte, sin ocupantes y con la lona de la caja desprendida. A simple vista, se apreciaba que estaba cargada con numerosas cajas de cigarrillos extranjeros.

Los agentes se comunicaron con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, desde donde ordenaron una inspección más exhaustiva. Así fue como se pudo determinar que la carga constaba de 39 cajas, dentro de las cuales había 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal.

Agente de Gendarmería Nacional de espalda junto a una camioneta plateada con puerta abierta y caja cargada con bultos, en un área rural oscura con vegetación alta
El vehículo tenía pedido de secuestro por robo agravado en la provincia de Buenos Aires

Por otro lado, al realizarse la solicitud de antecedentes por número de chasis del rodado, se detectó que el mismo tenía un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se secuestraron tanto el vehículo como la carga y se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Desarticularon una red de contrabando millonaria: encontraron cigarrillos, electrodomésticos y neumáticos

La policía incautó cigarrillos, electrodomésticos y gomas sin aval legal (Fuente: MDZol)
La policía incautó cigarrillos, electrodomésticos y gomas sin aval legal (Fuente: MDZol)

La Policía Federal Argentina realizó hace poco más de una semana un total de 30 allanamientos en varias provincias del país, con el objetivo de desarticular una red gigante de contrabando que operaba a nivel nacional. Esta serie de despliegues policiales permitieron desbaratar una organización que distribuía mercadería ilegal proveniente de Paraguay. El secuestro de los materiales fue valuado en más de 477 millones de pesos.

Durante la operación, que se desarrolló tras una investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, se identificaron 26 sospechosos -21 hombres y 5 mujeres— relacionados con la distribución de productos de origen ilegal en todo el territorio argentino, de acuerdo con la misma fuente.

Entre los elementos incautados durante los operativos constan gomas para camiones, electrodomésticos y cigarrillos, todos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país, según informó MDZol. Estas mercancías eran movilizadas a diferentes puntos de venta a través de una empresa de encomiendas en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, donde además se “congelaron” envíos y se abrieron varias encomiendas bajo orden judicial.

Desde que se empezó el oficio judicial, se realizaron análisis de datos y ciberpatrullajes, donde se detectaron 30 domicilios vinculados con la red de contrabando. Algunas de las provincias donde se distribuían son: Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

La Fiscalía permitió trazar vínculos entre firmas de logística y redes clandestinas
La Fiscalía permitió trazar vínculos entre firmas de logística y redes clandestinas

El resultado de los allanamientos mostró una cifra millonaria en incautaciones y elementos de gran valor en el mercado negro actual. Durante los operativos policiales, secuestraron mercadería de origen ilegal, entre ellos: más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares, alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño, 650 juguetes importados, 151 artículos electrónicos e indumentaria, 214 perfumes, 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatches, más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros y varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

En los procedimientos también se secuestraron cogollos de marihuana, lo que generó la apertura de actuaciones separadas bajo la Ley 23.737. Todos los bienes incautados quedaron bajo jurisdicción del juzgado interviniente, en una causa abierta por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras continúan las tareas para establecer el alcance total de la organización y la función de los involucrados.

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